Minimalizmin Temizliğe Etkisi: Daha Az Eşya, Daha Az İş

Evinizdeki eşya miktarı ne kadar az olursa temizlik de o kadar kolay ve hızlı olur. Yüzeyler boş kaldığında, temizlik yaparken eşyaları kaldırıp yerleştirme derdinden kurtulursunuz. Örneğin, dekoratif objelerle dolu bir sehpa yerine sade bir masa, toz almayı birkaç dakikaya indirir. Sadeleşme hem vakitten tasarruf sağlar hem de temizlik esnasında işleri daha keyifli hale getirir.