Evde Barista Gibi Süt Köpürtmenin Püf Noktaları

Her sütlü kahvede aynı köpük oranını kullanmak zorunda değilsin. Latte daha ince ve kremamsı köpükle güzel giderken, cappuccino daha belirgin ve yoğun köpüğü sever. Macchiato’da ise süt zaten küçük bir dokunuş. Yani süt köpürtmek sadece “çok köpük yapalım” meselesi değil; kahvenin karakterine göre davranmak işin içinde.