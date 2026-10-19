Evde Barista Gibi Süt Köpürtmenin Püf Noktaları
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Kahve severler buraya! Evde yaptığın kahve güzel olabilir ama o süt köpüğü bir türlü kafedeki gibi olmuyorsa, moral bozmak yok. Çünkü birkaç küçük dokunuşla barista seviyesine geçmek mümkün.
Hazırsan başlayalım.
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1. İşe soğuk sütle başla.
2. Her süt aynı köpüğü vermez.
3. Kabı ağzına kadar doldurma.
4. Büyük baloncuk değil, ince köpük peşindeyiz.
5. Sütü kaynatma, ısıt.
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6. Buhar çubuğu kullanıyorsan açıyı iyi ayarla.
7. Buhar çubuğun yoksa dünya başına yıkılmadı.
8. Köpürttükten sonra sütü biraz dinlendir ve kabı hafifçe vur.
9. Köpüğü bekletmeden kullan.
10. Sunumu hafife alma.
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11. Köpüğe göre kahveni seç.
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