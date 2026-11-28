Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, 2019 yazında Her Yerde Sen dizisinde başrolleri paylaştı ve ekranda iki sevgiliyi canlandırdı. Dizi boyunca gerçek hayatta da sık vakit geçiren ikili hakkında kısa sürede aşk dedikoduları çıktı.

Dizi final yaptıktan sonra havaalanında birlikte görüntülenmeleri dedikoduları daha da alevlendirdi. İkiliden bu konuda uzun süre bir açıklama gelmedi.