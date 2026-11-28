Aybüke Pusat ile Furkan Andıç El Ele Görüntülendi: Andıç'ın Çanta Taşıdığı Anlar Gündem Oldu
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2019 yazında Her Yerde Sen dizisinde sevgili canlandıran Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, yıllardır süren birlikteliğiyle magazin gündeminin sevilen çiftlerinden biri. İkili dün gece el ele görüntülendi. Furkan Andıç'ın sevgilisinin çantasını taşıdığı anlar ise gündem oldu.
Kaynak: Magazin Kuryesi
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın yolları Her Yerde Sen dizisinde kesişti.
İkili, aşklarını 2023'te paylaştıkları ilk ortak fotoğrafla ilan etti.
Furkan Andıç, Aybüke Pusat'ın çantasını taşıdığı anlarla gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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