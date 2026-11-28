J.P. Morgan'dan Altın İçin Yeni Yükseliş Tahmini Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD merkezli bankacılık devi J.P. Morgan, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde izleyebileceği yola ilişkin yeni tahminini paylaştı. Banka stratejisti Yuxuan Tang, kısa vadede değerli metali zorlayabilecek baskıların sürebileceğini belirtti. Tang, orta ve uzun vadede devreye girecek gelişmelerin ise altına güçlü destek verebileceğini düşünüyor.
Ons altında hedef 4.600 dolar.
Yüksek faiz getirileri kısa vadede baskı yaratabilir.
Kritik dönem 2027'nin ikinci yarısı.
Merkez bankalarının alımları fiyatı destekleyebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın