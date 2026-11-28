Stratejiste göre altın piyasasında asıl değişim 2027'nin ikinci yarısında yaşanabilir. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2027'nin ikinci çeyreğinde nötr para politikası yaklaşımına yönelmesi ve likidite koşullarının iyileşmesi, altın için daha elverişli bir ortam oluşturabilir.

Bankanın modeline göre dolar, uzun vadeli temel değerinin yaklaşık yüzde 10 üzerinde bulunuyor. Tang, uluslararası yatırımcıların portföylerinde doların ağırlığını azaltmaya başlamasıyla ABD para biriminin 2027'nin ikinci yarısında yeniden zayıflamasını bekliyor. Faiz beklentilerindeki değişimle birlikte değer kaybeden dolar, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirerek talebi destekleyebilir.