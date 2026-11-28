Doğum Tarihinize Göre Ağaç Burcunuz Hangisi? 13 Ağaç ve Anlattığı Kişilik
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Burcunuzu sorana meşeyim ya da sarmaşığım diye cevap vermek de mümkün. Kelt ağaç takvimi diye bilinen sistem yılı 13 ağaca bölüyor. Eski druidlerden kaldığı anlatılsa da takvimi 1948'de şair Robert Graves, Beyaz Tanrıça adlı kitabında kurdu, yani bir 20. yüzyıl yorumu.
1. Huş (24 Aralık - 20 Ocak)
2. Üvez (21 Ocak - 17 Şubat)
3. Dişbudak (18 Şubat - 17 Mart)
4. Kızılağaç (18 Mart - 14 Nisan)
5. Söğüt (15 Nisan - 12 Mayıs)
6. Alıç (13 Mayıs - 9 Haziran)
7. Meşe (10 Haziran - 7 Temmuz)
8. Çobanpüskülü (8 Temmuz - 4 Ağustos)
9. Fındık (5 Ağustos - 1 Eylül)
10. Asma (2 Eylül - 29 Eylül)
11. Sarmaşık (30 Eylül - 27 Ekim)
12. Kamış (28 Ekim - 24 Kasım)
13. Mürver (25 Kasım - 23 Aralık)
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