Eşref Tek'in Derin'i Aybüke Pusat Sete Çıktı: İlk Gün Karesinde Fıstık Detayı Dikkat Çekti
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Prime Video için çekilen Eşref Tek’in kadın başrolü Aybüke Pusat, ilk set gününden bir fotoğraf paylaştı. Oyuncu, karesine “Eşref Tek Day 1” notunu düştü. Fotoğrafta, Eşref Rüya’dan hafızalara kazınan 1969 model Cadillac, yani Eşref’in meşhur arabası Fıstık yer aldı. Eşref’in geçmişini anlatacak dizide Pusat, Derin karakterine hayat veriyor.
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Aybüke Pusat, Eşref Tek'in ilk set gününden paylaştığı kareye "Eşref Tek Day 1" notunu düştü.
Eşref Rüya'da neredeyse her bölümde ekrana gelen Fıstık, 1969 model bir Cadillac DeVille Coupe.
Prime Video için çekilen 8 bölümlük Eşref Tek'te Aybüke Pusat, Derin karakterine hayat veriyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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