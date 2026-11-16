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Eşref Tek'in Derin'i Aybüke Pusat Sete Çıktı: İlk Gün Karesinde Fıstık Detayı Dikkat Çekti

Eşref Tek'in Derin'i Aybüke Pusat Sete Çıktı: İlk Gün Karesinde Fıstık Detayı Dikkat Çekti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 21:46
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Prime Video için çekilen Eşref Tek’in kadın başrolü Aybüke Pusat, ilk set gününden bir fotoğraf paylaştı. Oyuncu, karesine “Eşref Tek Day 1” notunu düştü. Fotoğrafta, Eşref Rüya’dan hafızalara kazınan 1969 model Cadillac, yani Eşref’in meşhur arabası Fıstık yer aldı. Eşref’in geçmişini anlatacak dizide Pusat, Derin karakterine hayat veriyor.

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Aybüke Pusat, Eşref Tek'in ilk set gününden paylaştığı kareye "Eşref Tek Day 1" notunu düştü.

Aybüke Pusat, Eşref Tek'in ilk set gününden paylaştığı kareye "Eşref Tek Day 1" notunu düştü.

Çağatay Ulusoy'un yeniden Eşref Tek'e hayat vereceği diziden kamera arkası bir kare geldi.

Dizinin kadın başrolü Aybüke Pusat, ilk set gününü sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, fotoğrafına kısa bir not ekledi: 'Eşref Tek Day 1'. Böylece dizinin kamera önüne geçtiği ilk günler, kadın başrolün gözünden de kayda geçmiş oldu.

Ancak paylaşımda dikkat çeken asıl ayrıntı fotoğrafın kendisiydi. Karede, Eşref Rüya izleyicilerinin iki sezon boyunca ekranda gördüğü, Eşref'in meşhur arabası Fıstık yer alıyordu.

Eşref Rüya'da neredeyse her bölümde ekrana gelen Fıstık, 1969 model bir Cadillac DeVille Coupe.

Eşref Rüya'da neredeyse her bölümde ekrana gelen Fıstık, 1969 model bir Cadillac DeVille Coupe.

Fıstık yeşili rengi, uzun kaputu ve krom detaylarıyla akıllarda kalan araç, Eşref'in gözü gibi baktığı ve kolay kolay kimseye emanet etmediği bir parçasıydı.

Dizi yayındayken araba kısa sürede başlı başına bir fenomene dönüştü. İzleyiciler aracın modelini araştırdı, kimi hayranlar arabayı satın almak için yapım şirketine bile ulaştı. Aracın oyuncak maketleri de kısa sürede ilgi gördü.

Aybüke Pusat'ın paylaşımı da Fıstık'ın, Eşref'in geçmişini anlatacak yeni dizide de Eşref'in yanında olacağına işaret etti.

Prime Video için çekilen 8 bölümlük Eşref Tek'te Aybüke Pusat, Derin karakterine hayat veriyor.

Prime Video için çekilen 8 bölümlük Eşref Tek'te Aybüke Pusat, Derin karakterine hayat veriyor.

Kanal D'de 47 bölüm süren ve 10 Haziran'da final yapan Eşref Rüya'nın ardından hikâye, bu kez Prime Video'da devam ediyor. Çekimlerinin Kıbrıs'ta başladığı bildirilen dizi 8 bölüm olarak planlanıyor.

Eşref Tek, çocukluk aşkı Rüya'nın peşinden Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in, Kadir'le tanışarak suç dünyasına adım atmasını anlatacak.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu ise Ethem Özışık yazıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı'na sezon finalinde veda eden Aybüke Pusat, dizide Çağatay Ulusoy'un partneri olarak Derin karakterine hayat veriyor. Teşkilat'taki aksiyon sahneleriyle hafızalara kazınan oyuncunun, karakterin bol aksiyonlu yapısı nedeniyle tercih edildiği konuşuluyor. Kadir'i ise yine Görkem Sevindik canlandırıyor.

Öte yandan Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir de geçtiğimiz günlerde Pusat'ın seçilmesiyle ilgili konuşmuş, yeni ekibe başarılar dilemişti. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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