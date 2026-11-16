Eşref Tek'in Derin'i Aybüke Pusat Sete Çıktı: İlk Gün Karesinde Fıstık Detayı Dikkat Çekti

Kanal D'de 47 bölüm süren ve 10 Haziran'da final yapan Eşref Rüya'nın ardından hikâye, bu kez Prime Video'da devam ediyor. Çekimlerinin Kıbrıs'ta başladığı bildirilen dizi 8 bölüm olarak planlanıyor.

Eşref Tek, çocukluk aşkı Rüya'nın peşinden Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in, Kadir'le tanışarak suç dünyasına adım atmasını anlatacak.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu ise Ethem Özışık yazıyor.

Halef: Köklerin Çağrısı'na sezon finalinde veda eden Aybüke Pusat, dizide Çağatay Ulusoy'un partneri olarak Derin karakterine hayat veriyor. Teşkilat'taki aksiyon sahneleriyle hafızalara kazınan oyuncunun, karakterin bol aksiyonlu yapısı nedeniyle tercih edildiği konuşuluyor. Kadir'i ise yine Görkem Sevindik canlandırıyor.

Öte yandan Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir de geçtiğimiz günlerde Pusat'ın seçilmesiyle ilgili konuşmuş, yeni ekibe başarılar dilemişti. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.