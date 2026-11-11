Eşref Rüya'nın Sevilen Oyuncusu, Eşref Tek Kadrosuna Dahil Oldu!
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Çağatay Ulusoy’lu Prime Video dizisi Eşref Tek’in kadrosuna Eşref Rüya’dan tanıdık bir isim daha katıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kenan karakteriyle tanınan Kaan Turgut aynı rolle yeni diziye dahil oldu ve Kadir’i canlandıran Görkem Sevindik’le yeniden buluştu. Yapımcı Timur Savcı ekim ayında Eşref dışında yalnızca Kadir karakterinin yeni hikâyeye taşınacağını söylemişti. Çekimleri Kıbrıs’ta süren 8 bölümlük dizide Kenan’ın hikâyeye ilerleyen bölümlerde dahil olacağı belirtiliyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Eşref Rüya'nın Kadir'i ile Kenan'ı, Eşref Tek'te yeniden aynı hikâyede yer alacak.
Timur Savcı, ekim ayında Eşref Rüya'dan yeni diziye Eşref dışında yalnızca Kadir'in taşınacağını söylemişti.
Kulis bilgisine göre Eşref Tek 2018'de açılacak, Kenan ise hikâyeye sonradan katılacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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