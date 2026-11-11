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Eşref Rüya'nın Sevilen Oyuncusu, Eşref Tek Kadrosuna Dahil Oldu!

Eşref Rüya'nın Sevilen Oyuncusu, Eşref Tek Kadrosuna Dahil Oldu!

Çağatay Ulusoy yerli dizi Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 15:26 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 15:27
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Çağatay Ulusoy’lu Prime Video dizisi Eşref Tek’in kadrosuna Eşref Rüya’dan tanıdık bir isim daha katıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kenan karakteriyle tanınan Kaan Turgut aynı rolle yeni diziye dahil oldu ve Kadir’i canlandıran Görkem Sevindik’le yeniden buluştu. Yapımcı Timur Savcı ekim ayında Eşref dışında yalnızca Kadir karakterinin yeni hikâyeye taşınacağını söylemişti. Çekimleri Kıbrıs’ta süren 8 bölümlük dizide Kenan’ın hikâyeye ilerleyen bölümlerde dahil olacağı belirtiliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Eşref Rüya'nın Kadir'i ile Kenan'ı, Eşref Tek'te yeniden aynı hikâyede yer alacak.

Eşref Rüya'nın Kadir'i ile Kenan'ı, Eşref Tek'te yeniden aynı hikâyede yer alacak.

Çağatay Ulusoy'un başrolündeki Eşref Tek'in kadrosunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eşref Rüya'da Kenan karakterine hayat veren Kaan Turgut, aynı rolle Prime Video'nun yeni dizisinin kadrosuna katıldı. Böylece Turgut, Kadir'i canlandıran Görkem Sevindik'le yeniden aynı sahneleri paylaşacak.

Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'da Kenan, Kadir'in sağ kolu olarak biliniyordu. Sürekli atışan ama sıkıştıklarında birbirlerinin arkasını kollayan ikili, kısa sürede kendi hayran kitlesini oluşturmuştu.

Kadir ile Kenan'ın ortak sahneleri dizinin en sevilen anları arasında yer alıyordu. Kaan Turgut'un Görkem Sevindik'le setten paylaştığı kareler de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Timur Savcı, ekim ayında Eşref Rüya'dan yeni diziye Eşref dışında yalnızca Kadir'in taşınacağını söylemişti.

Timur Savcı, ekim ayında Eşref Rüya'dan yeni diziye Eşref dışında yalnızca Kadir'in taşınacağını söylemişti.

Prime Video'nun tanıtım toplantısında konuşan Savcı, 'Eşref dışında Kadir karakteri olacak, Görkem Sevindik' demiş ve geri kalan kadronun tamamen yeni isimlerden oluşacağını açıklamıştı. Bu sözler, Eşref Rüya'nın diğer oyuncularının yeni hikâyede yer almayacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Kenan'ın dönüşüyle bu tablo değişmiş oldu. Kaan Turgut'un katılımına dair yapım şirketi ya da platform tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulis bilgisine göre Eşref Tek 2018'de açılacak, Kenan ise hikâyeye sonradan katılacak.

Kulis bilgisine göre Eşref Tek 2018'de açılacak, Kenan ise hikâyeye sonradan katılacak.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre Eşref Tek, Eşref'in 2018 yılındaki hikâyesiyle açılacak. Zor günlerden geçen Eşref'in yanında bu dönemde Kadir olacak. Kenan ise hikâyeye daha sonra dahil olacak.

TİMS&B Productions imzalı 8 bölümlük dizinin çekimleri Kıbrıs'ta kumarhane sahneleriyle başladı. Yönetmen koltuğunda yine Uluç Bayraktar oturuyor, senaryo ekibinde ise Eşref Rüya'nın yazarlarından Ethem Özışık yer alıyor.

Öte yandan kadro her geçen gün genişliyor. Gönül Dağı'nın Fidan'ı Kübra Balcan'ın Aysel karakteriyle Görkem Sevindik'in partneri olacağı, Mucize Doktor'un Harika'sı Ecem Simge Yurdatapan'ın da Eşref'in sadık çalışanı Sude'yi oynayacağı daha önce aktarılmıştı. Aybüke Pusat, Cem Uslu, Mazlum Çimen ve Hakan Meriçliler de kadroda adı geçen isimler arasında. Eşref Tek'in Prime Video'daki yayın tarihi için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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