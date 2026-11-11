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Eşref Tek Kadrosuna Akın Var: Gönül Dağı Oyuncusu Görkem Sevindik'in Partneri Oldu!

Eşref Tek Kadrosuna Akın Var: Gönül Dağı Oyuncusu Görkem Sevindik'in Partneri Oldu!

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 07:22 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 07:23
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Çağatay Ulusoy'lu Prime Video dizisi Eşref Tek, çekimlerin Kıbrıs'ta başlamasından bu yana neredeyse her gün yeni bir oyuncuyla anılıyor. Aybüke Pusat'tan Mazlum Çimen'e, Cem Uslu'dan Ecem Simge Yurdatapan'a uzanan kadroya Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kübra Balcan da eklendi. Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak 8 bölümlük dizinin oyuncu listesi, yapım şirketinden resmi bir toplu duyuru gelmese de haberlerle birlikte şekillenmeye devam ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Eşref Tek, Eşref Rüya'nın öncesini anlatırken Çağatay Ulusoy ile Görkem Sevindik kadronun çekirdeğini oluşturuyor.

Eşref Tek, Eşref Rüya'nın öncesini anlatırken Çağatay Ulusoy ile Görkem Sevindik kadronun çekirdeğini oluşturuyor.

Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya haziran ayında ani bir finalle veda etmişti ve Eşref'in hikâyesi bu kez Prime Video'da devam ediyor. Yapımcı Timur Savcı'nın açıklamasına göre dizi bir devam hikâyesi olmayacak; Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in Kadir'le tanışıp suç dünyasına adım atışı anlatılacak ve Eşref Rüya'dan yeni projeye taşınan tek karakter Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir olacak. Çağatay Ulusoy'un partneri olarak ise kulis haberlerine göre Halef'ten ayrılan Aybüke Pusat, Derin karakteriyle kadroda yer alıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç'ın yazdığı dizinin ana ekibi böylece oluşurken, bu çekirdeğin etrafındaki isimler de çekimlerin başlamasıyla birlikte hız kazandı.

Kübra Balcan, Gönül Dağı'ndaki Fidan'ın ardından Eşref Tek'te Aysel'i oynayacak ve Görkem Sevindik'in partneri olacak.

Kübra Balcan, Gönül Dağı'ndaki Fidan'ın ardından Eşref Tek'te Aysel'i oynayacak ve Görkem Sevindik'in partneri olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya katılan son isim, Gönül Dağı'nda Fidan karakteriyle tanınan ve Doğanın Kanunu'nda Vera'yı canlandıran Kübra Balcan oldu. Balcan'ın Eşref Tek'te Aysel'e hayat vereceği ve Kadir karakterini oynayan Görkem Sevindik'in karşısında yer alacağı belirtiliyor; yapım şirketi veya platform tarafından bu isme dair resmi bir doğrulama ise henüz yok. Balcan'dan önceki günlerde Mucize Doktor'un Harika'sı Ecem Simge Yurdatapan'ın Eşref'in en güvendiği çalışanlardan Sude'yi oynayacağı, Kuruluş Osman'dan tanıdığımız Göksu Girişken'in de kadroya girdiği haberleri gelmişti. Aşk ve Mavi'nin Cemal'i, Kardeşlerim'in Orhan'ı ve Can Borcu'nun Yaşar'ıyla bilinen Cüneyt Mete'nin katılımı da duyuruldu; ancak Mete'nin ve Girişken'in canlandıracağı karakterler henüz paylaşılmadı. Kadronun kadın ve yeni isimleri bu şekilde sıralanırken, hikâyenin yeraltı dünyasını kuracak tanıdık erkek oyuncular da en az onlar kadar dikkat çekiyor.

Çukur'un Metin'i Cem Uslu, Halef'in Ziyan Ağa'sı Mazlum Çimen ve Hakan Meriçliler yeraltı kadrosunu kuruyor.

Çukur'un Metin'i Cem Uslu, Halef'in Ziyan Ağa'sı Mazlum Çimen ve Hakan Meriçliler yeraltı kadrosunu kuruyor.

Dizi Dünyası'nın aktardığına göre Cem Uslu, 2017-2021 arasında Çukur'da Koçovalı ailesinin sadık adamı olarak canlandırdığı Metin ismiyle Eşref Tek'te yeniden karşımıza çıkacak. Kulislere göre Halef'in Ziyan Ağa'sı Mazlum Çimen ise sokak kabadayılığı kültüründen gelen yeraltı figürü Arap İhsan'a hayat verecek. Daha 17'deki okul müdürü Remzi rolüne eylül sonunda veda eden Hakan Meriçliler'in Birsen Altuntaş'ın haberine göre dışarıdan saygın görünen kumar patronu Beyoğlu İshak'ı oynayacağı ve Mustafa Açılan'ın iki bölümlük konuk oyuncu olarak Sadi karakterinde yer alacağı da aktarılıyor. Prime Video henüz kesin bir yayın tarihi duyurmadı, ancak aktarılan bilgilere göre dizinin aralık ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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