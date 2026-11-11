Eşref Tek Kadrosuna Akın Var: Gönül Dağı Oyuncusu Görkem Sevindik'in Partneri Oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya katılan son isim, Gönül Dağı'nda Fidan karakteriyle tanınan ve Doğanın Kanunu'nda Vera'yı canlandıran Kübra Balcan oldu. Balcan'ın Eşref Tek'te Aysel'e hayat vereceği ve Kadir karakterini oynayan Görkem Sevindik'in karşısında yer alacağı belirtiliyor; yapım şirketi veya platform tarafından bu isme dair resmi bir doğrulama ise henüz yok. Balcan'dan önceki günlerde Mucize Doktor'un Harika'sı Ecem Simge Yurdatapan'ın Eşref'in en güvendiği çalışanlardan Sude'yi oynayacağı, Kuruluş Osman'dan tanıdığımız Göksu Girişken'in de kadroya girdiği haberleri gelmişti. Aşk ve Mavi'nin Cemal'i, Kardeşlerim'in Orhan'ı ve Can Borcu'nun Yaşar'ıyla bilinen Cüneyt Mete'nin katılımı da duyuruldu; ancak Mete'nin ve Girişken'in canlandıracağı karakterler henüz paylaşılmadı. Kadronun kadın ve yeni isimleri bu şekilde sıralanırken, hikâyenin yeraltı dünyasını kuracak tanıdık erkek oyuncular da en az onlar kadar dikkat çekiyor.