Eşref Tek Kadrosuna Akın Var: Gönül Dağı Oyuncusu Görkem Sevindik'in Partneri Oldu!
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Çağatay Ulusoy'lu Prime Video dizisi Eşref Tek, çekimlerin Kıbrıs'ta başlamasından bu yana neredeyse her gün yeni bir oyuncuyla anılıyor. Aybüke Pusat'tan Mazlum Çimen'e, Cem Uslu'dan Ecem Simge Yurdatapan'a uzanan kadroya Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kübra Balcan da eklendi. Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak 8 bölümlük dizinin oyuncu listesi, yapım şirketinden resmi bir toplu duyuru gelmese de haberlerle birlikte şekillenmeye devam ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Eşref Tek, Eşref Rüya'nın öncesini anlatırken Çağatay Ulusoy ile Görkem Sevindik kadronun çekirdeğini oluşturuyor.
Kübra Balcan, Gönül Dağı'ndaki Fidan'ın ardından Eşref Tek'te Aysel'i oynayacak ve Görkem Sevindik'in partneri olacak.
Çukur'un Metin'i Cem Uslu, Halef'in Ziyan Ağa'sı Mazlum Çimen ve Hakan Meriçliler yeraltı kadrosunu kuruyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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