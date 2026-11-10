Mucize Doktor'un Harika'sıydı: Eşref Tek Dizisinde Eşref'in Sadık Çalışanı Oluyor!
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Prime Video'nun merakla beklenen yapımı Eşref Tek'in kadrosu, çekimlerin Kıbrıs sahneleriyle başlamasının ardından yeni bir isimle genişledi. Mucize Doktor'daki Harika Turşucuzade karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Simge Yurdatapan, Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu dizide Sude'yi canlandıracak. Eşref Rüya'nın öncesini anlatan dizinin oyuncuları arasına katılan Yurdatapan, Eşref Tek kadrosundaki yeni isim olarak gündemde.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ecem Simge Yurdatapan, Mucize Doktor'daki Harika Turşucuzade rolüyle ve Aile dizisinin Aysel'iyle tanınıyor.
Sude, 8 bölümlük Eşref Tek'te Eşref'in en güvenilir ve sadık çalışanlarından biri olarak karşımıza çıkacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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