Mucize Doktor'un Harika'sıydı: Eşref Tek Dizisinde Eşref'in Sadık Çalışanı Oluyor!

Dizi, Eşref Rüya'nın devamı olmadığı vurgulanan ayrı bir hikâye olarak hazırlanıyor ve 8 bölümden oluşuyor; yapımcı Timur Savcı da projenin Eşref'in daha önce gösterilmemiş bir dönemini anlattığını söylemişti. Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in suç dünyasına adım atışını konu alan senaryoyu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç yazarken yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Kadroda Çağatay Ulusoy'un yanı sıra kadın başrolde Aybüke Pusat ile Kadir karakterini canlandıracak Görkem Sevindik de yer alıyor; Ecem Simge Yurdatapan'ın Sude'si ise bu kadroya eklenen yeni isimlerden biri. Prime Video henüz yayın tarihini açıklamadı, Eşref Tek'in çekimleri ise Kıbrıs sahneleriyle başladı.