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Mucize Doktor'un Harika'sıydı: Eşref Tek Dizisinde Eşref'in Sadık Çalışanı Oluyor!

Mucize Doktor'un Harika'sıydı: Eşref Tek Dizisinde Eşref'in Sadık Çalışanı Oluyor!

Çağatay Ulusoy
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 14:37 Son Güncelleme: 10.11.2026 - 14:38
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Prime Video'nun merakla beklenen yapımı Eşref Tek'in kadrosu, çekimlerin Kıbrıs sahneleriyle başlamasının ardından yeni bir isimle genişledi. Mucize Doktor'daki Harika Turşucuzade karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Simge Yurdatapan, Çağatay Ulusoy'un başrolde olduğu dizide Sude'yi canlandıracak. Eşref Rüya'nın öncesini anlatan dizinin oyuncuları arasına katılan Yurdatapan, Eşref Tek kadrosundaki yeni isim olarak gündemde.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ecem Simge Yurdatapan, Mucize Doktor'daki Harika Turşucuzade rolüyle ve Aile dizisinin Aysel'iyle tanınıyor.

Ecem Simge Yurdatapan, Mucize Doktor'daki Harika Turşucuzade rolüyle ve Aile dizisinin Aysel'iyle tanınıyor.
www.birsenaltuntas.com

Ecem Simge Yurdatapan, Hayat Sırları'ndaki Tuba Türkkan rolünün ardından FOX'un sevilen dizisi Mucize Doktor'da Harika Turşucuzade karakterine hayat vererek izleyicinin yakından tanıdığı bir isim oldu. Oyuncu 2023'te Show TV'de yayınlanan, Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olduğu Aile dizisinde de Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan'ın sevgilisi Aysel'i oynamıştı. Şimdi Prime Video için hazırlanan Eşref Tek kadrosuna katılan Yurdatapan'ı bekleyen Sude rolü ise Eşref Rüya'nın öncesini anlatan hikâyenin içinde yer alıyor.

Sude, 8 bölümlük Eşref Tek'te Eşref'in en güvenilir ve sadık çalışanlarından biri olarak karşımıza çıkacak.

Sude, 8 bölümlük Eşref Tek'te Eşref'in en güvenilir ve sadık çalışanlarından biri olarak karşımıza çıkacak.

Dizi, Eşref Rüya'nın devamı olmadığı vurgulanan ayrı bir hikâye olarak hazırlanıyor ve 8 bölümden oluşuyor; yapımcı Timur Savcı da projenin Eşref'in daha önce gösterilmemiş bir dönemini anlattığını söylemişti. Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in suç dünyasına adım atışını konu alan senaryoyu Ethem Özışık, Lokman Maral ve Ozan Ağaç yazarken yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Kadroda Çağatay Ulusoy'un yanı sıra kadın başrolde Aybüke Pusat ile Kadir karakterini canlandıracak Görkem Sevindik de yer alıyor; Ecem Simge Yurdatapan'ın Sude'si ise bu kadroya eklenen yeni isimlerden biri. Prime Video henüz yayın tarihini açıklamadı, Eşref Tek'in çekimleri ise Kıbrıs sahneleriyle başladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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