Umumi Tuvaletlerdeki Klozet Kapakları Neden "U" Şeklinde Kesiktir?
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Umumi tuvaletlerde klozet kapakları çoğunlukla U harfi şeklinde ve önü açık. Evlerdeki kapaklar ise oval ve klozeti baştan sona sarıyor. Açık ön kısım ABD'de kullanılan birçok tesisat yönetmeliğinde zorunlu tutuluyor. Yönetmeliklerin gerekçesi hijyen ama ucuzluk ve hırsızlığı önleme gibi başka nedenler de sayılıyor.
Açık ön kısımlı kapak ABD'de tesisat yönetmeliklerinde zorunlu
Gerekçe hijyen ama başka nedenler de sayılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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