Açık ön kısım, kullanıcının cinsel organının kapakla temas etmesini önlüyor. İdrar sıçrayabilecek bir yüzey de eksiliyor. IAPMO'nun yönetmelik geliştirme başkan yardımcısı Lynne Simnick, tasarımın idrarla kirlenebilecek bir alanı ortadan kaldırdığını söylüyor.

Simnick, tasarımın özellikle kadınlar düşünülerek yapıldığını belirtiyor. Açıklık, kadınların kapağa temas etmeden temizlik yapmasına imkan veriyor.

Başka nedenler de sayılıyor. U biçimli kapaklar daha az malzeme kullandığı için daha ucuz ve hırsızlığa karşı daha az cazip. Kamusal tuvaletleri yöneten İngiliz bir şirketin müdürü Roger Barry, hırsızlığın büyük sorun olduğunu söylüyor. İngiltere'de kamusal tuvaletlere artık çoğunlukla hiç kapak takılmıyor.

Uçak tuvaletlerinde de açık ön kısımlı kapaklar görülüyor. Otomatik kapak dağıtıcısı olan tuvaletlerde ise açık ön kısım şart değil.