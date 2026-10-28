Kürk Mantolu Madonna Filminde Maria Puder Rolü İçin Görüşülen İsim Belli Oldu!

Ali Eyüboğlu'nun aktardığına göre filmin en kritik rolü olan Maria Puder için Farah Zeynep Abdullah ile görüşmeler sürüyor, ancak ne yapım ekibinden ne de oyuncunun kendisinden henüz resmi bir açıklama geldi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Aylin'i olarak ekran başındaki izleyicinin kalbine giren oyuncu, Kurt Seyit ve Şura'nın ardından ağırlığını sinemaya verdi ve Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda gibi filmlerle kariyerini sağlamlaştırdı. Arabesk sanatçısı Bergen'in trajik hayatını anlatan Bergen'deki performansı uzun süre konuşulurken, Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter ile de bir edebiyat kahramanını beyazperdeye taşıdı.

Son olarak Soy filmiyle vizyona çıkan ve gala gecesindeki sitemiyle günlerce gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, görüşmeler olumlu sonuçlanırsa bu kez Türk edebiyatının en çok okunan kadın karakterlerinden birine hayat verecek.