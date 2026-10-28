Kürk Mantolu Madonna Filminde Maria Puder Rolü İçin Görüşülen İsim Belli Oldu!
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Sabahattin Ali'nin kuşaklar boyu elden ele dolaşan romanı Kürk Mantolu Madonna, önce dijital dizi olarak duyurulan, ardından bir sinema filmine dönüşen uyarlamasıyla yeniden gündemde. Kadro çalışmalarının başladığı filmde okurların en çok merak ettiği soru, Raif Efendi'nin hayatını altüst eden Maria Puder'i kimin canlandıracağıydı. Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun paylaştığı habere göre yapım ekibi bu rol için seyircinin çok iyi tanıdığı bir oyuncuyla görüşmelere başladı.
Kaynak: Ali Eyüboğlu
Maria Puder rolü için görüşülen isim, Bergen ve Bihter'le tanınan Farah Zeynep Abdullah oldu.
Maria Puder, Kürk Mantolu Madonna'da Raif Efendi'nin Berlin'de âşık olduğu ressam olarak romanın kalbinde duruyor.
Kürk Mantolu Madonna önce dizi olarak duyurulmuştu, şimdi Sedat İnci yönetiminde film olarak çekilecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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