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Kürk Mantolu Madonna Filminde Maria Puder Rolü İçin Görüşülen İsim Belli Oldu!

Kürk Mantolu Madonna Filminde Maria Puder Rolü İçin Görüşülen İsim Belli Oldu!

farah zeynep abdullah
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 13:17 Son Güncelleme: 28.10.2026 - 13:19
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Sabahattin Ali'nin kuşaklar boyu elden ele dolaşan romanı Kürk Mantolu Madonna, önce dijital dizi olarak duyurulan, ardından bir sinema filmine dönüşen uyarlamasıyla yeniden gündemde. Kadro çalışmalarının başladığı filmde okurların en çok merak ettiği soru, Raif Efendi'nin hayatını altüst eden Maria Puder'i kimin canlandıracağıydı. Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun paylaştığı habere göre yapım ekibi bu rol için seyircinin çok iyi tanıdığı bir oyuncuyla görüşmelere başladı.

Kaynak: Ali Eyüboğlu

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Maria Puder rolü için görüşülen isim, Bergen ve Bihter'le tanınan Farah Zeynep Abdullah oldu.

Maria Puder rolü için görüşülen isim, Bergen ve Bihter'le tanınan Farah Zeynep Abdullah oldu.

Ali Eyüboğlu'nun aktardığına göre filmin en kritik rolü olan Maria Puder için Farah Zeynep Abdullah ile görüşmeler sürüyor, ancak ne yapım ekibinden ne de oyuncunun kendisinden henüz resmi bir açıklama geldi.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Aylin'i olarak ekran başındaki izleyicinin kalbine giren oyuncu, Kurt Seyit ve Şura'nın ardından ağırlığını sinemaya verdi ve Kelebeğin Rüyası, Unutursam Fısılda gibi filmlerle kariyerini sağlamlaştırdı. Arabesk sanatçısı Bergen'in trajik hayatını anlatan Bergen'deki performansı uzun süre konuşulurken, Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter ile de bir edebiyat kahramanını beyazperdeye taşıdı.

Son olarak Soy filmiyle vizyona çıkan ve gala gecesindeki sitemiyle günlerce gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, görüşmeler olumlu sonuçlanırsa bu kez Türk edebiyatının en çok okunan kadın karakterlerinden birine hayat verecek.

Maria Puder, Kürk Mantolu Madonna'da Raif Efendi'nin Berlin'de âşık olduğu ressam olarak romanın kalbinde duruyor.

Maria Puder, Kürk Mantolu Madonna'da Raif Efendi'nin Berlin'de âşık olduğu ressam olarak romanın kalbinde duruyor.

Farah Zeynep Abdullah'ın adının geçtiği bu rolün neden bu kadar merak edildiğini anlamak için romanın okurla kurduğu bağa bakmak yeterli, çünkü Maria Puder pek çok okurun gözünde neredeyse efsaneleşmiş bir karakter.

Sabahattin Ali'nin önce gazetede tefrika edilen, 1943'te kitap olarak yayımlanan romanı, 1920'lerin Berlin'ine giden genç Raif'in bir sergide gördüğü kürk mantolu kadın portresinin peşine düşmesiyle başlayan ve ressam Maria Puder'e duyduğu sessiz aşkla derinleşen bir hikâye anlatıyor. Yıllar sonra Raif Efendi'nin defterinden okunan bu anlatı, yalnızlığı ve söylenemeyen duyguları işleyiş biçimiyle kuşaklar boyunca pek çok okurun başucu kitabı oldu.

Roman son yıllarda yurt dışında da sosyal medya üzerinden yeniden keşfedildi; Kendall Jenner'ın paylaşımıyla birlikte dünyanın dört bir yanındaki okurların listesine girdi. Bu küresel ilgi, Maria Puder'i kimin canlandıracağı sorusunu Türkiye'nin dışında da takip edilen bir merak konusuna dönüştürüyor.

Kürk Mantolu Madonna önce dizi olarak duyurulmuştu, şimdi Sedat İnci yönetiminde film olarak çekilecek.

Kürk Mantolu Madonna önce dizi olarak duyurulmuştu, şimdi Sedat İnci yönetiminde film olarak çekilecek.

Bu kadar sevilen bir romanın uyarlaması da doğal olarak uzun ve dolambaçlı bir yoldan geçti. Proje ilk kez 2024'te Alman-Türk ortak yapımı bir dijital dizi olarak duyurulmuş, yönetmen koltuğu için de Enes Ateş'in adı geçmişti.

Birsen Altuntaş'ın geçen hafta paylaştığı habere göre ise plan değişti ve Kürk Mantolu Madonna beyazperde için çekilecek bir filme dönüştü; çekimlerin bir bölümünün Berlin'deki ünlü Babelsberg Stüdyoları ortaklığında, bir bölümünün de Türkiye'de yapılması planlanıyor. Dilberay ve Cem Karaca'nın Gözyaşları gibi ses getiren yapımların arkasındaki Fikri Harika Prodüksiyon, filmi Saçaklı Film Studios ile birlikte hayata geçirirken yönetmenliği Sedat İnci üstleniyor.

Raif Efendi'yi kimin canlandıracağı, çekimlerin ne zaman başlayacağı ve Kürk Mantolu Madonna filminin hangi tarihte vizyona gireceği ise henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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