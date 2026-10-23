Kürk Mantolu Madonna İçin Plan Değişti! Dizi Değil Film Olacak, Yönetmeni Belli Oldu

Türk edebiyatının en çok okunan romanlarından Kürk Mantolu Madonna için yeni bir sayfa açıldı. Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri film oluyor ve projenin yönetmeni de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin yapımcılığını Fikri Harika Production ve Saçaklı Film Studios birlikte üstlenecek. Romanın yıllardır beklenen uyarlaması böylece somut bir adım atmış oldu.

Kürk Mantolu Madonna'nın ekrana uyarlanacağı haberleri aslında ilk kez gündeme gelmiyor. 2024 yılında romanın Alman-Türk ortak yapımıyla dijital dizi olacağı duyurulmuş, yönetmen olarak da Enes Ateş'in adı geçmişti. Son gelişmeyle birlikte proje bu kez bir film olarak karşımıza çıkıyor.