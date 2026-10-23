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Kürk Mantolu Madonna İçin Plan Değişti! Dizi Değil Film Olacak, Yönetmeni Belli Oldu

Kürk Mantolu Madonna İçin Plan Değişti! Dizi Değil Film Olacak, Yönetmeni Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 00:01
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Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanı film oluyor. 2024'te dijital dizi olarak duyurulan proje bu kez beyazperdeye uyarlanacak bir film olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor. Çekimler Berlin’deki Babelsberg Stüdyoları ile ortaklık içinde ve Türkiye’de yapılacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanı dizi değil, film olarak izleyiciyle buluşacak.

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanı dizi değil, film olarak izleyiciyle buluşacak.

Türk edebiyatının en çok okunan romanlarından Kürk Mantolu Madonna için yeni bir sayfa açıldı. Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri film oluyor ve projenin yönetmeni de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin yapımcılığını Fikri Harika Production ve Saçaklı Film Studios birlikte üstlenecek. Romanın yıllardır beklenen uyarlaması böylece somut bir adım atmış oldu.

Kürk Mantolu Madonna'nın ekrana uyarlanacağı haberleri aslında ilk kez gündeme gelmiyor. 2024 yılında romanın Alman-Türk ortak yapımıyla dijital dizi olacağı duyurulmuş, yönetmen olarak da Enes Ateş'in adı geçmişti. Son gelişmeyle birlikte proje bu kez bir film olarak karşımıza çıkıyor.

Uyarlamanın yönetmen koltuğuna Sedat İnci oturdu, çekimler Berlin'deki Babelsberg Stüdyoları ve Türkiye'de yapılacak.

Uyarlamanın yönetmen koltuğuna Sedat İnci oturdu, çekimler Berlin'deki Babelsberg Stüdyoları ve Türkiye'de yapılacak.

Film uluslararası bir ortak yapım olarak hazırlanıyor. Çekimlerin bir bölümü Almanya'nın başkenti Berlin'deki ünlü Babelsberg Stüdyoları ile ortaklık içinde yapılacak, bir bölümü ise Türkiye'de gerçekleşecek.

Peki Raif Efendi ve Maria Puder'i kimler canlandıracak? Şimdilik bu sorunun cevabı yok. Oyuncularla görüşmelerin sürdüğü, kadronun kısa süre içinde açıklanması beklendiği aktarıldı. Filmin hangi tarihte çekime başlayacağı ve sinemada mı yoksa bir dijital platformda mı yayınlanacağı da henüz netlik kazanmadı.

İlk kez 1943'te kitap olarak yayımlanan roman, aradan geçen onca yıla rağmen çok satanlar listesinden düşmüyor. Üstelik dünyanın birçok diline çevrilen eser, yurt dışında da geniş bir okur kitlesine ulaştı. Bu yüzden uyarlamanın kadrosu açıklandığında sosyal medyada gündem olması sürpriz olmaz.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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