Kürk Mantolu Madonna İçin Plan Değişti! Dizi Değil Film Olacak, Yönetmeni Belli Oldu
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Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanı film oluyor. 2024'te dijital dizi olarak duyurulan proje bu kez beyazperdeye uyarlanacak bir film olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Sedat İnci oturuyor. Çekimler Berlin’deki Babelsberg Stüdyoları ile ortaklık içinde ve Türkiye’de yapılacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanı dizi değil, film olarak izleyiciyle buluşacak.
Uyarlamanın yönetmen koltuğuna Sedat İnci oturdu, çekimler Berlin'deki Babelsberg Stüdyoları ve Türkiye'de yapılacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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