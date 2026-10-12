Sabahattin Ali'nin Ölümünün Aydınlatılması İçin Adalet Bakanlığı'na Ortak Başvuru Yapıldı
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Yazar, şair ve gazeteci Sabahattin Ali'nin 1948'deki ölümünün aydınlatılması için beş kurum Adalet Bakanlığı'na ortak başvuruda bulundu. Başvuruyu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği yaptı. Dosyaların yeniden incelenmesi ve yazarın cenazesinin gömüldüğü yerin tespit edilmesi isteniyor.
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Beş kurum Adalet Bakanlığı'na ortak başvuru yaptı.
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Dosyaların ve arşivlerin yeniden incelenmesi isteniyor.
Cesedin gömüldüğü yerin tespiti talep ediliyor.
Başvuruda olay faili meçhul dosyası olarak anılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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