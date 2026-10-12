Sabahattin Ali'nin Ölümünün Aydınlatılması İçin Adalet Bakanlığı'na Ortak Başvuru Yapıldı

Başvuruda olay, Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan faili meçhul dosyalarından biri olarak tanımlanıyor. Resmi anlatımın 70 yılı aşkın süredir soru işaretlerini gidermediği, kötü muamele ve işkence iddialarının bağımsız biçimde incelenmediği belirtiliyor. Cenazenin kesin teşhisinin yapılamaması ve yargılama belgelerindeki eksikliklerin şüpheleri artırdığı ifade ediliyor. Başvuruda ayrıca Anayasa'nın 17. maddesindeki yaşam hakkı ile 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesinin ölümlerin etkili biçimde araştırılmasını kapsadığı vurgulanıyor.