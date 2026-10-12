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Sabahattin Ali'nin Ölümünün Aydınlatılması İçin Adalet Bakanlığı'na Ortak Başvuru Yapıldı

Sabahattin Ali'nin Ölümünün Aydınlatılması İçin Adalet Bakanlığı'na Ortak Başvuru Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 22:24
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Yazar, şair ve gazeteci Sabahattin Ali'nin 1948'deki ölümünün aydınlatılması için beş kurum Adalet Bakanlığı'na ortak başvuruda bulundu. Başvuruyu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği yaptı. Dosyaların yeniden incelenmesi ve yazarın cenazesinin gömüldüğü yerin tespit edilmesi isteniyor.

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Beş kurum Adalet Bakanlığı'na ortak başvuru yaptı.

Beş kurum Adalet Bakanlığı'na ortak başvuru yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği, Adalet Bakanlığı'na ortak başvuruda bulundu. Başvuruda yazar, şair ve gazeteci Sabahattin Ali'nin 1948'deki ölümüne ilişkin dosyaların yeniden incelenmesi ve olayın aydınlatılması talep ediliyor.

Dosyaların ve arşivlerin yeniden incelenmesi isteniyor.

Dosyaların ve arşivlerin yeniden incelenmesi isteniyor.

Başvuruda soruşturma ve yargılama dosyalarının, Ali Ertekin hakkındaki dava dosyası ve af kararı dahil, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden incelenmesi isteniyor. Emniyet, jandarma, istihbarat ve devlet arşivlerinde olayla ilgili belge olup olmadığının araştırılması da talepler arasında yer alıyor.

Cesedin gömüldüğü yerin tespiti talep ediliyor.

Cesedin gömüldüğü yerin tespiti talep ediliyor.

Kurumlar, cesedin gömüldüğü yerin tespit edilmesini ve mümkünse yakınlarının rızasıyla DNA ve antropolojik inceleme yapılmasını istedi. Başvuruya göre adli tıp, DNA analizi ve arşiv taraması geçmiş olayların aydınlatılmasına olanak tanıyor.

Başvuruda olay faili meçhul dosyası olarak anılıyor.

Başvuruda olay faili meçhul dosyası olarak anılıyor.

Başvuruda olay, Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan faili meçhul dosyalarından biri olarak tanımlanıyor. Resmi anlatımın 70 yılı aşkın süredir soru işaretlerini gidermediği, kötü muamele ve işkence iddialarının bağımsız biçimde incelenmediği belirtiliyor. Cenazenin kesin teşhisinin yapılamaması ve yargılama belgelerindeki eksikliklerin şüpheleri artırdığı ifade ediliyor. Başvuruda ayrıca Anayasa'nın 17. maddesindeki yaşam hakkı ile 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesinin ölümlerin etkili biçimde araştırılmasını kapsadığı vurgulanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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