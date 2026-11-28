2 Aralık 1954'te Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde doğan Uluçay'ın sinemayla tanışması ilkokul sıralarında, köye gelen gezici bir gösterimle gerçekleşti. Yıllar sonra 1994'te Siyaset Meydanı programına katıldığında kendisine yöneltilen sinemanın nereden aklına geldiği sorusuna 'İnsanın aklına gelmez ki, sinemayla birlikte doğar insan' yanıtını verdi ve o karlı günü şöyle anlattı:

'Karlı bir gün, ilkokul öğrencisiyim. Uzun paltolu, fötr şapkalı bir adam girdi sınıfa. Öğretmenle bir süre konuştular. Öğretmen dedi ki: 'Köye sinema geldi. Herkes 25 kuruş getirsin. Parası olmayanların parasını ben vereceğim.' Sinemayı ilk o gün tanıdım ben. Bir savaş sonrası filmiydi. Prag mıydı gördüğüm yoksa Viyana mıydı? Yıkılmış bir şehir, çapraz kadrajlar, ıslak parke yollar ve dokunaklı bir öykü sürüp gidiyor. Çok sordum, aradım; yani bu nedir, hangi filmdir bu? Bulamadım cevabını. O gün zehirlendim.'

Perdeden önce de görüntülerle arası iyi olan küçük Ahmet resim yapmayı çok seviyor, çizdiği şekillerin bir gün kımıldayacağını hayal ediyordu. Uluçay o yılları 'Melek ve şeytanı çok erken tanıdım. Işık ve gölgelerle ise, sıkı bir dostluğum vardı. Oyuncağım gölgelerdi' sözleriyle hatırlayacaktı.