Tahtadan Sinema Makinesi Yapan Ahmet Uluçay'ın Köyden Dünyaya Uzanan Hikayesi
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Kütahya'nın Tepecik köyünde büyüyen Ahmet Uluçay, sinemayı ilk kez bir sınıfta izlediği filmle tanıdı. Çobanlıktan kamyon şoförlüğüne uzanan işlerde ekmek parası kazanırken perdeye duyduğu tutkuyu hiç bırakmadı. Eski bir video kamerayla başlayan yolculuğu, onu köyünden çıkarıp uluslararası festivallerin sahnelerine taşıdı. Şiiri, rüyaları ve yoksulluğu aynı kadraja sığdıran yönetmenin geride bıraktığı dünya bugün de yeni izleyiciler buluyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
"O gün zehirlendim."
İlk sinema makinesi tahtadan yapıldı.
Köyde onu Şair Ahmet diye tanıdılar.
Taksitle alınan kamera her şeyi değiştirdi.
Kısa filmleri ödülleri peş peşe getirdi.
"Köyde yaşayan bir yönetmenim."
Kendi çocukluğunu iki çırağın hikayesine taşıdı.
Oyuncularını trende ve sokakta buldu.
En büyük ödülü eşi Ayşe'ye adadı.
İkinci uzun metraj yarım kaldı.
Günlükleri ve filmleri ondan kalan miras oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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