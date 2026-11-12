Yabancı Filmlere Yüzde 70 Vergi Uygulanan Yıllarda Türk Sineması On Yılda 540 Film Çekmişti: Bugün Ne Değişti?

Türk sinemasında eğlence vergisi oranları 1914'ten 1930'a kadar hem yerli hem yabancı filmler için sabit bir ücret üzerinden belirlenirken, 1930'da oran yüzde 70'e çıkarıldı ve 1948'e kadar süren bu dönemde Türk sinemasında 34 yılda yalnızca 87 film çekilebildi. Habertürk'ün derlediği verilere göre 1948'de yerli filmlere yüzde 25, yabancı filmlere yüzde 70 uygulanmaya başlandı ve bu düzen 1981'e kadar sürerken yalnızca 1950'li yıllarda 540 film üretildi. 1981'de oranlar yerli film için yüzde 20, yabancı film için yüzde 50'ye çekildi; yerli filmlerin pazar payı ise 1984'teki yüzde 53'ten 1994'te yüzde 16'ya geriledi. Ardından aradaki fark ortadan kalktı: 1997'den 2020'ye kadar hem yerli hem yabancı filmlerden yüzde 10 alındı, 2004'ten itibaren de doğrudan devlet desteği devreye girdi.