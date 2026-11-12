Yabancı Filmlere Yüzde 70 Vergi Uygulanan Yıllarda Türk Sineması On Yılda 540 Film Çekmişti: Bugün Ne Değişti?
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Yerli filmlerin sinema salonlarında giderek daha az izleyici çekmesi, yabancı yapımlardan eğlence vergisi alınıp bu gelirin yerli üretime aktarılması fikrini tartışmaya açtı. Habertürk'te yayımlanan analiz, yüz yılı aşkın vergi geçmişini ve 2022'den bu yana gişe verilerini yan yana koyarak vergi oranlarının tek başına belirleyici olmadığını savunuyor.
Kaynak: Habertürk
Türk sinemasında eğlence vergisi, 1948'den 1981'e yerli filmde yüzde 25, yabancı filmde yüzde 70 uygulandı.
Yıllık yerli film sayısı yüzde 37,5 artarken film başına seyirci 275 binden 95 bine düştü.
Habertürk analizine göre Türk sinemasının asıl sorunu üretim değil, izleyiciyi sinema salonuna çekebilmek.
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