İplik Fabrikasında İşçilikten Köy Öğretmenliğine: Türk Sinemasının Yaşayan Efsanesinin Film Gibi Hayatı

1980’lerin ortasında risk alıyor, yönünü değiştiriyor. Namuslu ile ilk kez başrolü üstleniyor. Ardından gelen Züğürt Ağa, Milyarder, Muhsin Bey gibi filmler, Türk sinemasının en özel karakterlerini hediye ediyor bize.

Hepsinde ortak bir şey var: Şener Şen’in canlandırdığı insanlar hata yapıyor, yanılıyor, üzülüyor ama hep çok tanıdık, çok bizden.