İplik Fabrikasında İşçilikten Köy Öğretmenliğine: Türk Sinemasının Yaşayan Efsanesinin Film Gibi Hayatı
Önce iplik fabrikasında tezgahın başında ter döken, sonra Doğu’nun ayazında çocuklara harfleri sevdiren bir genç adam düşünün…
Yıllar geçiyor, aynı adamı bu kez sinema salonlarında alkışlarken buluyoruz. Şener Şen’in yolu, tıpkı oynadığı filmler gibi emekle, sabırla ve 'film gibi' dediğimiz türden bir yolculuk.
26 Aralık 1941’de Adana’da dünyaya geliyor. Babası Ali Şen, o dönem marangoz; yıllar sonra Yeşilçam’ın unutulmayan yüzlerinden biri olacak.
Sonra yeniden okula dönüyor, diplomasını alıyor ve o yılların öğretmen açığı sayesinde Anadolu’ya atanıyor.
İstanbul’a döndüğünde sahne hevesi ağır basıyor. Şehir Tiyatroları’nda, radyo oyunlarında küçük roller alıyor.
Ta ki Ertem Eğilmez’in kadrosuna girip Hababam Sınıfı’nda disiplin delisi beden eğitimi öğretmeniyle parlayana kadar.
Ama onu sadece “kurnaz esnaf” ya da “üçkağıtçı” tiplemeleriyle anmak istemeyen biri var: kendisi.
1990’larla birlikte Türk sineması yeniden salonları doldururken, yine o var sahnede.
Bugün 80’lerinin üzerinde olmasına rağmen hala “yaşayan efsane” diye anılmasının nedeni belli: Şener Şen’in yolu tesadüflerle değil, kat kat bir emekle örülmüş.
