Çocukları İçin Gıda Desteği İstedi, Devletten Aldığı 28 Bin TL'yi Botoks ve Estetik Harcamalara Yatırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 13:23

İngiltere’de yaşayan üç çocuk annesi bir kadın, çocukları için gıda desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek devletten aldığı yaklaşık 28 bin TL tutarındaki acil yardımı botoks ve estetik harcamalarda kullandığını açıklayınca kamuoyunda büyük tepki topladı.

İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki Emily Cutter, çocukları için gıda desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyerek devletten aldığı 500 sterlinlik krediyi estetik ve kişisel bakım harcamalarında kullandığını açıkladı.

Taunton, Somerset’te yaşayan ve sosyal medyada “yardım alan influencer” olarak tanınan Cutter, TikTok’ta paylaştığı videoda Universal Credit kapsamında başvurduğu krediyle Botox, dolgu, kaş, saç ve tırnak bakımı yaptırdığını söyledi. Paylaşım kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaştı.

Üç çocuk annesi olan ve çalışmayan Cutter’ın aylık yaklaşık 1.500 sterlin kredi aldığı, ücretsiz okul yemekleri, vergi indirimi ve çocuk yardımı gibi ek desteklerden de faydalandığı belirtiliyor.

Videoda kredinin bir hafta içinde hesabına yatırıldığını ve haftada 50 peni gibi düşük bir tutarla geri ödediğini iddia eden Cutter, “Bu makyaj için İngiliz vergi mükelleflerine teşekkür ederim” sözleriyle eleştirilerin odağı oldu.

Daha önce de çocuklarına Noel için toplamda 8 bin sterlin harcadığını açıklayan Cutter lüks marka kıyafetler, teknoloji ürünleri ve mücevherler aldığını söylemişti.

Açıklamaları, geçim sıkıntısı yaşayan birçok aile ve sosyal yardım sisteminin kötüye kullanıldığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan bazı kullanıcılar, klasik “kriz kredilerinin” artık uygulanmadığını, ancak benzer acil destek mekanizmalarının bulunduğunu hatırlattı. Yetkililer ise gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerin bu tür desteklere başvurabileceğini vurguluyor. Cutter’ın iddialarıyla ilgili resmi makamların değerlendirme yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

