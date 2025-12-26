Çocukları İçin Gıda Desteği İstedi, Devletten Aldığı 28 Bin TL'yi Botoks ve Estetik Harcamalara Yatırdı
İngiltere’de yaşayan üç çocuk annesi bir kadın, çocukları için gıda desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek devletten aldığı yaklaşık 28 bin TL tutarındaki acil yardımı botoks ve estetik harcamalarda kullandığını açıklayınca kamuoyunda büyük tepki topladı.
İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki Emily Cutter, çocukları için gıda desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyerek devletten aldığı 500 sterlinlik krediyi estetik ve kişisel bakım harcamalarında kullandığını açıkladı.
Üç çocuk annesi olan ve çalışmayan Cutter’ın aylık yaklaşık 1.500 sterlin kredi aldığı, ücretsiz okul yemekleri, vergi indirimi ve çocuk yardımı gibi ek desteklerden de faydalandığı belirtiliyor.
Daha önce de çocuklarına Noel için toplamda 8 bin sterlin harcadığını açıklayan Cutter lüks marka kıyafetler, teknoloji ürünleri ve mücevherler aldığını söylemişti.
