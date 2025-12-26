Günler Artık 24 Saat Olmayacak mı? Dünya’da Günlerin 25 Saate Uzaması Bilimsel Olarak Mümkün!
24 saatlik bir gün, hayatın en sabit gerçeklerinden biri gibi kabul ediliyor. Saatler, takvimler, çalışma düzeni ve günlük rutinler bu süreye göre şekilleniyor. Ancak bilim dünyasında uzun süredir konuşulan bir gerçek var. Dünya’nın dönüşü sandığımız kadar değişmez değil. Son araştırmalar, gezegenin kendi ekseni etrafındaki hareketinin çok yavaş ama istikrarlı biçimde yavaşladığını ve bunun yıllar sonra saatleri değiştirebileceğini dile getiriyor.
Bilim insanları Dünya’nın dönüş hızının gerçekten de giderek yavaşladığını söylüyor.
Güneş’e göre ölçülen 24 saatlik gün ile yıldızlara göre ölçülen gün arasında zaten küçük bir fark var.
Üstelik gelgitler tek etken de değil.
