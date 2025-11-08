Vefatının Ardından Dudak Uçuklatan Mal Varlığıyla Konuşulan Ferdi Tayfur'un Gerçek Mirası Ortaya Çıktı!
Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası ortaya çıkan mirası magazin manşetlerine konu olmuştu. Yıllarca sahnelerden, albümlerden, filmlerden ve gayrimenkullerden ciddi bir varlık elde eden sanatçının serveti aile arasındaki tartışmaları da alevlendirmişti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, usta sanatçı Ferdi Tayfur'un gerçek mirası ortaya çıktı.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından 3 milyar TL'lik uçuk servetiyle gündeme oturmuştu.
Vefatın ardından alevlenen miras ve vasiyet iddiaları usta sanatçının beş çocuğunun her birine yaklaşık 600 milyon TL kalacağı, toplamda da 3 milyar TL'lik bir serveti olduğu yönündeydi.
