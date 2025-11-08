onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Vefatının Ardından Dudak Uçuklatan Mal Varlığıyla Konuşulan Ferdi Tayfur'un Gerçek Mirası Ortaya Çıktı!

Vefatının Ardından Dudak Uçuklatan Mal Varlığıyla Konuşulan Ferdi Tayfur'un Gerçek Mirası Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.11.2025 - 12:41

Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası ortaya çıkan mirası magazin manşetlerine konu olmuştu. Yıllarca sahnelerden, albümlerden, filmlerden ve gayrimenkullerden ciddi bir varlık elde eden sanatçının serveti aile arasındaki tartışmaları da alevlendirmişti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, usta sanatçı Ferdi Tayfur'un gerçek mirası ortaya çıktı.

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/fe...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından 3 milyar TL'lik uçuk servetiyle gündeme oturmuştu.

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatının ardından 3 milyar TL'lik uçuk servetiyle gündeme oturmuştu.

Ferdi Tayfur'un hem kızı Tuğçe Tayfur'la kavgası hem de geride bıraktığı servet aile içindeki gerilimi artırmıştı. Cenazede yükselen tansiyon aylarca sürmüştü. Hatta Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ile Tuğçe Tayfur tabut başında küfürlerin havada uçuştuğu bir tartışmaya tutuşmuştu.

Vefatın ardından alevlenen miras ve vasiyet iddiaları usta sanatçının beş çocuğunun her birine yaklaşık 600 milyon TL kalacağı, toplamda da 3 milyar TL'lik bir serveti olduğu yönündeydi.

Vefatın ardından alevlenen miras ve vasiyet iddiaları usta sanatçının beş çocuğunun her birine yaklaşık 600 milyon TL kalacağı, toplamda da 3 milyar TL'lik bir serveti olduğu yönündeydi.

Tayfur'un mal varlığının bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlandığı belirtilirken vasiyet açıklamasına öz kızı Tuğçe Tayfur'un adı dahil edilmemişti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ferdi Tayfur'un mirasının 3 milyar değil 6 milyar TL olduğu Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç tarafından açıklandı. Sanatçının 87 daire, arsalar ve Marmaris’te bir adası vardı. Ayrıca 1000’in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedelinin de 45 milyon TL’ye yakın olduğu öğrenilirken, mirastan en büyük payı 3 çocuğunun ve 7 yeğeninin aldığı ortaya çıktı. Kızı Tuğçe ve oğlu Timur’u ise mirastan men ettiği öğrenildi.

Müge Dağıstanlı'nın aktardıklarına göre, Ferdi Tayfur’un 1974’te evlendiği  Zeliha Turanbayburt da mirastan pay aldı. Ferdi Tayfur'un, kızı Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır’a 2007’de ayrılırken değeri 5 milyon dolar olan Emirgan’daki 4 katlı villayı bıraktığı ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın