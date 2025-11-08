Vefatının Ardından Dudak Uçuklatan Mal Varlığıyla Konuşulan Ferdi Tayfur'un Gerçek Mirası Ortaya Çıktı!

Tayfur'un mal varlığının bir kısmının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlandığı belirtilirken vasiyet açıklamasına öz kızı Tuğçe Tayfur'un adı dahil edilmemişti.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ferdi Tayfur'un mirasının 3 milyar değil 6 milyar TL olduğu Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç tarafından açıklandı. Sanatçının 87 daire, arsalar ve Marmaris’te bir adası vardı. Ayrıca 1000’in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedelinin de 45 milyon TL’ye yakın olduğu öğrenilirken, mirastan en büyük payı 3 çocuğunun ve 7 yeğeninin aldığı ortaya çıktı. Kızı Tuğçe ve oğlu Timur’u ise mirastan men ettiği öğrenildi.

Müge Dağıstanlı'nın aktardıklarına göre, Ferdi Tayfur’un 1974’te evlendiği Zeliha Turanbayburt da mirastan pay aldı. Ferdi Tayfur'un, kızı Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır’a 2007’de ayrılırken değeri 5 milyon dolar olan Emirgan’daki 4 katlı villayı bıraktığı ortaya çıktı.