Komşunuz İzin Vermezse Balkonunuz Kaçak Sayılacak! Yargıtay’dan Apartmanda Oturan Herkesi İlgilendiren Karar
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/yargitay-dan...
Apartman sakinlerini yakından ilgilendiren emsal karar Yargıtay’dan geldi. Balkonlarını camla kapatmak isteyen ev sahipleri için kurallar netleşti. Komşularından gerekli çoğunlukta yazılı onay almayanlar, binlerce lira masraf edip yaptırdıkları balkonlarını mahkeme kararıyla sökmek zorunda kalabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargıtay, apartman yaşamında sıkça tartışma konusu olan ve komşuları karşı karşıya getiren cam balkon uygulamalarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
😡😡😡