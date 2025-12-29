onedio
Komşunuz İzin Vermezse Balkonunuz Kaçak Sayılacak! Yargıtay’dan Apartmanda Oturan Herkesi İlgilendiren Karar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.12.2025 - 08:59

Apartman sakinlerini yakından ilgilendiren emsal karar Yargıtay’dan geldi. Balkonlarını camla kapatmak isteyen ev sahipleri için kurallar netleşti. Komşularından gerekli çoğunlukta yazılı onay almayanlar, binlerce lira masraf edip yaptırdıkları balkonlarını mahkeme kararıyla sökmek zorunda kalabilir.

Yargıtay, apartman yaşamında sıkça tartışma konusu olan ve komşuları karşı karşıya getiren cam balkon uygulamalarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Yüksek Mahkeme, kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılan balkon kapatma işlemlerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Bu karar, gerekli izinler alınmadan yapılan tüm cam balkonların 'kaçak' statüsünde değerlendirilmesinin ve şikayet halinde sökülmesinin önünü açtı.

Söz konusu karar, bir apartman sakininin komşusu tarafından yaptırılan cam balkonu yargıya taşımasıyla ortaya çıktı. Davacı, binanın mimari projesine aykırı hareket edildiğini savunarak balkonun eski haline getirilmesini talep etti. Yerel mahkeme ise ilk incelemesinde, işlemin ruhsata tabi olmadığı, dairenin kullanım alanını genişlettiği ve binadaki diğer komşuların da benzer tadilatlar yaptığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Ancak dosya temyiz aşamasına geldiğinde süreç tamamen değişti.

Dosyayı detaylıca inceleyen Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak balkonların binanın genel görünümünü ve bütünlüğünü ilgilendiren 'ortak alan' statüsünde olduğunu vurguladı. Kararda, kapatma işleminde kullanılan malzemenin cam, PVC veya hafif bir yapı elemanı olmasının hukuki durumu değiştirmeyeceği belirtildi. Mahkeme, bu tip değişikliklerin binanın dış cephesinde kalıcı ve sabit bir eser niteliği taşıdığına dikkat çekti.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na atıfta bulunan Yargıtay, binanın dış görünüşünü değiştiren bu tür tadilatlar için apartmandaki kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayının şart olduğunu hatırlattı. Bu nitelikli çoğunluk sağlanmadan yapılan işlemler, belediyeden ruhsat gerektirmese dahi yasal dayanaktan yoksun sayılıyor. Karar uyarınca, komşularından gerekli yazılı izni almadan balkonunu kapatan ev sahipleri, olası bir anlaşmazlık durumunda balkonlarını yıktırıp eski haline getirmek ve yaptıkları masrafın boşa gitmesi riskiyle karşı karşıya kalacak.

