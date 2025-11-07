Demet Evgar'ın Eşi Levent Babataş Sosyal Medya Hesabından Yeniden Paylaştığı Videoyla Fena İfşalandı!
Geçtiğimiz gece sosyal medyada dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. @blogyagmuru hesabının paylaşımına göre, oyuncu Demet Evgar’ın eşi ve kızının babası olan Levent Babataş’ın Instagram profilinde kısa süreli bir değişiklik fark edildi. İddiaya göre Babataş, hesabında muhtemelen yanlışlıkla yeniden paylaştığı o videoyu kısa sürede sildi.
Kariyerine 2000’lerin başında adım attıktan sonra asıl büyük sıçramasını Emre Karayel’le birlikte rol aldığı, kült haline gelen “1 Kadın 1 Erkek”le yapan Demet Evgar günümüzün en başarılı oyuncularından biri.
Oyunculuğun yanı sıra özel hayatında da 2022 senesinde yeni bir sayfa açan Demet Evgar gözlerden uzak tuttuğu ailesiyle beğeni topluyor.
Gelelim geçtiğimiz gece @blogyagmuru'nun öne çıkardığı, dikkatli sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan o hamleye!
