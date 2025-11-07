onedio
Demet Evgar'ın Eşi Levent Babataş Sosyal Medya Hesabından Yeniden Paylaştığı Videoyla Fena İfşalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.11.2025 - 10:17

Geçtiğimiz gece sosyal medyada dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. @blogyagmuru hesabının paylaşımına göre, oyuncu Demet Evgar’ın eşi ve kızının babası olan Levent Babataş’ın Instagram profilinde kısa süreli bir değişiklik fark edildi. İddiaya göre Babataş, hesabında muhtemelen yanlışlıkla yeniden paylaştığı o videoyu kısa sürede sildi.

Kariyerine 2000’lerin başında adım attıktan sonra asıl büyük sıçramasını Emre Karayel’le birlikte rol aldığı, kült haline gelen “1 Kadın 1 Erkek”le yapan Demet Evgar günümüzün en başarılı oyuncularından biri.

Şimdi ise Show TV’nin uyarlama işi olan ve reyting tablosunda uzun süredir ilk sırayı bırakmayan “Bahar”da, ölümle burun buruna geldikten sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan Bahar Yavuzoğlu’nu oynayan, dizinin her yeni bölümüyle de oyunculuğuyla tüyleri diken diken etmeyi başaran Demet Evgar  seyir zevki yüksek performansıyla ekranlara kitlemeye devam ediyor.

Oyunculuğun yanı sıra özel hayatında da 2022 senesinde yeni bir sayfa açan Demet Evgar gözlerden uzak tuttuğu ailesiyle beğeni topluyor.

2016’dan beri birlikte olduğu iş insanı Levent Babataş ile 17 Mart 2022’de sade bir törenle evlenen ve aynı yıl 18 Ağustos 2022’de kızları Mavi'yi kucağına alan çift, Mavi’nin yüzünü uzun süre göstermemeyi tercih etmişti.

2025’e gelirken Mavi’nin büyüdüğünü gösteren paylaşımlar daha görünür olmaya başlamış, Evgar kızıyla setten yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Gelelim geçtiğimiz gece @blogyagmuru'nun öne çıkardığı, dikkatli sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan o hamleye!

Geçtiğimiz gece saatlerinde @blogyagmuru isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş'ın sosyal medya profilindeki değişiklik dikkat çekti.

Muhtemelen elinin değmesi sonucu, yanlışlıkla yeniden paylaşılan bir video Levent Babataş'ın profilinde kısa bir süre de olsa durunca ortalık karıştı! Sosyal medya kullanıcılarının bu hamleyi fark etmesinden sonra, Demet Evgar'ın eşinin o videoyu alelacele kaldırdığı iddia edildi.

