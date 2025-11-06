onedio
'Annemi Öldürmek İstiyorum’ Sözleriyle Şüphe Uyandıran Güllü'nün Kızı Tuğyan Mesajların Arka Planını Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
06.11.2025 - 16:29

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün 26 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma yeni bir boyut kazandı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in WhatsApp yazışmalarında “annemi öldürmek istiyorum” şeklinde ifadeler kullandığının ortaya çıkması üzerine savcılık kendisini ifadeye çağırdı. Soruşturma dosyasına giren bu ifadede Tuğyan, söz konusu mesajların arka planını anlattı.

Arabesk sanatçısı Güllü’nün 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in savcılıkta verdiği ifade dosyaya yeni ayrıntılar ekledi.

Gülter, kamuoyuna yansıyan ve büyük tartışma yaratan “annemi öldürmek istiyorum” içerikli mesajların olay gecesi yazılmadığını, annesiyle aralarının geçici olarak bozuk olduğu bir dönemde, dertleşmek amacıyla aile dostu konumundaki B.D. adlı kişiye gönderildiğini anlattı. Annesiyle nişanlısı sebebiyle fikir ayrılığı yaşadığını, bu süreçte yaklaşık 21 gün annesinin evinden ayrı kaldığını, bu süreçte sert ifadeler kullandığını söyledi.

Gülter ifadesinde, bu mesajların nasıl dışarıya çıktığını da ayrıntılarıyla aktardı. Buna göre, annesinin sahne aldığı mekanın işletmecisi Ferdi Aydın, B.D. ile iletişime geçerek Tuğyan’la gerçekten görüştüğünü kanıtlamasını istedi.

B.D. ise mesajların ekran görüntüsünü vermek istemeyince, görüşme sırasında telefon ekranını yansıttı. Gülter, Ferdi Aydın’ın bu sırada mesajların olduğu ekranı kayda aldığını ve daha sonra bu kayıtların televizyon programlarına ve sosyal medyaya verildiğini belirtti.

Tuğyan Ülkem Gülter, söz konusu ağır ifadelerin, aile içi geçici bir kırgınlıktan kaynaklandığını vurguladı. Kardeşi Tuğberk’in araya girmesiyle Çınarcık’ta bir plajda annesiyle yüz yüze görüştüklerini, karşılıklı özür dilediklerini ve bu görüşmenin ardından yeniden annesinin evine dönerek birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlattı.

Gülter, bu süreci aktarırken anne-kız arasındaki ilişkinin inişli çıkışlı olabildiğini, öfke anında sert cümleler kurulsa da bunun kalıcı bir düşmanlık anlamına gelmediğini söyledi.

İfadede, Güllü’nün de zaman zaman alkolün etkisiyle kızına sert çıkışlarda bulunduğu yer aldı. Gülter, annesinin kimi zaman “eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES’e basarım” gibi tepkisel cümleler kurduğunu, bu nedenle aralarındaki konuşmaların iki taraflı olarak zaman zaman gerildiğini anlattı. 

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatının açıklamalarına da yer verildi. Avukat, müvekkilinin özel yazışmalarının olaydan aylar sonra ve soruşturma dosyasında bulunmamasına rağmen medya üzerinden servis edildiğini, bunun Güllü’nün ölümünden “prim elde etmek” amacıyla yapıldığını ileri sürdü. Bu nedenle ilgili kişiler hakkında hukuki süreç başlattıklarını, ayrıca uzaklaştırma talebinde bulunduklarını belirtti. Avukat, soruşturma dosyasında yer almayan mesajların bu şekilde yayılmasının da suç teşkil ettiğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan işletmeci Ferdi Aydın’ın beyanı da dosyaya girdi.

Aydın, televizyon programlarında “Tuğyan cinayeti itiraf etti” şeklinde bir ifade kullanmadığını, kendisine aktarılan konuşmalarda Tuğyan’ın yakın çevresine annesiyle ilgili pişmanlık içeren sözler söylediğinin anlatıldığını iddia etti.

