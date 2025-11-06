'Annemi Öldürmek İstiyorum’ Sözleriyle Şüphe Uyandıran Güllü'nün Kızı Tuğyan Mesajların Arka Planını Açıkladı

B.D. ise mesajların ekran görüntüsünü vermek istemeyince, görüşme sırasında telefon ekranını yansıttı. Gülter, Ferdi Aydın’ın bu sırada mesajların olduğu ekranı kayda aldığını ve daha sonra bu kayıtların televizyon programlarına ve sosyal medyaya verildiğini belirtti.

Tuğyan Ülkem Gülter, söz konusu ağır ifadelerin, aile içi geçici bir kırgınlıktan kaynaklandığını vurguladı. Kardeşi Tuğberk’in araya girmesiyle Çınarcık’ta bir plajda annesiyle yüz yüze görüştüklerini, karşılıklı özür dilediklerini ve bu görüşmenin ardından yeniden annesinin evine dönerek birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlattı.