'Annemi Öldürmek İstiyorum’ Sözleriyle Şüphe Uyandıran Güllü'nün Kızı Tuğyan Mesajların Arka Planını Açıkladı
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün 26 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma yeni bir boyut kazandı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in WhatsApp yazışmalarında “annemi öldürmek istiyorum” şeklinde ifadeler kullandığının ortaya çıkması üzerine savcılık kendisini ifadeye çağırdı. Soruşturma dosyasına giren bu ifadede Tuğyan, söz konusu mesajların arka planını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk sanatçısı Güllü’nün 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in savcılıkta verdiği ifade dosyaya yeni ayrıntılar ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gülter ifadesinde, bu mesajların nasıl dışarıya çıktığını da ayrıntılarıyla aktardı. Buna göre, annesinin sahne aldığı mekanın işletmecisi Ferdi Aydın, B.D. ile iletişime geçerek Tuğyan’la gerçekten görüştüğünü kanıtlamasını istedi.
Gülter, bu süreci aktarırken anne-kız arasındaki ilişkinin inişli çıkışlı olabildiğini, öfke anında sert cümleler kurulsa da bunun kalıcı bir düşmanlık anlamına gelmediğini söyledi.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan işletmeci Ferdi Aydın’ın beyanı da dosyaya girdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın