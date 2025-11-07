20 Gündür Hastanede Yatan Influencer Sibil Çetinkaya Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişmeyi Paylaştı!

Sibel Çetinkaya, yaklaşık 20 gündür süren hastane tedavisinin tamamlandığını, doktorların durumunu stabil gördüklerini ve tedavinin artık evde sürdürülebileceğini söyledi. Çetinkaya, “basit bir ateş diye girdik ama büyük bir süreçten geçtik” diyerek yaşananları özetledi.

“Aman nedir yani basit bir ateş, x bir virüs diye girdiğimiz yoldan, çok büyük öğretilerle çıkıyoruz. Kolay olmayan bir süreçten geçmekteyim ama Allah’ın varlığını bir kere daha kanıtladığı için, en iyi hocalar, en iyi hemşireleri karşıma çıkardığı için şükürler olsun.

Güzel haberi vereyim: Hemşire ile birlikte evden tedaviye geçiş yapıyoruz. Artık aile evinde olucam. Henüz iyileşmeme var ama bomba gibi döndüm 🤍

Değerim iyiye gidiyor, her şey yoluna giriyor, güzel şeyler bizi bekliyo, merak etmeyin, benim içim rahat. Değerlerimi takip ediyor olacağız 🙌🏼”