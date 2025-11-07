onedio
20 Gündür Hastanede Yatan Influencer Sibil Çetinkaya Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişmeyi Paylaştı!

20 Gündür Hastanede Yatan Influencer Sibil Çetinkaya Sağlık Durumu Hakkında Yeni Gelişmeyi Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.11.2025 - 09:30

Sibil Çetinkaya yaklaşık 2–3 haftadır süren yüksek ateş, halsizlik ve değerlerindeki dalgalanma nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. İlk günlerde doktorların net bir teşhis koyamadığını, “virüsün ne olduğunu bulamıyoruz” şeklinde anlatan isim ateşinin 39’un altına düşmediği geceler olduğunu, sitem ettiği paylaşımlarla göstermişti.

Çetinkaya yaptığı son paylaşımla sağlık durumu hakkında yeni gelişmeleri paylaştı.

Sosyal medyanın bilinen isimlerinden biri olan ancak Şükrü Özyıldız'la yaşadığı ilişkiyle adını magazinde de duymaya başladığımız Sibil Çetinkaya bir süredir sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.

Sosyal medyanın bilinen isimlerinden biri olan ancak Şükrü Özyıldız'la yaşadığı ilişkiyle adını magazinde de duymaya başladığımız Sibil Çetinkaya bir süredir sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.

Sibil Çetinkaya, hastanede kaldığı süreçte zaman zaman ateşinin 39’un altına inmediğini, damar yolu açmakta zorlanıldığı için “damarım kalmadı” diyerek serzenişte bulunduğu videolar paylaşmıştı. Takipçilerine yaptığı açıklamalarda da uzun süren tedavinin kendisini yorduğunu, “story atmak bile lüks oldu” sözleriyle bu dönemin sandığından daha ağır geçtiğini belirtmişti.

Bugün yaptığı paylaşımda ise takipçilerine güzel haberler verdi.

Kendisinin yaptığı son açıklamanın detaylarından bahsetmiştik:

20 gündür hastanede yatan Sibil Çetinkaya sağlık durumu hakkında yeni gelişmeleri paylaştı.

20 gündür hastanede yatan Sibil Çetinkaya sağlık durumu hakkında yeni gelişmeleri paylaştı.

Sibel Çetinkaya, yaklaşık 20 gündür süren hastane tedavisinin tamamlandığını, doktorların durumunu stabil gördüklerini ve tedavinin artık evde sürdürülebileceğini söyledi. Çetinkaya, “basit bir ateş diye girdik ama büyük bir süreçten geçtik” diyerek yaşananları özetledi.

“Aman nedir yani basit bir ateş, x bir virüs diye girdiğimiz yoldan, çok büyük öğretilerle çıkıyoruz. Kolay olmayan bir süreçten geçmekteyim ama Allah’ın varlığını bir kere daha kanıtladığı için, en iyi hocalar, en iyi hemşireleri karşıma çıkardığı için şükürler olsun.

Güzel haberi vereyim: Hemşire ile birlikte evden tedaviye geçiş yapıyoruz. Artık aile evinde olucam. Henüz iyileşmeme var ama bomba gibi döndüm 🤍

Değerim iyiye gidiyor, her şey yoluna giriyor, güzel şeyler bizi bekliyo, merak etmeyin, benim içim rahat. Değerlerimi takip ediyor olacağız 🙌🏼”

