Sosyetenin Gözdesi Yasemin Ergene'nin Boşanma Sonrası Infleuncer'lığa Yönelmesi X'te Gündeme Yerleşti!
Ekranları bırakıp Özilhan ailesine gelin giden Yasemin Ergene, yıllar içinde sosyetenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Şimdi ise tamamen kendi çizgisinde ilerleyen; sporundan beslenmesine, kombinlerinden seyahatlerine kadar paylaştığı her şeyle tam bir influencer gibi yaşıyor.
Hesabından yaptığı iş birliği çalışmaları da cabası... Gelin detaylara birlikte bakalım!
Yasemin Ergene–İzzet Özilhan ayrılığı magazin tarafında bu kadar ses getirince insanlar doğal olarak “Bu kadın kariyerini en parlak döneminde neden bırakmıştı?” noktasına geri döndü.
Fakat boşanma haberi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı iş birliği paylaşımlarını bir hayli artıran Yasemin Özilhan'ın o gönderilerine X'te yorum gecikmedi.
Gelin kullanıcıların yorumlarına birlikte bakalım:
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
