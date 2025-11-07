Sosyetenin Gözdesi Yasemin Ergene'nin Boşanma Sonrası Infleuncer'lığa Yönelmesi X'te Gündeme Yerleşti!

2006-2007’de Doktorlar’la yıldızı parlamış, ekranın en çok konuşulan genç oyuncularından biri olmuştu. Sonra 2011’de Koç Grubu’yla da bağlantılı, Türkiye’nin tanınan iş insanlarından İzzet Özilhan’la evlenince dengeler değişti. Evlilikten kısa süre sonra ise kendisinden “oyunculuğu bıraktım, ev hayatı ve çocuklar önceliğim” açıklamaları gelmişti.

Aradan geçen yıllarda ise şekilde cemiyetin en dikkat çeken genç isimlerinden biri haline geldi.