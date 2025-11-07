onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sosyetenin Gözdesi Yasemin Ergene'nin Boşanma Sonrası Infleuncer'lığa Yönelmesi X'te Gündeme Yerleşti!

Sosyetenin Gözdesi Yasemin Ergene'nin Boşanma Sonrası Infleuncer'lığa Yönelmesi X'te Gündeme Yerleşti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.11.2025 - 15:34

Ekranları bırakıp Özilhan ailesine gelin giden Yasemin Ergene, yıllar içinde sosyetenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Şimdi ise tamamen kendi çizgisinde ilerleyen; sporundan beslenmesine, kombinlerinden seyahatlerine kadar paylaştığı her şeyle tam bir influencer gibi yaşıyor.

Hesabından yaptığı iş birliği çalışmaları da cabası... Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasemin Ergene–İzzet Özilhan ayrılığı magazin tarafında bu kadar ses getirince insanlar doğal olarak “Bu kadın kariyerini en parlak döneminde neden bırakmıştı?” noktasına geri döndü.

Yasemin Ergene–İzzet Özilhan ayrılığı magazin tarafında bu kadar ses getirince insanlar doğal olarak “Bu kadın kariyerini en parlak döneminde neden bırakmıştı?” noktasına geri döndü.

2006-2007’de Doktorlar’la yıldızı parlamış, ekranın en çok konuşulan genç oyuncularından biri olmuştu. Sonra 2011’de Koç Grubu’yla da bağlantılı, Türkiye’nin tanınan iş insanlarından İzzet Özilhan’la evlenince dengeler değişti. Evlilikten kısa süre sonra ise kendisinden “oyunculuğu bıraktım, ev hayatı ve çocuklar önceliğim” açıklamaları gelmişti.

Aradan geçen yıllarda ise şekilde cemiyetin en dikkat çeken genç isimlerinden biri haline geldi.

Fakat boşanma haberi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı iş birliği paylaşımlarını bir hayli artıran Yasemin Özilhan'ın o gönderilerine X'te yorum gecikmedi.

Fakat boşanma haberi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı iş birliği paylaşımlarını bir hayli artıran Yasemin Özilhan'ın o gönderilerine X'te yorum gecikmedi.

3 Eylül 2025’te boşanma tek celsede sonuçlanmış, ünlü isim “karşılıklı saygıyla bitti” demişti. Yasemin Ergene, hemen soyadını değiştirdi hem de sosyal medya hiç olmadığı kadar aktifleşti.

Influencer'lığa adım atan Yasemin Ergene'nin kariyer yönetimi X'e konu oldu.

Gelin kullanıcıların yorumlarına birlikte bakalım:

Gelin kullanıcıların yorumlarına birlikte bakalım:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın