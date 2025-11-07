onedio
Nur Tuğba Namlı ve Ece Erken'in Miss Universe Güzellerine Yaptıkları Yorumlar Eleştiri Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
07.11.2025 - 14:43

Dünyanın dört bir yanından 100’ü aşkın güzelin Tayland’da taç için yarıştığı Miss Universe 2025 henüz başlamadan güzeller Türkiye’de de masaya yatırıldı tabii. Sahnedeki ışıltı, ülkelerin ulusal kostümleri, podyum yürüyüşleri derken gündem ülkemizi temsil edecek Ceren Arslan'ın güzelliğiyle de çalkalandı. TV8’in sabah kuşağı magazin programı “Gel Konuşalım” da bu seneki yarışmacıları mercek altına aldı.

İşte o anlar:

Bu sene Miss Universe güzellik yarışması, 21 Kasım Tayland’da gerçekleşecek, ülkemizi ise Ceren Arslan temsil edecek.

TV8’in sabah kuşağı magazin programı “Gel Konuşalım”da Miss Universe 2025 güzelleri masaya yatırıldı. Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın güzeller hakkındaki yorumları ise tepki çekti.

