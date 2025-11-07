Güllü'nün Ölümündeki Şüphelilerin Ardından Çocuklarıyla Ortaya Çıkan Eski Videosu Yürek Burktu!
'Ünlüler Çiftliği”ndeki 2004 senesinden ortaya çıkan eski bir video görenleri duygulandırdı. Güllü'nün çocuklarıyla olan eski halleri ve Tuğyan ile Tuğberk'in annelerine olan özlemleri sanatçının vefatı sonrası gündem oldu.
İşte o anlar:
Arabeskin müziğin sevilen sesi Güllü’yü 26 Eylül 2025’te kaybettik. 52 yaşındaki sanatçı, Yalova Çınarcık’taki evinin 6. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş, acı haberi oğlu sosyal medyadan duyurmuştu.
