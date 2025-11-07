onedio
Güllü'nün Ölümündeki Şüphelilerin Ardından Çocuklarıyla Ortaya Çıkan Eski Videosu Yürek Burktu!

Güllü'nün Ölümündeki Şüphelilerin Ardından Çocuklarıyla Ortaya Çıkan Eski Videosu Yürek Burktu!

07.11.2025 - 14:02

'Ünlüler Çiftliği”ndeki 2004 senesinden ortaya çıkan eski bir video görenleri duygulandırdı. Güllü'nün çocuklarıyla olan eski halleri ve Tuğyan ile Tuğberk'in annelerine olan özlemleri sanatçının vefatı sonrası gündem oldu.

İşte o anlar:

Arabeskin müziğin sevilen sesi Güllü’yü 26 Eylül 2025’te kaybettik. 52 yaşındaki sanatçı, Yalova Çınarcık’taki evinin 6. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş, acı haberi oğlu sosyal medyadan duyurmuştu.

İlk ifadelerde Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşıyla evde eğlenirken camdan düştüğü söylenmiş, fakat Güllü'nün eski patronu ve aile çevresinden bazı kişiler, kızının daha önce “annemle çok tartıştım” tonunda mesajlar attığını, hatta çok sinirli anında “kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim” gibi cümleler yazdığını savcılığa vermişti.

Kızı ise bu mesajlar sonrası ifade vermişti.

O ifadenin detaylarından bahsetmiştik:

İlginizi Çekebilir:

