Türk Lezzetlerine Fena Düşen Bella Hadid'in Favori Tatlısı da Bizim Mutfağımızdan Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.11.2025 - 11:29

Dünyanın en çok konuşulan modellerinden Bella Hadid, Orta Doğu’ya uzanan köklerinin yanı sıra yemek tercihleriyle de bu tarafını gösteriyor. Hadid'in son paylaşımındaki tatlılar, ünlü modelin baklava aşkını gündeme getirdi. Ülkemizin mutfağına yabancı olmayan modelin, Türk mutfağının simge tatlısı baklavayı bu kadar sahiplenmesi dikkat çekti.

Filistinli bir baba, Hollandalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Bella Hadid, son 10 yıla damga vuran, yeni nesil süper modellerden biri.

2019’daki çekimlerde Bella Hadid’in Türk fotoğrafçı Mert Alaş’la Kapadokya’ya gitmesi, ardından et döner yemesi, üstüne baklava ve Türk çayı içmesi dikkat çekmiş, ünlü modelin Türk mutfağına olan düşkünlüğü magazin manşetlerine yerleşmişti.

2023’te elinde türk kahvesi paketiyle görüntülenmesi ise dünyaca ünlü modelin Türk kahvesinin de müptelası çıktığını göstermişti.

Son olarak, Kahramanmaraşlı balcı 'Nusret Amca'yı sosyal medya hesabından paylaşan Bella Hadid bu sefer de baklavaya düştü!

Geçmişte Türk kahvesiyle, sarma denemeleriyle ve Türkiye ziyaretinde yediği baklavayla “bu kızın damak tadı bizden” dedirten Bella Hadid, yine şaşırtmadı. 

Bu sefer de Türk mutfağının vazgeçilmez tatlısı olan baklavayı hikayesinde paylaşan Bella Hadid bir kez daha Türk mutfağına olan bağlılığını gösterdi!

