Türk Lezzetlerine Fena Düşen Bella Hadid'in Favori Tatlısı da Bizim Mutfağımızdan Çıktı!
Dünyanın en çok konuşulan modellerinden Bella Hadid, Orta Doğu’ya uzanan köklerinin yanı sıra yemek tercihleriyle de bu tarafını gösteriyor. Hadid'in son paylaşımındaki tatlılar, ünlü modelin baklava aşkını gündeme getirdi. Ülkemizin mutfağına yabancı olmayan modelin, Türk mutfağının simge tatlısı baklavayı bu kadar sahiplenmesi dikkat çekti.
Filistinli bir baba, Hollandalı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Bella Hadid, son 10 yıla damga vuran, yeni nesil süper modellerden biri.
Son olarak, Kahramanmaraşlı balcı 'Nusret Amca'yı sosyal medya hesabından paylaşan Bella Hadid bu sefer de baklavaya düştü!
