Bu Defa Kesin Bilgi: Kürk Mantolu Madonna'nın Dizisi Geliyor!

Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri Kürk Mantolu Madonna'nın dizi-film olacağı söylentileri uzun süredir dilden dile dolaşsa da bir sonuca varılamamıştı. Birsen Altuntaş, unutulmaz eserin dijital dizi olacağını kesin olarak duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş