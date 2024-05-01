Bu Defa Kesin Bilgi: Kürk Mantolu Madonna'nın Dizisi Geliyor!
Bu Defa Kesin Bilgi: Kürk Mantolu Madonna'nın Dizisi Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri Kürk Mantolu Madonna'nın dizi-film olacağı söylentileri uzun süredir dilden dile dolaşsa da bir sonuca varılamamıştı. Birsen Altuntaş, unutulmaz eserin dijital dizi olacağını kesin olarak duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sabahattin Ali'nin unutulmaz romanı Kürk Mantolu Madonna, Türk edebiyatında daima bambaşka bir yerde tutuluyor.
Okuyanların unutamadığı romanın sürekli sinema ya da televizyon dizisine uyarlanacağı söylentileri ortalıkta dolaşsa da bu projeler bir türlü gerçeğe dönüşememişti.
Beklenen haber sonunda geldi ve Birsen Altuntaş, Kürk Mantolu Madonna'nın Alman-Türk ortak yapımıyla dijital dizi olacağını duyurdu.
Alman-Türk ortak yapımı dizinin çekimleri kitabın ruhuna uygun olarak Türkiye ve Almanya'da yapılmaya hazırlanırken, dizinin yönetmen koltuğuna Enes Ateş oturacak.
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