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Saha Değil Sahne! Zidane'dan Tutun da David Beckham'a Kadar Futbolcuların Rol Aldığı Filmler

Saha Değil Sahne! Zidane'dan Tutun da David Beckham'a Kadar Futbolcuların Rol Aldığı Filmler

futbol film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 10:46

Merhabalar. Bazı futbolcular kariyerlerinin bir parçası olarak sinema veya televizyon yapımlarında rol aldılar. Bu içerikte sinema dünyasında rol alan futbolcuların filmlerini derledik. 

İyi seyirler.

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1. Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (2023)

1. Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (2023)

IMDb: 5.1

Çin imparatoru Han Xuandi'nin tek kızı, katı bir prensten kaçar. Galyalılardan ve iki cesur savaşçı olan Asterix ve Obelix'ten yardım ister. Filmde Zlatan Ibrahimovic, Antivirus karakterini canlandırmıştır.

Yönetmen: Guillaume Canet

Oyuncular: Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel

2. Asterix at the Olympic Games (2008)

2. Asterix at the Olympic Games (2008)

IMDb: 5.2

Asterix ve Obelix, arkadaşları Lovesix'in Prenses Irina ile evlenmesine yardım etmek için olimpiyatlarda yarışır. Brutus da kendi takımıyla maçı kazanarak babası Julius Caesar'dan kurtulmaya çalışır. Filmde Zinédine Zidane, Numérodis karakterine hayat vermiştir.

Yönetmenler: Frédéric Forestier, Thomas Langmann

Oyuncular: Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Benoît Poelvoorde

3. Elizabeth (1998)

3. Elizabeth (1998)

IMDb: 7.4

İngiltere Kralı I. Elizabeth'in saltanatının ilk yıllarıdır ve hükümdar olmak için neyin gerekli olduğunu öğrenmek gibi zorlu bir görevi vardır. Filmde Eric Cantona, Monsieur de Foix rolünü canlandırmıştır.

Yönetmen: Shekhar Kapur

Oyuncular: Cate Blanchett, Liz Giles, Rod Culbertson

4. Gun of the Black Sun (2011)

4. Gun of the Black Sun (2011)

IMDb: 4

Karanlık ve mistik güçlere sahip bir Nazi Luger Tabancası günümüz Bükreş'inde yeniden ortaya çıkar. Bir Amerikan medya kralı onun gücünü müzik ve teknoloji yoluyla Forth Reich'ı yeniden yaratmak için kullanmayı planlar. Ian Wright, filmde Duke karakterini canlandırmıştır.

Yönetmen: Jeff Burr

Oyuncular: Gary Douglas, Richard Lynch, Ian Wright

5. King Arthur: Legend of the Sword (2017)

5. King Arthur: Legend of the Sword (2017)

IMDb: 6.7

Doğuştan gelen hakkı elinden alınan Arthur, şehrin arka sokaklarında zor yoldan gelir. Ancak kılıcı taştan çektiğinde, istese de istemese de gerçek mirasını kabul etmek zorunda kalır. David Beckham filmde Trigger karakterini canlandırmıştır.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law

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6. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)

6. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)

IMDb: 7.6

Beceriksiz polis Dedektifi Frank Drebin, Kraliçe II. Elizabeth'e yönelik bir suikast girişimini engellemek zorundadır. O.J. Simpson filmde dedektif Nordberg karakterini canlandırmıştır.

Yönetmen: David Zucker

Oyuncular: Leslie Nielsen, Priscilla Presley, O.J. Simpson

7. Basic Instinct 2 (2006)

7. Basic Instinct 2 (2006)

IMDb: 4.4

Romancı Catherine Tramell'in başı bir kez daha kanunla derttedir ve Scotland Yard, onu değerlendirmesi için psikiyatrist Dr. Michael Glass'ı görevlendirir. Ancak tıpkı kendisinden önceki dedektif Nick Curran gibi Glass da Tramell'den etkilenir ve baştan çıkarıcı bir oyunun içine çekilir. Stan Collymore filmde Kevin Franks karakterine hayat vermiştir.

Yönetmen: Michael Caton-Jones

Oyuncular: Sharon Stone, David Morrissey, David Thewlis

8. A Shot at Glory (2000)

8. A Shot at Glory (2000)

IMDb: 6.2

Bir futbol koçu, yıldız oyuncusuyla kızı arasındaki gerginliğe rağmen İskoç takımını Kupa'da zafere taşımak zorundadır. Zira takım sahibi, kaybetmeleri halinde takımı Dublin'e taşımakla tehdit etmiştir. Ally McCoist filmde Jackie McQuillan rolünü üstlenmiştir.

Yönetmen: Michael Corrente

Oyuncular: Robert Duvall, Michael Keaton, Andy Gray

9. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

9. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

IMDb: 8.1

Eddy, üç arkadaşını, güçlü bir gangster olan Hatchet Harry'ye karşı hayati bir poker oyunu için para toplamaya ikna eder. Eddy kaybeder ve ardından Harry ona 500.000 poundu geri ödemesi için bir hafta süre verir. Vinnie Jones filmde Big Chris rolünü canlandırmıştır.

Yönetmen: Guy Ritchie

Oyuncular: Jason Flemyng, Dexter Fletcher, Nick Moran

10. xXx: Return of Xander Cage (2017)

10. xXx: Return of Xander Cage (2017)

IMDb: 5.2

Xander Cage, bir olaydan sonra ölüme terk edilir, ancak idarecisi Augustus Gibbons'la birlikte yeni ve zorlu bir görev için gizlice harekete geçer. Neymar filmde kendisini canlandırmıştır.

Yönetmen: D.J. Caruso

Oyuncular: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone

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11. Escape to Victory (1981)

11. Escape to Victory (1981)

IMDb: 6.6

Müttefik savaş esirleri, Nazi işgali altındaki Paris'te Alman Milli Takımı'na karşı oynanacak bir futbol maçına hazırlanırken, Fransız Direnişi ve İngiliz subaylar takımın kaçış planlarını yapar. Pelé filmde Luis Fernandez karakterine hayat vermiştir.

Yönetmen: John Huston

Oyuncular: Michael Caine, Sylvester Stallone, Pelé

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