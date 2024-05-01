Saha Değil Sahne! Zidane'dan Tutun da David Beckham'a Kadar Futbolcuların Rol Aldığı Filmler
Saha Değil Sahne! Zidane'dan Tutun da David Beckham'a Kadar Futbolcuların Rol Aldığı Filmler
Merhabalar. Bazı futbolcular kariyerlerinin bir parçası olarak sinema veya televizyon yapımlarında rol aldılar. Bu içerikte sinema dünyasında rol alan futbolcuların filmlerini derledik.
İyi seyirler.
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1. Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (2023)
2. Asterix at the Olympic Games (2008)
3. Elizabeth (1998)
4. Gun of the Black Sun (2011)
5. King Arthur: Legend of the Sword (2017)
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6. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
7. Basic Instinct 2 (2006)
8. A Shot at Glory (2000)
9. Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
10. xXx: Return of Xander Cage (2017)
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11. Escape to Victory (1981)
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