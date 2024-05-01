Saha Değil Sahne! Zidane'dan Tutun da David Beckham'a Kadar Futbolcuların Rol Aldığı Filmler

IMDb: 4.4

Romancı Catherine Tramell'in başı bir kez daha kanunla derttedir ve Scotland Yard, onu değerlendirmesi için psikiyatrist Dr. Michael Glass'ı görevlendirir. Ancak tıpkı kendisinden önceki dedektif Nick Curran gibi Glass da Tramell'den etkilenir ve baştan çıkarıcı bir oyunun içine çekilir. Stan Collymore filmde Kevin Franks karakterine hayat vermiştir.

Yönetmen: Michael Caton-Jones

Oyuncular: Sharon Stone, David Morrissey, David Thewlis