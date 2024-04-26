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'Fallout' Dizisini Severek İzleyenlere Video Oyun Serisine Dayanan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

'Fallout' Dizisini Severek İzleyenlere Video Oyun Serisine Dayanan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 17:46

Bethesda Softworks’ün aynı adlı video oyun serisine dayanan Fallout dizisi, son dönemlerin en popüler yapımları arasında. Dizide Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones ve Walton Goggins rol alıyor. İlk bölümü 10 Nisan'da yayınlanan diziyi izleyenler çok beğeniyor. Bu içerikte Fallout dizisini severek izleyenlere video oyun serisinden uyarlanan kaliteli dizileri derledik.

İyi seyirler.

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1. The Last of Us (2023 - )

1. The Last of Us (2023 - )

IMDb: 8.7

Küresel bir salgının medeniyeti yok etmesinden sonra, hayatta kalan tecrübeli bir kişi, insanlığın son umudu olabilecek 14 yaşındaki bir kızın sorumluluğunu üstlenir.

Yaratıcılar: Neil Druckmann, Craig Mazin

Oyuncular: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv

2. Halo (2022 - )

2. Halo (2022 - )

IMDb: 7.3

Galaksi yok olmanın eşiğindeyken Usta Şef John-117, Spartalılardan oluşan ekibini Covenant olarak bilinen uzaylı tehdidine karşı yönetiyor.

Yaratıcılar: Steven Kane, Kyle Killen

Oyuncular: Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac

3. The Witcher (2019 - )

3. The Witcher (2019 - )

IMDb: 8

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların genellikle hayvanlardan daha kötü olduğu bir dünyada yerini bulmaya çabalıyor.

Yaratıcı: Lauren Schmidt Hissrich

Oyuncular: Freya Allan, Henry Cavill, Anya Chalotra

4. Arcane (2021 - )

4. Arcane (2021 - )

IMDb: 9

Ütopik Piltover'da ve Zaun'un ezilen yeraltı dünyasında geçen hikaye, iki ikonik League Of Legends şampiyonunun kökenlerini ve onları parçalayacak gücü konu alıyor.

Oyuncular: Hailee Steinfeld, Kevin Alejandro, Jason Spisak

5. Twisted Metal (2023 - )

5. Twisted Metal (2023 - )

IMDb: 7.4

Dizi, motor ağızlı bir yabancıya daha iyi bir yaşam şansı sunulmasını konu alıyor. Ancak bunun için gizemli bir paketi kıyamet sonrası bir çorak araziye başarılı bir şekilde teslim etmesi gerekir.

Yaratıcılar: David Jaffe, Rhett Reese, Michael Jonathan Smith

Oyuncular: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Joe Seanoa

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6. Gangs of London (2020 - )

6. Gangs of London (2020 - )

IMDb: 8

Dizi, uluslararası çetelerin çalkantılı güç mücadelelerini ve Londra'nın en güçlü suç ailesinin başı suikasta kurban gittiğinde oluşan ani güç boşluğu nedeniyle parçalanan Londra'nın öyküsünü anlatıyor.

Yaratıcılar: Gareth Evans, Matt Flannery

Oyuncular: Joe Cole, Sope Dirisu, Michelle Fairley

7. Steins;Gate (2011–2015)

7. Steins;Gate (2011–2015)

IMDb: 8.8

Zaman yolculuğunu keşfettikten sonra bir üniversite öğrencisi ve meslektaşları, bu konudaki bilgilerini kötü bir organizasyonu ve onların şeytani planlarını durdurmak için kullanmalıdır.

Oyuncular: Mamoru Miyano, Asami Imai, Kana Hanazawa

8. Castlevania: Nocturne (2023 - )

8. Castlevania: Nocturne (2023 - )

IMDb: 7.4

Fransız Devrimi sırasında, vampir avcısı dahi Richter Belmont, ailesinin mirasını sürdürmek ve acımasız, güce aç bir vampirin yükselişini önlemek için savaşır.

Yaratıcı: Clive Bradley

Oyuncular: Edward Bluemel, Thuso Mbedu, Pixie Davies

9. Pokémon Horizons: The Series (2023)

9. Pokémon Horizons: The Series (2023)

IMDb: 7.7

Dizi, ortağı Pokémon Sprigatito olan Liko ve Roy'un, yolculukları sırasında Rising Volt Tacklers adlı bir grup da dahil olmak üzere birçok karakterle karşılaşmalarını konu alıyor.

Oyuncular: Minori Suzuki, Megumi Hayashibara, Daiki Yamashita

10. Dota: Dragon's Blood (2021–2022)

10. Dota: Dragon's Blood (2021–2022)

IMDb: 7.7

Dizi, kendi görevi sırasında bir ejderha ve bir prensesle karşılaşan bir Ejderha Şövalyesinin, hayal edemeyeceği kadar büyük olaylara karışmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Ashley Miller

Oyuncular: Yuri Lowenthal, Lara Pulver, Troy Baker

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