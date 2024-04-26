'Fallout' Dizisini Severek İzleyenlere Video Oyun Serisine Dayanan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri

IMDb: 7.4

Dizi, motor ağızlı bir yabancıya daha iyi bir yaşam şansı sunulmasını konu alıyor. Ancak bunun için gizemli bir paketi kıyamet sonrası bir çorak araziye başarılı bir şekilde teslim etmesi gerekir.

Yaratıcılar: David Jaffe, Rhett Reese, Michael Jonathan Smith

Oyuncular: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Joe Seanoa