'Fallout' Dizisini Severek İzleyenlere Video Oyun Serisine Dayanan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
'Fallout' Dizisini Severek İzleyenlere Video Oyun Serisine Dayanan Birbirinden Kaliteli Dizi Önerileri
Bethesda Softworks’ün aynı adlı video oyun serisine dayanan Fallout dizisi, son dönemlerin en popüler yapımları arasında. Dizide Ella Purnell, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones ve Walton Goggins rol alıyor. İlk bölümü 10 Nisan'da yayınlanan diziyi izleyenler çok beğeniyor. Bu içerikte Fallout dizisini severek izleyenlere video oyun serisinden uyarlanan kaliteli dizileri derledik.
İyi seyirler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. The Last of Us (2023 - )
2. Halo (2022 - )
3. The Witcher (2019 - )
4. Arcane (2021 - )
5. Twisted Metal (2023 - )
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Gangs of London (2020 - )
7. Steins;Gate (2011–2015)
8. Castlevania: Nocturne (2023 - )
9. Pokémon Horizons: The Series (2023)
10. Dota: Dragon's Blood (2021–2022)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın