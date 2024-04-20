Hayata Bakış Açınızı Tümden Değiştirecek Birbirinden Harika Felsefi Filmler
Hayata Bakış Açınızı Tümden Değiştirecek Birbirinden Harika Felsefi Filmler
Merhabalar. Bazı filmler vardır ki sıra dışı ve benzersiz senaryolarıyla beynimizde çok başka düşüncelere sebep olabilir ve ufkumuzu açarlar. Bu içerikte sizin için onlardan bazılarını bir araya getirdik. İşte karşınızda sinema tarihinin en felsefi filmleri burada!
İyi seyirler.
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1. Stalker (1979)
2. Waking Life (2001)
3. The Truman Show (1998)
4. Being There (1979)
5. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
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6. Hannah Arendt (2012)
7. Melancholia (2011)
8. Mr. Nobody (2009)
9. A Serious Man (2009)
10. Examined Life (2008)
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11. Synecdoche, New York (2008)
12. Minority Report (2002)
13. Being John Malkovich (1999)
14. My Dinner with Andre (1981)
15. The Matrix (1999)
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