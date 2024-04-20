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Hayata Bakış Açınızı Tümden Değiştirecek Birbirinden Harika Felsefi Filmler

Hayata Bakış Açınızı Tümden Değiştirecek Birbirinden Harika Felsefi Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 16:01

Merhabalar. Bazı filmler vardır ki sıra dışı ve benzersiz senaryolarıyla beynimizde çok başka düşüncelere sebep olabilir ve ufkumuzu açarlar. Bu içerikte sizin için onlardan bazılarını bir araya getirdik. İşte karşınızda sinema tarihinin en felsefi filmleri burada!

İyi seyirler.

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1. Stalker (1979)

1. Stalker (1979)

IMDb: 8.1

Film, bir rehberin iki adamı 'Bölge' olarak bilinen bir yerden geçirerek dileklerin gerçekleşeceği bir oda bulmaya yönlendirmesini konu alıyor.

Yönetmen: Andrei Tarkovsky

Oyuncular: Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn

2. Waking Life (2001)

2. Waking Life (2001)

IMDb: 7.7

Film, bir adam rüyasında çeşitli insanlarla tanışıp evrenin anlamlarını ve amaçlarını tartışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Ethan Hawke, Trevor Jack Brooks, Lorelei Linklater

3. The Truman Show (1998)

3. The Truman Show (1998)

IMDb: 8.2

İyi kalpli sigorta satıcısı ve hırslı kaşif Truman Burbank'ın iyi organize edilmiş yaşamı, doğduğundan beri büyük bir yalandır. Neredeyse otuz yıl boyunca her hareketini izleyen binlerce kameradan tamamen habersiz olan Truman'ın tüm varlığı, manipülatif televizyon yapımcısı Christof'un çılgın hayal gücü etrafında dönüyordur: 7/24 realite şovu: Truman Show

Yönetmen: Peter Weir

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney

4. Being There (1979)

4. Being There (1979)

IMDb: 7.9

İşvereninin ölümünün onu şimdiye kadar tanıdığı tek evden ayrılmak zorunda bırakmasının ardından, basit fikirli bir bahçıvan, güçlü bir iş adamının beklenmedik şekilde güvendiği bir danışmana ve Washington siyasetinde içeriden birine dönüşür.

Yönetmen: Hal Ashby

Oyuncular: Peter Sellers, Shirley MacLaine, Melvyn Douglas

5. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

5. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

IMDb: 8.3

Film, ilişkileri kötüye giden bir çiftin, birbirlerinin hafızalarından sonsuza kadar silinmesi için tıbbi bir işleme tabi tutulmalarını konu alıyor.

Yönetmen: Michel Gondry

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

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6. Hannah Arendt (2012)

6. Hannah Arendt (2012)

IMDb: 7.1

Film, Nazi lideri Adolf Eichmann'ın Kudüs'teki duruşmasını 'The New Yorker' için haber yapan filozof ve siyaset teorisyeni Hannah Arendt'in hayatını konu alıyor.

Yönetmen: Margarethe von Trotta

Oyuncular: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer

7. Melancholia (2011)

7. Melancholia (2011)

IMDb: 7.1

Film, iki kız kardeşin zaten gergin olan ilişkilerinin, gizemli yeni bir gezegenin Dünya ile çarpışma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıyla daha da zorlanmasını konu alıyor.

Yönetmen: Lars von Trier

Oyuncular: Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland

8. Mr. Nobody (2009)

8. Mr. Nobody (2009)

IMDb: 7.7

Tren kalkmak üzereyken bir çocuk istasyon platformunda duruyordur. Annesiyle mi gitmeli yoksa babasıyla mı kalmalıdır? Bu karardan sonsuz olasılıklar doğar. Tabii o seçim yapmadığı sürece her şey mümkündür.

Yönetmen: Jaco Van Dormael

Oyuncular: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger

9. A Serious Man (2009)

9. A Serious Man (2009)

IMDb: 7

Ortabatılı bir fizik öğretmeni olan Larry Gopnik, birden fazla ani olay nedeniyle hayatının mahvoluşunu izliyordur. Kargaşalarının ortasında anlam ve cevaplar aramasına rağmen batmaya devam ediyor gibi görünüyordur.

Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen

Oyuncular: Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Sari Lennick

10. Examined Life (2008)

10. Examined Life (2008)

IMDb: 7

Film yapımcısı Astra Taylor, Examined Life'ta günümüzün en etkili düşünürlerinden bazılarına, kendileri ve fikirleri için özel bir yankı uyandıran yer ve mekanlara yaptıkları bir dizi benzersiz gezide eşlik ediyor.

Yönetmen: Astra Taylor

Oyuncular: Kwame Anthony Appiah, Judith Butler, Michael Hardt

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11. Synecdoche, New York (2008)

11. Synecdoche, New York (2008)

IMDb: 7.5

Bir tiyatro yönetmeni, yeni oyununun bir parçası olarak bir depoda New York şehrinin gerçek boyutlu bir kopyasını yaratırken işiyle ve hayatındaki kadınlarla mücadele ediyordur.

Yönetmen: Charlie Kaufman

Oyuncular: Philip Seymour Hoffman, Samantha Morton, Michelle Williams

12. Minority Report (2002)

12. Minority Report (2002)

IMDb: 7.6

John, suçları önceden görebilen üç 'PreCog'un yardımıyla suçları gerçekleşmeden önce durduran Suç Öncesi polisiyle birlikte çalışıyordur. John kendisini gelecekteki bir cinayetle suçlanmış halde bulduğunda olaylar başlar.

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

13. Being John Malkovich (1999)

13. Being John Malkovich (1999)

IMDb: 7.7

Film, bir kuklacının kelimenin tam anlamıyla film yıldızı John Malkovich'in kafasına giden bir portal keşfetmesini ve işlerin karmaşık bir hale gelmesini konu alıyor.

Yönetmen: Spike Jonze

Oyuncular: John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener

14. My Dinner with Andre (1981)

14. My Dinner with Andre (1981)

IMDb: 7.7

Film, iki eski dostun akşam yemeğinde buluşmasını konu alıyor. Biri deneyimlerini detaylandıran anekdotlar anlatırken diğeri onların farklı dünya görüşleri olduğunu fark ediyor.

Yönetmen: Louis Malle

Oyuncular: Andre Gregory, Wallace Shawn, Jean Lenauer

15. The Matrix (1999)

15. The Matrix (1999)

IMDb: 8.7

Güzel bir yabancı, bilgisayar korsanı Neo'yu korkunç bir yeraltı dünyasına götürdüğünde, şok edici gerçeği keşfeder; bildiği hayat, şeytani bir siber istihbaratın ayrıntılı bir aldatmacasıdır.

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

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