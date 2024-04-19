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Birbirinden Harika Kadın Yönetmenlerin Elinden Çıkmış Olağanüstü Filmler

Birbirinden Harika Kadın Yönetmenlerin Elinden Çıkmış Olağanüstü Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 11:10

Merhabalar. Her ne kadar sinemada erkek yönetmenler ağırlıkta olsa da bu alanda birçok harika kadın yönetmen var. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve beğenilen, kadın yönetmenlerin elinden çıkmış filmleri sizin için derledik.

İyi seyirler dileriz!

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1. Quo Vadis, Aida? (2020)

1. Quo Vadis, Aida? (2020)

IMDb: 8

Aida, küçük Srebrenica kasabasında BM adına tercümanlık yapıyordur. Sırp ordusu kasabayı ele geçirdiğinde ailesi BM kampına sığınan binlerce vatandaş arasında yer alır.

Yönetmen: Jasmila Zbanic

Oyuncular: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler

2. Past Lives (2023)

2. Past Lives (2023)

IMDb: 7.9

Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı Nora ve Hae Sung, Nora'nın ailesinin Güney Kore'den göç etmesinden sonra birbirlerinden ayrılırlar. Yirmi yıl sonra kader dolu bir hafta boyunca yeniden bir araya gelip aşk ve kader kavramlarıyla yüzleşirler.

Yönetmen: Celine Song

Oyuncular: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro

3. Aftersun (2022)

3. Aftersun (2022)

IMDb: 7.6

Sophie, yirmi yıl önce babasıyla birlikte çıktığı bir tatilin ortak neşesini ve özel melankolisini anlatıyor. Tanıdığı babasını tanımadığı adamla barıştırmaya çalışırken, gerçek ve hayali anılar aradaki boşlukları dolduruyor.

Yönetmen: Charlotte Wells

Oyuncular: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall

4. Anatomy of a Fall (2023)

4. Anatomy of a Fall (2023)

IMDb: 7.7

Bir kadının kocasının ölümünden sonra cinayet işlediğinden şüpheleniliyor; yarı kör oğulları ise baş tanık olarak ahlaki bir ikilemle karşı karşıya kalıyor.

Yönetmen: Justine Triet

Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner

5. There's Still Tomorrow (2023)

5. There's Still Tomorrow (2023)

IMDb: 7.7

Film, savaş sonrası İtalyan toplumundaki ataerkillikten kaçmaya çalışan Delia'nın, şiddet yanlısı kocasına karşı bir isyan planı yapmasını konu alıyor.

Yönetmen: Paola Cortellesi

Oyuncular: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano

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6. Mustang (2015)

6. Mustang (2015)

IMDb: 7.6

Beş yetim kız, kumsalda erkeklerle masum bir şekilde oynarken görüldüğünde, skandala karışan muhafazakar vasileri, zorla evlilikler düzenleyip onları hapseder.

Yönetmen: Deniz Gamze Ergüven

Oyuncular: Güneş Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Tuğba Sunguroğlu

7. A Silent Voice: The Movie (2016)

7. A Silent Voice: The Movie (2016)

IMDb: 8.1

Film, genç bir adamın, sağır bir kıza, kız uzaklaşacak kadar zorbalık yaptığında sınıf arkadaşları tarafından dışlanmasını ve yıllar sonra kurtuluş yoluna çıkmasını konu alıyor.

Yönetmenler: Taichi Ishidate, Naoko Yamada

Oyuncular: Miyu Irino, Saori Hayami, Aoi Yûki

8. Capernaum (2018)

8. Capernaum (2018)

IMDb: 8.4

Film, şiddet içeren bir suçtan dolayı beş yıllık hapis cezasını çeken 12 yaşındaki bir çocuğun ebeveynlerine ihmal nedeniyle dava açmasını konu alıyor.

Yönetmen: Nadine Labaki

Oyuncular: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole

9. The Second Mother (2015)

9. The Second Mother (2015)

IMDb: 7.7

Film, çalışkan bir hizmetçinin görüşmediği kızı aniden ortaya çıkınca, evde var olan dile getirilmemiş sınıf engellerinin darmadağın olmasını konu alıyor.

Yönetmen: Anna Muylaert

Oyuncular: Regina Casé, Helena Albergaria, Michel Joelsas

10. Petite Maman (2021)

10. Petite Maman (2021)

IMDb: 7.4

Nelly büyükannesini yeni kaybetti ve annesinin çocukluğunun geçtiği evi temizlemede ailesine yardım ediyordur. Evi ve çevredeki ormanı keşfediyordur. Bir gün kendi yaşında bir ağaç ev yapan bir kızla tanışır.

Yönetmen: Céline Sciamma

Oyuncular: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

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11. The Farewell (2019)

11. The Farewell (2019)

IMDb: 7.5

Çinli bir aile, büyükannelerinin çok az bir ömrü kaldığını keşfeder ve onu karanlıkta tutmaya karar verir ve ölmeden önce bir düğün düzenlemeye karar verir.

Yönetmen: Lulu Wang

Oyuncular: Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo

12. The Final Exit of the Disciples of Ascensia (2019)

12. The Final Exit of the Disciples of Ascensia (2019)

IMDb: 7.4

Film, UFO kültünün başlangıcını, sonunu ve etrafındaki insanların yaşamlarını anlatıyor.

Yönetmen: Jonni Phillips

Oyuncular: Charlotte Pryce, Haein Michelle Heo, Jenna Caravello

13. House of Hummingbird (2018)

13. House of Hummingbird (2018)

IMDb: 7.4

Seongsu Köprüsü'nün çöktüğü yıl olan 1994 yılında Seul'de geçen film, 14 yaşındaki Eunhee'nin aşkı arayarak şehirde dolaşmasını konu alıyor.

Yönetmen: Bora Kim

Oyuncular: Park Ji-hu, Kim Sae-byeok, Jeong In-gi

14. Dou Kyu Sei: Classmates (2016)

14. Dou Kyu Sei: Classmates (2016)

IMDb: 7.7

Film, iki lise ikinci sınıf öğrencisi olan onur öğrencisi Licht Sajo ile bir rock grubunda çalan Hikaru Kusakabe arasındaki ilişkiyi konu alıyor.

Yönetmen: Shôko Nakamura

Oyuncular: Kotomi Aihara, Haruki Aikawa, Iori Ashihara

15. The Breadwinner (2017)

15. The Breadwinner (2017)

IMDb: 7.7

Afganistan 2001 yılında Taliban'ın kontrolü altına girmiştir. Film, babası yakalanınca kararlı bir genç kızın, ailesinin geçimini sağlamak için erkek kılığına girmesini konu alıyor.

Yönetmen: Nora Twomey

Oyuncular: Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus

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