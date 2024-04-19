Birbirinden Harika Kadın Yönetmenlerin Elinden Çıkmış Olağanüstü Filmler
Birbirinden Harika Kadın Yönetmenlerin Elinden Çıkmış Olağanüstü Filmler
Merhabalar. Her ne kadar sinemada erkek yönetmenler ağırlıkta olsa da bu alanda birçok harika kadın yönetmen var. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve beğenilen, kadın yönetmenlerin elinden çıkmış filmleri sizin için derledik.
İyi seyirler dileriz!
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1. Quo Vadis, Aida? (2020)
2. Past Lives (2023)
3. Aftersun (2022)
4. Anatomy of a Fall (2023)
5. There's Still Tomorrow (2023)
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6. Mustang (2015)
7. A Silent Voice: The Movie (2016)
8. Capernaum (2018)
9. The Second Mother (2015)
10. Petite Maman (2021)
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11. The Farewell (2019)
12. The Final Exit of the Disciples of Ascensia (2019)
13. House of Hummingbird (2018)
14. Dou Kyu Sei: Classmates (2016)
15. The Breadwinner (2017)
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