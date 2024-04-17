Matrix, Truman Show ve Dahası! Gözlerinizi Bir An Olsun Kaçırmadan İzleyeceğiniz Popüler Distopik Filmler
Matrix, Truman Show ve Dahası! Gözlerinizi Bir An Olsun Kaçırmadan İzleyeceğiniz Popüler Distopik Filmler
Distopik filmler, karanlık ve gelecek üzerine kurulu olan, toplumun genellikle kısıtlayıcı, baskıcı veya çöküş içinde olduğu bir dünyayı betimler. Bu filmlerde baskıcı otoriteler, yozlaşmış toplum, teknolojinin olumsuz kullanımı ve karamsarlık gibi unsurlar vardır. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve IMDb puanları 7'den yüksek olan distopik filmleri sizler için derledik.
İyi seyirler dileriz.
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1. Civil War (2024)
2. Interstellar (2014)
3. The Matrix (1999)
4. Mad Max: Fury Road (2015)
5. The Hunger Games (2012)
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6. The Fifth Element (1997)
7. The Crow (1994)
8. The Lobster (2015)
9. The Truman Show (1998)
10. Alita: Battle Angel (2019)
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11. Never Let Me Go (2010)
12. V for Vendetta (2005)
13. Cloud Atlas (2012)
14. Dredd (2012)
15. I Am Legend (2007)
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