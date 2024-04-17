Matrix, Truman Show ve Dahası! Gözlerinizi Bir An Olsun Kaçırmadan İzleyeceğiniz Popüler Distopik Filmler

Distopik filmler, karanlık ve gelecek üzerine kurulu olan, toplumun genellikle kısıtlayıcı, baskıcı veya çöküş içinde olduğu bir dünyayı betimler. Bu filmlerde baskıcı otoriteler, yozlaşmış toplum, teknolojinin olumsuz kullanımı ve karamsarlık gibi unsurlar vardır. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve IMDb puanları 7'den yüksek olan distopik filmleri sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz.