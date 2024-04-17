Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Matrix, Truman Show ve Dahası! Gözlerinizi Bir An Olsun Kaçırmadan İzleyeceğiniz Popüler Distopik Filmler

Matrix, Truman Show ve Dahası! Gözlerinizi Bir An Olsun Kaçırmadan İzleyeceğiniz Popüler Distopik Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 11:08

Distopik filmler, karanlık ve gelecek üzerine kurulu olan, toplumun genellikle kısıtlayıcı, baskıcı veya çöküş içinde olduğu bir dünyayı betimler. Bu filmlerde baskıcı otoriteler, yozlaşmış toplum, teknolojinin olumsuz kullanımı ve karamsarlık gibi unsurlar vardır. Bu içerikte son zamanların en çok izlenen ve IMDb puanları 7'den yüksek olan distopik filmleri sizler için derledik.

İyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Civil War (2024)

1. Civil War (2024)

IMDb: 7.6

Film, isyancı gruplar Beyaz Saray'a akın etmeden önce DC'ye ulaşmak için zamana karşı yarışan gazeteci ekibinin distopik bir Amerika'daki yolculuğunu konu alıyor.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny

2. Interstellar (2014)

2. Interstellar (2014)

IMDb: 8.7

Gelecekte Dünya yaşanmaz hale geldiğinde, çiftçi ve eski NASA pilotu Joseph Cooper, insanlar için yeni bir gezegen bulmak amacıyla bir araştırmacı ekibiyle birlikte bir uzay aracına pilotluk yapmakla görevlendirilir.

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

3. The Matrix (1999)

3. The Matrix (1999)

IMDb: 8.7

Güzel bir yabancı, bilgisayar korsanı Neo'yu korkunç bir yeraltı dünyasına götürdüğünde, Neo şok edici gerçeği keşfeder; bildiği hayat, şeytani bir siber istihbaratın ayrıntılı bir aldatmacasıdır.

Yönetmen: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

4. Mad Max: Fury Road (2015)

4. Mad Max: Fury Road (2015)

IMDb: 8.1

Kıyamet sonrası çorak bir arazide, bir kadın, bir grup kadın mahkumun, psikotik bir ibadetçinin ve Max adında bir serserinin yardımıyla zalim bir hükümdara isyan eder.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

5. The Hunger Games (2012)

5. The Hunger Games (2012)

IMDb: 7.2

Katniss Everdeen, Açlık Oyunları'nda gönüllü olarak küçük kız kardeşinin yerini alır: Bu Panem'in on iki bölgesinin her birinden iki gencin ölümüne savaşmak üzere rastgele seçildiği, televizyonda yayınlanan bir yarışmadır.

Yönetmen: Gary Ross

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. The Fifth Element (1997)

6. The Fifth Element (1997)

IMDb: 7.6

Distopik ve renkli bir gelecekte geçen filmde bir taksi şoförü, farkında olmadan Kötülük ve Bay Zorg'u uzak tutacak efsanevi kozmik silah arayışının ana figürü haline gelir.

Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman

7. The Crow (1994)

7. The Crow (1994)

IMDb: 7.5

Film, vahşice öldürülen bir adamın, kendisinin ve nişanlısının öldürülmesinin ölümsüz intikamını almak üzere hayata geri dönmesini konu alıyor.

Yönetmen: Alex Proyas

Oyuncular: Brandon Lee, Michael Wincott, Rochelle Davis

8. The Lobster (2015)

8. The Lobster (2015)

IMDb: 7.1

Distopik bir yakın gelecekte, The City'nin yasalarına göre bekar insanlar, 45 gün içinde romantik bir partner bulmak zorunda oldukları The Hotel'e götürülür. Bulamazlarsa canavarlara dönüştürülerek The Woods'a gönderilir.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden

9. The Truman Show (1998)

9. The Truman Show (1998)

IMDb: 8.2

Film, iyi kalpli sigorta satıcısı Truman Burbank'ın iyi organize edilmiş tekdüze yaşamının, doğduğundan beri büyük bir yalan olduğunu ve hayatının bir şovdan ibaret olduğunu gözler önüne seriyor.

Yönetmen: Peter Weir

Oyuncular: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney

10. Alita: Battle Angel (2019)

10. Alita: Battle Angel (2019)

IMDb: 7.3

Film, devre dışı bırakılmış bir cyborgun yeniden canlanmasını, ancak geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayarak kim olduğunu bulmak için bir arayışa girmesini konu alıyor.

Yönetmen: Robert Rodriguez

Oyuncular: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Never Let Me Go (2010)

11. Never Let Me Go (2010)

IMDb: 7.1

Film, üç arkadaşın okul günlerinin ilk günlerinden, yaşadıkları dünyanın gerçekliğinin kapılarını çaldığı genç yetişkinliğe kadar geçen hayatlarını konu alıyor.

Yönetmen: Mark Romanek

Oyuncular: Keira Knightley, Carey Mulligan, Andrew Garfield

12. V for Vendetta (2005)

12. V for Vendetta (2005)

IMDb: 8.2

Gelecekteki İngiliz distopik toplumunda, yalnızca 'V' takma adıyla bilinen şaibeli bir özgürlük savaşçısı, genç bir kadının yardımıyla zalim hükümeti devirme planları yapar.

Yönetmen: James McTeigue

Oyuncular: Hugo Weaving, Natalie Portman, Rupert Graves

13. Cloud Atlas (2012)

13. Cloud Atlas (2012)

IMDb: 7.4

Film, bir ruhun katilden kahramana dönüşmesi ve bir nezaket eyleminin yüzyıllar boyunca dalgalanarak bir devrime ilham vermesiyle, bireysel yaşamlardaki eylemlerin geçmişte, günümüzde ve gelecekte birbirini nasıl etkilediğinin keşfini ele alıyor.

Yönetmenler: Tom Tykwer, Lana Wachowski, Lilly Wachowski

Oyuncular: Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant

14. Dredd (2012)

14. Dredd (2012)

IMDb: 7.1

Polisin yargıç, jüri ve cellat olarak hareket etme yetkisine sahip olduğu şiddet dolu, fütüristik bir şehirde, bir polis, gerçeği değiştiren SLO-MO adlı uyuşturucuyu satan bir çeteyi çökertmek için bir stajyerle iş birliği yapar.

Yönetmen: Pete Travis

Oyuncular: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey

15. I Am Legend (2007)

15. I Am Legend (2007)

IMDb: 7.2

Bir vebanın insanlığın çoğunu öldürüp geri kalanını canavarlara dönüştürmesinden yıllar sonra, New York City'de hayatta kalan tek kişi bir tedavi bulmak için cesurca mücadele eder.

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?