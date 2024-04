Matrix, Truman Show ve Dahası! Gözlerinizi Bir An Olsun Kaçırmadan İzleyeceğiniz Popüler Distopik Filmler

IMDb: 7.1

Distopik bir yakın gelecekte, The City'nin yasalarına göre bekar insanlar, 45 gün içinde romantik bir partner bulmak zorunda oldukları The Hotel'e götürülür. Bulamazlarsa canavarlara dönüştürülerek The Woods'a gönderilir.

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden