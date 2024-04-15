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Sınıfsal Filmler Tam Bana Göre Diyorsanız MUBI'de Mutlaka İzlemeniz Gereken Birbirinden Harika Filmler

Sınıfsal Filmler Tam Bana Göre Diyorsanız MUBI'de Mutlaka İzlemeniz Gereken Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 12:02

MUBI, sinemaseverler için her ay çeşitli türlerdeki bağımsız, klasik, yabancı ve belgesel filmleri ekranlara getiriyor. Bu içerikte bu ay MUBI'de izlemeniz gereken en yüksek puanlı filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. The Milk of Sorrow (2009)

1. The Milk of Sorrow (2009)

IMDb: 6.7

Fausta, hamilelik sırasında veya hemen sonrasında istismara ya da tecavüze uğrayan hamile kadınların sütü yoluyla bulaşan nadir bir hastalıktan muzdariptir. Bu hastalık nedeniyle sürekli korku ve şaşkınlık içinde yaşarken annesinin ani ölümüyle yüzleşmek zorunda kalır. Annesinin izinden gitmemek için sert önlemler almayı seçer.

Yönetmen: Claudia Llosa

Oyuncular: Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís

2. The Settlers (2023)

2. The Settlers (2023)

IMDb: 7

1901 yılında Şili'de üç atlıya geniş bir araziyi korumak için maaş verilir. Bir İngiliz ve bir Amerikan paralı askerine, gerçek görevinin yerli halkı öldürmek olduğunun farkına varan karma ırktan bir keskin nişancı eşlik eder.

Yönetmen: Felipe Gálvez Haberle

Oyuncular: Sam Spruell, Mark Stanley, Alfredo Castro

3. Fallen Leaves (2023)

3. Fallen Leaves (2023)

IMDb: 7.4

Günümüzün Helsinki'sinde aşkı arayan iki yalnız ruh, tesadüfen bir karaoke barda buluşur. Ancak mutluluğa giden yolları, kayıp telefon numaralarından yanlış adreslere, alkolizme ve sevimli bir başıboş köpeğe kadar engellerle çevrilidir.

Yönetmen: Aki Kaurismäki

Oyuncular: Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen

4. The Big Feast (1973)

4. The Big Feast (1973)

IMDb: 7.1

Film, bir grup adamın, Fransız kırsalındaki bir villaya gitmesini ve orada kendilerini yiyerek ölmeye karar vermelerini konu alıyor.

Yönetmen: Marco Ferreri

Oyuncular: Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Philippe Noiret

5. Toni Erdmann (2016)

5. Toni Erdmann (2016)

IMDb: 7.3

Film, şakacı bir babanın, aşırı bir ikinci benlik yaratarak ve CEO'sunun yaşam koçu gibi davranarak çalışkan kızıyla yeniden bağlantı kurmaya çalışmasını konu alıyor.

Yönetmen: Maren Ade

Oyuncular: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn

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6. In the Aisles (2018)

6. In the Aisles (2018)

Christian bir süpermarkette raf istifleyici olarak çalışmaya başlar ve kendini yeni, bilinmeyen bir dünyada bulur: Uzun koridorlar, kasalardaki koşuşturma, forkliftler...

Yönetmen: Thomas Stuber

Oyuncular: Andreas Leupold, Franz Rogowski, Peter Kurth

7. Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush (2022)

7. Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush (2022)

IMDb: 6.8

Bremenli, ev hanımı ve sevgi dolu bir anne olan Rabiye Kurnaz, oğluna yardım etmek için polise gider, yetkililere haber verir ve çaresizlikleri karşısında neredeyse umutsuzluğa kapılır. Sonunda tüm olumsuzluklara rağmen gerçekten olağanüstü bir şey olur.

Yönetmen: Andreas Dresen

Oyuncular: Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner

8. The Fabric of the Human Body (2022)

8. The Fabric of the Human Body (2022)

IMDb: 7.2

Film, kuzey Paris mahallelerindeki beş hastaneye odaklanıyor. İnsan etinin yalnızca başkalarının bakışı ve dikkatiyle var olan olağanüstü bir manzara olduğunu ortaya koyuyor.

Yönetmenler: Lucien Castaing-Taylor, Verena Paravel

9. I Have Electric Dreams (2022)

9. I Have Electric Dreams (2022)

IMDb: 6.7

16 yaşında bir kız olan Eva, annesi, küçük kız kardeşi ve kedileriyle birlikte yaşamaktadır ancak görüşmediği babasının yanına taşınmak istemektedir. Ona tutunarak gençlik yaşamının hassasiyetiyle denge kurmaya çalışır.

Yönetmen: Valentina Maurel

Oyuncular: Daniela Marín Navarro, Reinaldo Amien, Vivian Rodriguez

10. Age of Panic (2013)

10. Age of Panic (2013)

IMDb: 6.5

Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu olan 6 Mayıs 2012'de, TV muhabiri Laetitia, Rue de Solférino'daki (Sosyalist Parti genel merkezindeki) olayları haber yapmak için evden geç ayrılıyor ve eski sevgilisi Vincent, iki kızını ziyaret etmek için mahkemenin belirlediği saate bir gün geç geliyor.

Yönetmen: Justine Triet

Oyuncular: Laetitia Dosch, Vincent Macaigne, Arthur Harari

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11. The Broken Circle Breakdown (2012)

11. The Broken Circle Breakdown (2012)

IMDb: 7.7

Elise ve Didier, farklılıklarına rağmen ilk görüşte birbirlerine aşık olurlar. Biri  konuşuyor, diğeri dinliyordur. Erkek romantik bir ateist, kadın ise dindar bir gerçekçidir. Ancak kızları ağır hastalanınca aşkları yargılanır.

Yönetmen: Felix van Groeningen

Oyuncular: Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse

12. Inshallah a Boy (2023)

12. Inshallah a Boy (2023)

IMdb: 7.2

Film, dul bir kadının, kızını ve evini Ürdün'ün ataerkil miras yasalarını istismar eden bir akrabasından kurtarmak için bir oğluna hamile gibi davranmasını konu alıyor.

Yönetmen: Amjad Al Rasheed

Oyuncular: Mouna Hawa, Haitham Alomari, Yumna Marwan

13. Corsage (2022)

13. Corsage (2022)

IMDb: 6.6

Bu film, Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth'in hayatındaki bir yılın kurgusal bir anlatımıdır. 1877 Noel arifesinde, bir zamanlar güzelliğiyle idolleştirilen Elisabeth 40 yaşına gelir ve resmi olarak yaşlı bir kadın olarak kabul edilir; tabii bu durumda kamusal imajını korumaya çalışmaya başlar.

Yönetmen: Marie Kreutzer

Oyuncular: Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz

14. Ninjababy (2021)

14. Ninjababy (2021)

IMDb: 7.2

Astronot, orman bekçisi, karikatürist... Genç Rakel'in anne olmaktan başka birçok planı vardır. Tuvalette saatlerce oturmak yerine parti yapmayı, sarhoş olmayı veya kafayı bulmayı tercih ediyordur. Ama bunu görmezden gelemez. O mu yoksa bebek mi?

Yönetmen: Yngvild Sve Flikke

Oyuncular: Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi

15. 10.000 Km (2014)

15. 10.000 Km (2014)

IMDb: 6.6

Alex yeni bir iş için Los Angeles'a taşınır; sergi ise Barselona'da kalıyordur. Birbirlerini seviyorlar ancak zamanda teknoloji aracılığıyla bir ilişkiyi sürdürmek zor olur.

Yönetmen: Carlos Marques-Marcet

Oyuncular: Natalia Tena, David Verdaguer, Sirius Flatz

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