Sınıfsal Filmler Tam Bana Göre Diyorsanız MUBI'de Mutlaka İzlemeniz Gereken Birbirinden Harika Filmler
Sınıfsal Filmler Tam Bana Göre Diyorsanız MUBI'de Mutlaka İzlemeniz Gereken Birbirinden Harika Filmler
MUBI, sinemaseverler için her ay çeşitli türlerdeki bağımsız, klasik, yabancı ve belgesel filmleri ekranlara getiriyor. Bu içerikte bu ay MUBI'de izlemeniz gereken en yüksek puanlı filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. The Milk of Sorrow (2009)
2. The Settlers (2023)
3. Fallen Leaves (2023)
4. The Big Feast (1973)
5. Toni Erdmann (2016)
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6. In the Aisles (2018)
7. Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush (2022)
8. The Fabric of the Human Body (2022)
9. I Have Electric Dreams (2022)
10. Age of Panic (2013)
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11. The Broken Circle Breakdown (2012)
12. Inshallah a Boy (2023)
13. Corsage (2022)
14. Ninjababy (2021)
15. 10.000 Km (2014)
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