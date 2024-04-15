Sınıfsal Filmler Tam Bana Göre Diyorsanız MUBI'de Mutlaka İzlemeniz Gereken Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 6.8

Bremenli, ev hanımı ve sevgi dolu bir anne olan Rabiye Kurnaz, oğluna yardım etmek için polise gider, yetkililere haber verir ve çaresizlikleri karşısında neredeyse umutsuzluğa kapılır. Sonunda tüm olumsuzluklara rağmen gerçekten olağanüstü bir şey olur.

Yönetmen: Andreas Dresen

Oyuncular: Meltem Kaptan, Alexander Scheer, Charly Hübner