İzlerken "O Kadar Yıl Oldu mu?" Diye Soracağınız 2004 Yılında Vizyona Giren Birbirinden Şahane Filmler

Merhabalar. Zamanın ne kadar çok hızlı aktığını sevdiğimiz bir filmin vizyona giriş tarihi üzerinden bile anlayabiliriz. Peki izlediğiniz halde daha dün gibi hatırladığınız o filmleri görseniz ne dersiniz? Bu içerikte 2004 yılında vizyona giren ve adını duyunca '20 sene oldu mu ya?' diye tepki göstereceğiniz en iyi filmleri listeledik.

Gelin hep birlikte 2004'e doğru yol alalım...