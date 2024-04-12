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İzlerken "O Kadar Yıl Oldu mu?" Diye Soracağınız 2004 Yılında Vizyona Giren Birbirinden Şahane Filmler

İzlerken "O Kadar Yıl Oldu mu?" Diye Soracağınız 2004 Yılında Vizyona Giren Birbirinden Şahane Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 16:02

Merhabalar. Zamanın ne kadar çok hızlı aktığını sevdiğimiz bir filmin vizyona giriş tarihi üzerinden bile anlayabiliriz. Peki izlediğiniz halde daha dün gibi hatırladığınız o filmleri görseniz ne dersiniz? Bu içerikte 2004 yılında vizyona giren ve adını duyunca '20 sene oldu mu ya?' diye tepki göstereceğiniz en iyi filmleri listeledik.

Gelin hep birlikte 2004'e doğru yol alalım...

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1. Mean Girls

1. Mean Girls

IMDb: 7.1

Cady Heron, yeni okulunun A listesindeki kızlar grubu The Plastics'in gözdesidir Ta ki alfa Plastic Regina George'un eski erkek arkadaşı Aaron Samuels'e aşık olma hatasını yapana kadar.

Yönetmen: Mark Waters

Oyuncular: Lindsay Lohan, Jonathan Bennett, Rachel McAdams

2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

IMDb: 8.3

Son 20 yılın en çok izlenen yapımlarından olan bu film, ilişkileri kötüye giden bir çiftin, birbirlerinin hafızalarından sonsuza kadar silinmek için tıbbi bir işleme tabi tutulmasını konu alıyor.

Yönetmen: Michel Gondry

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

3. The Notebook

3. The Notebook

IMDb: 7.8

Yaşlı bir adam, demans hastası bir kadına, aralarındaki sosyal sınıf farkı nedeniyle aşkları tehdit altında olan iki genç sevgilinin hikayesini okur.

Yönetmen: Nick Cassavetes

Oyuncular: Gena Rowlands, James Garner, Rachel McAdams

4. Troy

4. Troy

IMDb: 7.3

Homeros'un büyük destanından uyarlanan film, birleşmiş Yunan kuvvetlerinin Truva'ya düzenlediği saldırıyı konu alıyor ve olaya karışan adamların kaderlerini anlatıyor.

Yönetmen: Wolfgang Petersen

Oyuncular: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom

5. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

5. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

IMDb: 7.9

Harry Potter, Ron ve Hermione, eğitimlerinin üçüncü yılı için Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na geri dönüyorlar ve burada genç büyücü için tehlikeli bir tehdit oluşturan kaçak bir mahkumun etrafındaki gizemi araştırıyorlar.

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

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6. Howl's Moving Castle

6. Howl's Moving Castle

IMDb: 8.2

Kendine güvenmeyen genç bir kadın, kinci bir cadı tarafından yaşlı bir bedenle lanetlendiğinde, büyüyü bozmak için tek şansı, rahatına düşkün ama kendine güveni olmayan genç bir büyücü ve onun ayaklı, yürüyen şatosundaki yoldaşlarıdır.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Chieko Baishô, Takuya Kimura, Tatsuya Gashûin

7. Napoleon Dynamite

7. Napoleon Dynamite

IMDb: 7

Kayıtsız ve yabancılaşmış bir genç, memleketindeki tuhaf aile hayatıyla uğraşmak zorunda kalırken, batıdaki küçük lisesinde yeni arkadaşının sınıf başkanlığını kazanmasına yardım etmeye karar verir.

Yönetmen: Jared Hess

Oyuncular: Jon Heder, Efren Ramirez, Jon Gries

8. The Butterfly Effect

8. The Butterfly Effect

IMDb: 7.6

Evan Treborn, hayatındaki önemli olaylar sırasında bilinç kaybı yaşar. Büyüdükçe, günlüğünü okuyarak bu kayıp anıları hatırlamanın ve hayatını değiştirmenin doğaüstü bir yolunu bulur.

Yönetmenler: Eric Bress, J. Mackye Gruber

Oyuncular: Ashton Kutcher, Amy Smart, Melora Walters

9. Saw

9. Saw

IMDb: 7.6

Oraya nasıl geldiklerini hatırlamayan iki yabancı bir odada uyanır ve çok geçmeden kötü şöhretli bir seri katilin işlediği ölümcül bir oyunun piyonları olduklarını keşfederler.

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover

10. Dawn of the Dead

10. Dawn of the Dead

IMDb: 7.3

Bir hemşire, bir polis memuru, genç evli bir çift, bir satıcı ve saldırgan, et yiyen zombiler üreten dünya çapındaki bir salgından kurtulan diğer kişiler, Orta Batı'nın büyük bir alışveriş merkezine sığınır.

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Sarah Polley, Ving Rhames, Mekhi Phifer

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11. Million Dollar Baby

11. Million Dollar Baby

IMDb: 8.1

Huysuz, eski bir antrenör olan Frankie, isteksiz bir şekilde gelecek vadeden boksör Maggie'yi eğitmeyi kabul eder. Onun kararlılığından ve yeteneğinden etkilenen adam, onun en iyisi olmasına yardım eder ve ikisi kısa sürede yakın bir bağ kurar.

Yönetmen: Clint Eastwood

Oyuncular: Hilary Swank, Clint Eastwood, Morgan Freeman

12. Shrek 2

12. Shrek 2

IMDb: 7.3

Shrek ve Fiona, evliliklerini kutlamak için Fiona'nın ebeveynlerinin kral ve kraliçe olduğu Çok Uzaklardaki Krallık'a gider. Geldiklerinde düşündükleri kadar hoş karşılanmadıklarını görürler.

Yönetmenler: Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon

Oyuncular: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz

13. The Aviator

13. The Aviator

IMDb: 7.5

Film, efsanevi yönetmen ve havacı Howard Hughes'un kariyerinin 1920'lerin sonlarından 1940'ların ortalarına kadar olan ilk yıllarını anlatan bir biyografik bir yapımdır.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale

14. Kung Fu Hustle

14. Kung Fu Hustle

IMDb: 7.7

1940'larda Çin'in Şanghay kentinde, bir gangster özentisi kötü şöhretli 'Balta Çetesi'ne katılmayı arzularken, bir konut kompleksinin sakinleri kendi bölgelerini savunmada olağanüstü güçler sergiliyor.

Yönetmen: Stephen Chow

Oyuncular: Stephen Chow, Wah Yuen, Qiu Yuen

15. Speak

15. Speak

IMDb: 7.2

Yazın belirsiz bir travma geçiren Melinda, liseye seçici bir dilsiz olarak başlar. Film, onun okulla, arkadaşlarıyla ve ailesiyle mücadele ederken deneyimlerinin karanlık öyküsünü ve neden konuşmamayı seçtiğini konu alıyor.

Yönetmen: Jessica Sharzer

Oyuncular: Kristen Stewart, Elizabeth Perkins, Richard Hagerman

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