İzlerken "O Kadar Yıl Oldu mu?" Diye Soracağınız 2004 Yılında Vizyona Giren Birbirinden Şahane Filmler
İzlerken "O Kadar Yıl Oldu mu?" Diye Soracağınız 2004 Yılında Vizyona Giren Birbirinden Şahane Filmler
Merhabalar. Zamanın ne kadar çok hızlı aktığını sevdiğimiz bir filmin vizyona giriş tarihi üzerinden bile anlayabiliriz. Peki izlediğiniz halde daha dün gibi hatırladığınız o filmleri görseniz ne dersiniz? Bu içerikte 2004 yılında vizyona giren ve adını duyunca '20 sene oldu mu ya?' diye tepki göstereceğiniz en iyi filmleri listeledik.
Gelin hep birlikte 2004'e doğru yol alalım...
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1. Mean Girls
2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind
3. The Notebook
4. Troy
5. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
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6. Howl's Moving Castle
7. Napoleon Dynamite
8. The Butterfly Effect
9. Saw
10. Dawn of the Dead
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11. Million Dollar Baby
12. Shrek 2
13. The Aviator
14. Kung Fu Hustle
15. Speak
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