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Kore Sinemasının En Sevilen Oyuncularından Biri Olan Ryu Seung-ryong'un Çok Beğenilen Film ve Dizileri

Kore Sinemasının En Sevilen Oyuncularından Biri Olan Ryu Seung-ryong'un Çok Beğenilen Film ve Dizileri

dizi film Güney Kore
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 16:00

Güney Koreli oyuncu Ryu Seung-ryong, Kore film ve televizyon sektörünün en çok yönlü oyuncularından biri. Ryu sinema tarihinde her biri 10 milyondan fazla izleyicisi olan dört filmde başrol oynayan ilk Korelidir. Bu içerikte Ryu Seung-ryong'un rol aldığı film ve dizileri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Cruel Winter Blues (2006)

1. Cruel Winter Blues (2006)

IMDb: 7

Küçük çaplı bir dolandırıcı, bir ortağıyla birlikte intikam almak için akıl hocasının katilinin memleketine gelir, ancak katilin annesiyle arkadaş olma konusunda çıkmaza düşer.

Yönetmen: Lee Jeong-beom

Oyuncular: Sol Kyung-gu, Jo Han-sun, Na Moon-hee

2. Beyond the Years (2007)

2. Beyond the Years (2007)

IMDb. 6.6

Film, pansori olarak bilinen destansı Kore şiirlerini seslendirmek için eğitilmiş müzisyenlerin hayatını konu alan bir dramaya odaklanıyor.

Yönetmen: Im Kwon-taek

Oyuncular: Choon-ha Hwang, Jo Hyeon-jae, Cho Jae-hyun

3. My 11th Mother (2007)

3. My 11th Mother (2007)

IMDb: 6.6

11 yaşındaki Jae-soo için hayat çok zordur. Babası hem alkol hem kumar bağımlısıdır ve sürekli evde çocuğuna bakacak bir kadın arar. Genellikle barlardan garson kızlar getirir. Tabii hiçbiri uzun süre kalmaz. Bir gün, baba eve 11. hanımını getirir ve Jae-soo ile aralarında en ufak bir hoşlanma duygusu oluşmaz. Ancak Jae-soo onu uzaklaştırmaya çalıştıkça beriki daha çok yaklaşır. Adım adım aralarında güçlü bir bağlılık oluşurken bu geçici ana oğul birlikteliği için fazla zamanları kalmadığını fark ederler.

Yönetmen: Jin-seong Kim

Oyuncular: Kim Hye-su, Kim Young-chan, Ryu Seung-ryong

4. My Girlfriend Is an Agent (2009)

4. My Girlfriend Is an Agent (2009)

IMDb: 6.3

Bir adam, sürekli yalan söylediği için kız arkadaşının gizli ajan olduğundan habersiz ondan ayrılır. Birkaç yıl sonra, bu sefer ikisinin de sırları olduğunu bilmeden tekrar buluşurlar.

Yönetmen: Terra Shin

Oyuncular: Kim Ha-neul, Kang Ji-hwan, Ryu Seung-ryong

5. Bestseller (2010)

5. Bestseller (2010)

IMDb: 6.1

Bir intihal skandalına karıştıktan sonra kırsal bir bölgedeki küçük bir eve taşınan yazar Hee-Soo'nun etrafında dönen bir gerilim filmidir. Hee-Soo gizemli bir figürün korkunç hikayeler anlattığını duyar ve bu hikayelere dayanarak yeni bir roman yazar. Romanı başka bir en çok satan kitap haline gelir ancak Hee-Soo'nun başarısı kısa ömürlü olur. 

Yönetmen: Jeong-ho Lee

Oyuncular: Uhm Junghwa, Jang Dae-Woong, Kim Dae-yeong

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6. The Quiz Show Scandal (2010)

6. The Quiz Show Scandal (2010)

IMDb: 6.1

Garip bir kaza sonucu bir grup insan, bir bilgi yarışmasının son derece zor son yanıtını önceden alır. Şimdi tek yapmaları gereken ilk 29 soruyu yanıtlamak ve artık hazırlardır. Ama ne zaman bir şey bu kadar kolay olur?

Yönetmen: Jin Jang

Oyuncular: Soo-ho Ahn, Kim Byeong-Ok, Ryu Deok-hwan

7. War of the Arrows (2011)

7. War of the Arrows (2011)

IMDb: 7.1

Kral Injo İsyanından 13 yıl sonra, Chosun Hanedanı, Çin’in Chong Hanedanı tarafından saldırıya uğrar. Na-mi adında genç bir adam, evlenecekleri gün saldırıya uğradıkları nişanlısı Su-koon ve kız kardeşi Ja-in’i bulmak için köyden ayrılır. Onları kurtarmaya çalıştığı sırada bir Chung Savaşçısı olan Jushinta tarafında tarafından takip edilir. Na-mi kız kardeşini bulduğunda Jushinta karşısına çıkar ve en iyi iki savaşçı arasında amansız bir mücadele başlar.

Yönetmen: Han-min Kim

Oyuncular: Park Hae-il, Ryu Seung-ryong, Kim Mu-yeol

8. The Sound of a Flower (2015)

8. The Sound of a Flower (2015)

IMDb: 6.2

Joseon Hanedanlığı döneminde, aşağı doğumlu Chae-sun, öğretmenine ve kralın babasının taleplerine bağlı kalarak yalnızca erkeklerin şarkı söylemesine izin verildiğini belirten kurala meydan okur.

Yönetmen: Lee Jong-pil

Oyuncular: Bae Suzy, Ryu Seung-ryong, Kim Nam-gil

9. 20th Century Girl (2022)

9. 20th Century Girl (2022)

IMDb: 7.3

1999 yılında geçen film, altın kalpli bir gencin, aşık olduğu en iyi arkadaşına iyilik yapmak için popüler bir sınıf arkadaşını yakından takip etmeye başlamasını konu alıyor.

Yönetmen: Woo-ri Bang

Oyuncular: Kim Yoo-jung, Han Hyo-joo, Byeon Woo-seok

10. Psychokinesis (2018)

10. Psychokinesis (2018)

IMDb: 5.9

Bir banka güvenlik görevlisi, dağdaki bir kaynaktan su içtikten sonra telekinetik süper güçler kazanır ve bu güçleri, görüşmediği kızını kötü bir inşaat şirketinden bir süper kahraman olarak kurtarmak için kullanması gerekir.

Yönetmen: Yeon Sang-ho

Oyuncular: Ryu Seung-ryong, Shim Eun-kyung, Park Jeong-min

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11. Night of 7 Years (2018)

11. Night of 7 Years (2018)

IMDb: 5.8

Bir adam, karanlık ve sisli bir gecede arabasıyla kazara öldürdüğü bir kızın cesedini göle atar. Öfkeli babası çok geçmeden faili bulup intikam almak için ayrıntılı bir plan yapar.

Yönetmen: Chang-min Choo

Oyuncular: Ryu Seung-ryong, Jang Dong-Gun, Go Kyung-pyo

12. Miracle in Cell No. 7 (2013)

12. Miracle in Cell No. 7 (2013)

IMDb: 8.1

Film, akıl hastası bir baba ile sevgi dolu sevimli kızı arasındaki aşkı anlatan bir hikayedir. Tüm dünyada çok sevilen film Türkiye'de Aras Bulut İynemli'nin başrolünde oynadığı 7. Koğuştaki Mucize filmi olarak uyarlanmıştır.

Yönetmen: Hwan-kyung Lee

Oyuncular: Ryu Seung-ryong, Kal So-won, Oh Dal-su

13. Extreme Job (2019)

13. Extreme Job (2019)

IMDb: 7

Narkotik dedektiflerinden oluşan bir ekip, bir organize suç çetesini gözetlemek için kızarmış tavuk lokantasında gizli göreve gider. Ancak dedektiflerin tavuk tarifi, yıkık dökük restoranı aniden şehirdeki en sıcak restorana dönüştürünce işler beklenmedik bir hal alır.

Yönetmen: Lee Byeong-heon

Oyuncular: Ryu Seung-ryong, Lee Hanee, Jin Seon-kyu

14. Ailiseu (2009–2013)

14. Ailiseu (2009–2013)

IMDb: 7.7

Dizi, IRIS adı verilen gizli bir terör örgütünü ele alan gizli bir Güney Kore kara operasyon teşkilatı Ulusal Güvenlik Servisi'nin (NSS) mücadelesini konu alıyor.

Oyuncular: Kim Yeong-cheol, Yun Ju-sang, Kim Seung-woo

15. Painter of the Wind (2008)

15. Painter of the Wind (2008)

IMDb: 7.8

Shin Yoon Bok, resim akademisine sızıp sanatını geliştirmek ve babasının katilini aramak için erkek kılığına giren çok yetenekli bir ressamdır. Kim Hong Do, Yoon Bok'a resim yapmayı öğreten ve onun kadın olduğunu bilmeden çırağına aşık olan adamdır.

Oyuncular: Shin-yang Park, Ryu Seung-ryong, Bae Soo-bin

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16. Personal Taste (2010)

16. Personal Taste (2010)

IMDb: 7.4

Aşk hayatında kötü tecrübeler yaşayan ve 28'ine girmekte bir kadın olan Kae-in artık en iyisinin bir eşcinsel erkekle beraberlik olduğunu düşünmeye başlamışken Jin-ho ile tanışır.

Oyuncular: Son Ye-jin, Lee Min-ho, Kim Nam-gil

17. Moving (2023 - )

17. Moving (2023 - )

IMDb: 8.5

Genetik insanüstü yeteneklere sahip üç lise öğrencisinin sakin hayatları, gizemli bir organizasyonun onları birer birer avlamaya başlamasıyla altüst olur.

Oyuncular: Ryu Seung-ryong, Han Hyo-joo, Zo In-sung

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