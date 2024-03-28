Kore Sinemasının En Sevilen Oyuncularından Biri Olan Ryu Seung-ryong'un Çok Beğenilen Film ve Dizileri
Kore Sinemasının En Sevilen Oyuncularından Biri Olan Ryu Seung-ryong'un Çok Beğenilen Film ve Dizileri
Güney Koreli oyuncu Ryu Seung-ryong, Kore film ve televizyon sektörünün en çok yönlü oyuncularından biri. Ryu sinema tarihinde her biri 10 milyondan fazla izleyicisi olan dört filmde başrol oynayan ilk Korelidir. Bu içerikte Ryu Seung-ryong'un rol aldığı film ve dizileri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Cruel Winter Blues (2006)
2. Beyond the Years (2007)
3. My 11th Mother (2007)
4. My Girlfriend Is an Agent (2009)
5. Bestseller (2010)
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. The Quiz Show Scandal (2010)
7. War of the Arrows (2011)
8. The Sound of a Flower (2015)
9. 20th Century Girl (2022)
10. Psychokinesis (2018)
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Night of 7 Years (2018)
12. Miracle in Cell No. 7 (2013)
13. Extreme Job (2019)
14. Ailiseu (2009–2013)
15. Painter of the Wind (2008)
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Personal Taste (2010)
17. Moving (2023 - )
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın