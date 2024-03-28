Kore Sinemasının En Sevilen Oyuncularından Biri Olan Ryu Seung-ryong'un Çok Beğenilen Film ve Dizileri

IMDb: 6.6

11 yaşındaki Jae-soo için hayat çok zordur. Babası hem alkol hem kumar bağımlısıdır ve sürekli evde çocuğuna bakacak bir kadın arar. Genellikle barlardan garson kızlar getirir. Tabii hiçbiri uzun süre kalmaz. Bir gün, baba eve 11. hanımını getirir ve Jae-soo ile aralarında en ufak bir hoşlanma duygusu oluşmaz. Ancak Jae-soo onu uzaklaştırmaya çalıştıkça beriki daha çok yaklaşır. Adım adım aralarında güçlü bir bağlılık oluşurken bu geçici ana oğul birlikteliği için fazla zamanları kalmadığını fark ederler.

Yönetmen: Jin-seong Kim

Oyuncular: Kim Hye-su, Kim Young-chan, Ryu Seung-ryong