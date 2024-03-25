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Seyir Zevki Aşırı Yüksek Sahneleriyle 2024 Yılına Damga Vuran Birbirinden Harika Diziler

Seyir Zevki Aşırı Yüksek Sahneleriyle 2024 Yılına Damga Vuran Birbirinden Harika Diziler

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 12:20

2024 yılının ilk üç ayını neredeyse geride bıraktık. Bu süre içerisinde ise dijital platformlardan tutun da yabancı televizyon kanallarına kadar birbirinden şahane diziler ekranlarımıza geldi. Bu içerikte 2024'te yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok beğenilen dizileri sizler için listeledik. Bakalım siz listedeki bu diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çoktan izlemiş misiniz? Hepinizi yorumlara bekliyoruz!

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1. The Gentlemen

1. The Gentlemen

IMDb: 8.3

Aristokrat Eddie aile mülkünü miras aldığında, buranın büyük bir ot imparatorluğuna ev sahipliği yaptığını ve mülk sahiplerinin hiçbir yere gitmeyeceğini keşfeder.

Yaratıcı: Guy Ritchie

Oyuncular: Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings

2. 3 Body Problem

2. 3 Body Problem

IMDb: 7.8

1960'lı yıllarda Çin'de alınan önemli bir karar, bir grup bilim insanının gezegendeki varoluşsal bir tehdide karşı koymak için bir dedektifle işbirliği yaptığı günümüzde yankı bulur.

Yaratıcılar: David Benioff, D.B. Weiss, Alexander Woo

Oyuncular: Jovan Adepo, Liam Cunningham, Eiza González

3. Constellation

3. Constellation

IMDb: 7

Jo, uzayda yaşanan bir felaketin ardından dünyaya geri döner ve hayatında eksik parçalar olduğunu keşfeder. Sonunda uzay yolculuğunun gizli sırları hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak ve kaybettiklerini geri almak için yola çıkar.

Oyuncular: Noomi Rapace, Jonathan Banks, James D'Arcy

4. Manhunt

4. Manhunt

IMDb: 7.2

Dizi, ilk Amerikan başkanlık suikastının ardından yaşananlar ve Lincoln'ün Yeniden Yapılanma planlarının temelini oluşturan idealleri koruma mücadelesini konu alıyor.

Yaratıcı: Monica Beletsky

Oyuncular: Tobias Menzies, Anthony Boyle, Lovie Simone

5. Mr. & Mrs. Smith

5. Mr. & Mrs. Smith

IMDb: 7

İki yabancı, onlara casusluk, zenginlik ve seyahat dolu bir hayat sunan bir casus teşkilatında iş bulur. İşin püf noktası ise oldukça kolay gözükmektedir: Görücü usulü evlilik ile birlikte yeni kimlikler.

Yaratıcılar: Donald Glover, Francesca Sloane

Oyuncular: Donald Glover, Maya Erskine, Paul Dano

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6. Solo Leveling

6. Solo Leveling

IMDb: 8.5

Yetenekli avcıların ve canavarların olduğu bir dünyada, zayıf bir avcı olan Sung Jinwoo, gizemli bir program aracılığıyla olağanüstü güçler kazanır ve bu onu en güçlü avcılardan biri haline getirir. Öyle ki en güçlü zindanları bile fetheder.

Yaratıcı: Chugong

Oyuncular: Taito Ban, Rebecca Wang, Genta Nakamura

7. The New Look

7. The New Look

IMDb: 7.2

Dizi, moda tasarımcısı Christian Dior'un, Coco Chanel'i tahttan indirirken ve ikonik güzellik ve etki damgasıyla dünyaya ruh ve hayatın geri dönmesine katkı sağlarken yükselişini konu alıyor.

Yaratıcı: Todd A. Kessler

Oyuncular: Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, David Kammenos

8. The Marlow Murder Club

8. The Marlow Murder Club

IMDb: 7.3

Judith, Suzie ve Becks bir soruşturma başlatır. Tanika liderliğindeki resmi polis soruşturmasına yardımcı olmak için tanıklardan şüphelenmeli ve katili durdurmak için zamana karşı çalışırken gerçek tehlikeyle yüzleşmelidirler.

Oyuncular: Samantha Bond, Jo Martin, Cara Horgan

9. Ninja Kamui

9. Ninja Kamui

IMDb: 8.4

Eski ninja Joe Higan, klanından kaçıp Amerika'nın kırsal kesimlerine kaçtıktan sonra, ihanetleri nedeniyle kendisinden ve ailesinden kanlı intikam almak isteyen suikastçılar tarafından pusuya düşürülür.

Oyuncular: Kenjirô Tsuda, Atsushi Ono, Yuki Wakai

10. X-Men '97

10. X-Men '97

IMDb: 9

Bir grup mutant, kendilerinden nefret eden ve korkan bir dünyayı korumak için esrarengiz yeteneklerini kullanır. Onlar şimdi daha önce hiç olmadığı kadar zor durumdadır ve tehlikeli ve beklenmedik yeni bir gelecekle yüzleşmek zorundadırlar.

Yaratıcılar: Beau DeMayo, Stan Lee, Jack Kirby

Oyuncular: Ray Chase, Jennifer Hale, Alison Sealy-Smith

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11. Turning Point: The Bomb and the Cold War

11. Turning Point: The Bomb and the Cold War

IMDb: 8.1

Dizi, atom bombasının yaratılışını ve nükleer silahların sonraki yıllarda yayılmasını anlatıyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından Vladimir Putin'in yükselişine ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar devam ediyor.

Oyuncular: Aylam Orian, Garrett Graff, Tom Z. Collina

12. Sexy Beast

12. Sexy Beast

IMDb: 6.3

Londra'da itibarları giderek artan hırsızlar Gal ve Don, ünlü suç patronu Teddy Bass tarafından yüksek riskli bir iş için işe alınır. Ancak suç dünyasında yükselmeye devam ettikçe hayatlarının sonsuza dek değiştiğini fark ederler.

Yaratıcı: Michael Caleo

Oyuncular: James McArdle, Emun Elliott, Sarah Greene

13. A Killer Paradox

13. A Killer Paradox

IMDb: 7.2

Bir kazara cinayet diğerine yol açtığında, sıradan bir genç adam kendini kurnaz bir dedektifle bitmek bilmeyen bir kedi-fare kovalamacasının ortasında bulur.

Yaratıcı: Ggomabi

Oyuncular: Choi Woo-sik, Son Suk-ku, Lee Hee-joon

14. Wonderful World

14. Wonderful World

IMDb: 8.6

Psikoloji profesörü ve yazar Eun Soo Hyun'un dünyası, oğlunun cezasız bir adaletsizliğe maruz kalmasıyla paramparça olur. İntikam peşinde koşarken beklenmedik bir şekilde teselliyi, benzer şifreli vakalara bulaşan diğer kişilere yardım ederek bulur.

Oyuncular: Oh Man-seok, Kim Nam-ju, Won Hee Lee

15. Renegade Nell

15. Renegade Nell

Cinayetle suçlanan hızlı zekalı ve cesur bir genç kadın, beklenmedik bir şekilde 18. yüzyıl İngiltere'sinin en kötü şöhretli kanun kaçağı haline gelir. Billy adında büyülü bir ruh ortaya çıktığında Nell, kaderinin sandığından daha büyük olduğunu fark eder.

Oyuncular: Joely Richardson, Louisa Harland, Frank Dillane

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