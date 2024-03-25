Seyir Zevki Aşırı Yüksek Sahneleriyle 2024 Yılına Damga Vuran Birbirinden Harika Diziler
Seyir Zevki Aşırı Yüksek Sahneleriyle 2024 Yılına Damga Vuran Birbirinden Harika Diziler
2024 yılının ilk üç ayını neredeyse geride bıraktık. Bu süre içerisinde ise dijital platformlardan tutun da yabancı televizyon kanallarına kadar birbirinden şahane diziler ekranlarımıza geldi. Bu içerikte 2024'te yayınlanan ve izleyiciler tarafından çok beğenilen dizileri sizler için listeledik. Bakalım siz listedeki bu diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Çoktan izlemiş misiniz? Hepinizi yorumlara bekliyoruz!
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1. The Gentlemen
2. 3 Body Problem
3. Constellation
4. Manhunt
5. Mr. & Mrs. Smith
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6. Solo Leveling
7. The New Look
8. The Marlow Murder Club
9. Ninja Kamui
10. X-Men '97
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11. Turning Point: The Bomb and the Cold War
12. Sexy Beast
13. A Killer Paradox
14. Wonderful World
15. Renegade Nell
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