Seyir Zevki Aşırı Yüksek Sahneleriyle 2024 Yılına Damga Vuran Birbirinden Harika Diziler

IMDb: 8.5

Yetenekli avcıların ve canavarların olduğu bir dünyada, zayıf bir avcı olan Sung Jinwoo, gizemli bir program aracılığıyla olağanüstü güçler kazanır ve bu onu en güçlü avcılardan biri haline getirir. Öyle ki en güçlü zindanları bile fetheder.

Yaratıcı: Chugong

Oyuncular: Taito Ban, Rebecca Wang, Genta Nakamura