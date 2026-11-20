Televizyon dünyasında reklam gelirlerinin düşmesi dizi setlerine de yansıyor. Ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam gelirinin toplandığı, kasımda da bu durumun sürdüğü öne sürüldü. Yapım şirketlerinin bu nedenle başta oyuncular olmak üzere dizi ekiplerinden indirim istemeye başladığı iddia edildi.

Ay Yapım'ın Ömür Usta, Sevdiğim Sensin ve Başkalarının Hayatı dizilerinin ekiplerine ve henüz yayına girmeyen Susuz Yaz'a yüzde 15 indirim yapıldığı iddiaları da gündeme gelmişti.