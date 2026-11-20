Reklam Krizi Sürerken Kızılcık Şerbeti’nin Yapımcısı Ekibiyle İlgili Kararını Açıkladı
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Dizi sektöründe düşük reklam geliri nedeniyle yapımcıların oyuncu ve teknik ekip ücretlerinde indirim yapmaya devam ettiği öne sürülürken Kızılcık Şerbeti cephesinden farklı bir haber geldi. Show TV'de beş sezondur süren dizinin yapım şirketinin ekibine hiçbir indirim yapmayacağı öne sürüldü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Dizi sektöründe reklam krizi nedeniyle indirim furyası sürüyor.
Kızılcık Şerbeti cephesinden farklı bir haber geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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