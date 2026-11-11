Güneşin Doğduğu Yer'deki İndirim Krizinden Müge Anlı'daki Hamid'in Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Sadakatsiz'in Mert'i Eren Vurdem ve Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Tuzlu Kahve'ye konuk oluyor.
Survivor'ın Taner Tolga Tarlacı'sının cezaevinde öldüğü iddiasına Yasin Obuz'dan yanıt geldi.
MasterChef'te Atatürk'ün sevdiği yemekler oyununu mavi takım kazandı, kırmızıda potaya giden ilk isim Nurten oldu.
Maç arasının ardından yeni bölümlerle dönen salı dizilerinde zirveyi Anne Yarısı ile Tuzlu Kahve paylaştı.
Tuzlu Kahve'de Murat'ın terk ettiği Elit, seyircilere Doktorlar'daki Ela'yı hatırlattı.
Cevher kadrosuna katılınca Tuzlu Kahve'den ayrıldığı düşünülen Elit Andaç Çam, yeni bölümde ekrana geldi.
Dizi setlerinden para ve araç isteyen çetenin hedeflerinden biri de Teşkilat oldu.
Haftanın en uzun dizisi Sevdan Bir Ateş oldu, 18 dizinin hiçbiri 130 dakikanın altına inmedi.
Uzun süredir ortada görünmeyen MasterChef'in tartışmalı ismi Murat Özdemir, Şırdancı Mehmet'in işletmesinde ortaya çıktı.
Müge Anlı'da babasına kavuşan Hamid, Kibrit ailesiyle verdiği ilk aile pozunu paylaştı.
Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir, ağır dram rollerinin ruhunda bıraktığı izi anlattı.
Kızılcık Şerbeti'ne dönen "Nursema" Ceren Karakoç, karakteri ilk okuduğunda hissettiklerini anlattı.
Burak Özçivit'in başrolündeki Güneşin Doğduğu Yer'de set ekibinden yüzde 20 indirim istendiği iddia edildi.
Set ekibinden indirim istendiği konuşulurken gözler Burak Özçivit'in bölüm başı ücretine çevrildi.
"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ndeki repliğinin 8 Mart'ta pankarta dönüştüğü günü anlattı.
Tuzlu Kahve'nin Hatun'u Binnur Kaya da slime akımına katıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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