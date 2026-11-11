Güneşin Doğduğu Yer'deki İndirim Krizinden Müge Anlı'daki Hamid'in Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Oksijen TV'ye konuşan Ceren Karakoç, Nursema'yı ilk okuduğunda karakterin ona 'İstanbul'un tarihi bir yeri gibi' geldiğini söyledi. Oyuncu, etrafına büyük binalar dikildiği için görünmeyen ama kazdıkça ortaya çıkan bir yapıya benzettiği Nursema için 'İçi çok kıymetli ve kırılgan' dedi. Karakoç, ilk bölümler Doğa ile Fatih'e odaklanırken bile karakterin başka bir yere evrileceğini sezdiğini de ekledi.