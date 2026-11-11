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Güneşin Doğduğu Yer'deki İndirim Krizinden Müge Anlı'daki Hamid'in Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Güneşin Doğduğu Yer'deki İndirim Krizinden Müge Anlı'daki Hamid'in Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 20:16
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

11 Kasım Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Sadakatsiz'in Mert'i Eren Vurdem ve Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Tuzlu Kahve'ye konuk oluyor.

Sadakatsiz'in Mert'i Eren Vurdem ve Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, Tuzlu Kahve'ye konuk oluyor.

Star TV'nin salı akşamı dizisi Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm tanıtımında Eren Vurdem ile İrem Helvacıoğlu göründü. İkili, Ajda Pekkan'dan Müjde Uzman'a uzanan konuk listesine önümüzdeki hafta katılacak. Mike Tyson ve Fatih Terim'in de diziye konuk olacağı konuşuluyor ancak kanaldan ya da yapımdan resmi bir açıklama gelmedi.

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Survivor'ın Taner Tolga Tarlacı'sının cezaevinde öldüğü iddiasına Yasin Obuz'dan yanıt geldi.

Survivor'ın Taner Tolga Tarlacı'sının cezaevinde öldüğü iddiasına Yasin Obuz'dan yanıt geldi.

Güney Kıbrıs'ta hapis yatan Taner Tolga Tarlacı'nın cezaevinde hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı. Yakın arkadaşı Yasin Obuz, 'Taner'in babasıyla şimdi konuştum' diyerek iddiaları yalanladı ve telefon görüşmesinin görüntülerini paylaştı. Obuz, Tarlacı'nın cezaevindeki durumunun ise iyi olmadığını da sözlerine ekledi.

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MasterChef'te Atatürk'ün sevdiği yemekler oyununu mavi takım kazandı, kırmızıda potaya giden ilk isim Nurten oldu.

MasterChef'te Atatürk'ün sevdiği yemekler oyununu mavi takım kazandı, kırmızıda potaya giden ilk isim Nurten oldu.

TV8'de yayınlanan 10 Kasım bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu Atatürk'ün sevdiği yemekler temasıyla yapıldı ve zafer mavi takımın oldu. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Nilay kazanırken yapılan oylamada günün eleme adayı Nurten oldu. Potadaki ikinci ismin kim olduğu ise merak konusu.

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Maç arasının ardından yeni bölümlerle dönen salı dizilerinde zirveyi Anne Yarısı ile Tuzlu Kahve paylaştı.

Maç arasının ardından yeni bölümlerle dönen salı dizilerinde zirveyi Anne Yarısı ile Tuzlu Kahve paylaştı.

10 Kasım Salı akşamı Anne Yarısı, Haysiyet, Tuzlu Kahve ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleriyle ekrandaydı. Anne Yarısı TOTAL'de 5,79 ile zirveye yerleşirken Tuzlu Kahve AB'de 5,26, ABC1'de 4,95 ile iki listenin de lideri oldu. Mehmed: Fetihler Sultanı ise TOTAL'de 9. sırada kalsa da AB'de 3,75 ile ikinci sıraya yükseldi.

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Tuzlu Kahve'de Murat'ın terk ettiği Elit, seyircilere Doktorlar'daki Ela'yı hatırlattı.

Tuzlu Kahve'de Murat'ın terk ettiği Elit, seyircilere Doktorlar'daki Ela'yı hatırlattı.

Tuzlu Kahve'nin 10. bölümünde Elit'in kendisi hakkında söylediklerini duyan Murat, nişan yüzüğünü çıkarıp ilişkiyi bitirdi ve Aybüke'yi yanağından öptü. Yasemin Ergene'nin gözyaşlarıyla izlenen terk edilme sahnesi, oyuncunun 18 yıl önce Doktorlar'da Ela olarak düğün gününde terk edildiği anları akıllara getirdi. Üstelik Levent'i oynayan Kutsi de daha önce Tuzlu Kahve'ye konuk olmuştu.

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Cevher kadrosuna katılınca Tuzlu Kahve'den ayrıldığı düşünülen Elit Andaç Çam, yeni bölümde ekrana geldi.

Cevher kadrosuna katılınca Tuzlu Kahve'den ayrıldığı düşünülen Elit Andaç Çam, yeni bölümde ekrana geldi.

Tuzlu Kahve'de Beste'yi canlandıran Elit Andaç Çam'ın Show TV'nin yeni dizisi Cevher'in okuma provasında görünmesi, ayrılık yorumlarına yol açmıştı. Ancak oyuncu 10 Kasım'da yayınlanan bölümde yeniden ekrandaydı. Sahnenin Cevher haberlerinden önce çekilip çekilmediği bilinmezken iki yapımdan da resmi bir açıklama gelmedi.

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Dizi setlerinden para ve araç isteyen çetenin hedeflerinden biri de Teşkilat oldu.

Dizi setlerinden para ve araç isteyen çetenin hedeflerinden biri de Teşkilat oldu.

İstanbul'da kendilerini prodüksiyon şirketi çalışanı gibi tanıtarak setlere giren 4 şüpheli, çalışanlardan para ve araç isteyip talepleri karşılanmayınca tehdit savurdu. TRT 1'in Teşkilat dizisinin Beykoz'daki seti de çetenin hedefleri arasındaydı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Haftanın en uzun dizisi Sevdan Bir Ateş oldu, 18 dizinin hiçbiri 130 dakikanın altına inmedi.

Haftanın en uzun dizisi Sevdan Bir Ateş oldu, 18 dizinin hiçbiri 130 dakikanın altına inmedi.

2-8 Kasım haftasında yayınlanan 18 dizinin bölüm süreleri ölçüldü. Sevdan Bir Ateş 2 saat 36 dakika 56 saniyeyle zirvede yer alırken aynı akşam yarıştığı Yeraltı 2 saat 10 dakika 47 saniyeyle listenin en kısası oldu. Yapımcıların 110 dakikalık bölüm önerisine rağmen haftanın ortalaması 2 saat 24 dakikayı buldu.

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Uzun süredir ortada görünmeyen MasterChef'in tartışmalı ismi Murat Özdemir, Şırdancı Mehmet'in işletmesinde ortaya çıktı.

Uzun süredir ortada görünmeyen MasterChef'in tartışmalı ismi Murat Özdemir, Şırdancı Mehmet'in işletmesinde ortaya çıktı.

Şırdancı Mehmet, sosyal medya hesabından Murat Özdemir'in işletmesine misafir olarak geldiği görüntüleri paylaştı. İkilinin kucaklaşıp aynı masada yemek yediği kareler kısa sürede gündem oldu. Yorumlarda ise kullanıcılar, Özdemir'i papağanına kötü muamele ettiği görüntülerle başlayan tartışmalı geçmişiyle hatırladı.

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Müge Anlı'da babasına kavuşan Hamid, Kibrit ailesiyle verdiği ilk aile pozunu paylaştı.

Müge Anlı'da babasına kavuşan Hamid, Kibrit ailesiyle verdiği ilk aile pozunu paylaştı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te babasını arayan Hamid, DNA testinin ardından Levent Kibrit'in nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını almıştı. 18 yaşındaki genç, babası, babasının eşi Sibel Hanım ve kardeşleriyle birlikte poz verdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Karede baba ile oğul arasındaki benzerlik de takipçilerin gözünden kaçmadı.

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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir, ağır dram rollerinin ruhunda bıraktığı izi anlattı.

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir, ağır dram rollerinin ruhunda bıraktığı izi anlattı.

Star TV'nin Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle'yi canlandıran Helin Kandemir, yoğun tempoda ağır karakterleri oynamanın oyuncu ile rol arasındaki sınırı silikleştirdiğini söyledi. 'Nörolojik olarak haftanın 6 günü ağlayan bir insandım' diyen oyuncu, aynı duyguda uzun süre kalmanın o duygunun insana bulaşma riskini artırdığını anlattı. Kandemir, bir projeden tanımlayamadığı bir melankoliyle ayrıldığını da itiraf etti.

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Kızılcık Şerbeti'ne dönen "Nursema" Ceren Karakoç, karakteri ilk okuduğunda hissettiklerini anlattı.

Kızılcık Şerbeti'ne dönen "Nursema" Ceren Karakoç, karakteri ilk okuduğunda hissettiklerini anlattı.

Oksijen TV'ye konuşan Ceren Karakoç, Nursema'yı ilk okuduğunda karakterin ona 'İstanbul'un tarihi bir yeri gibi' geldiğini söyledi. Oyuncu, etrafına büyük binalar dikildiği için görünmeyen ama kazdıkça ortaya çıkan bir yapıya benzettiği Nursema için 'İçi çok kıymetli ve kırılgan' dedi. Karakoç, ilk bölümler Doğa ile Fatih'e odaklanırken bile karakterin başka bir yere evrileceğini sezdiğini de ekledi.

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Burak Özçivit'in başrolündeki Güneşin Doğduğu Yer'de set ekibinden yüzde 20 indirim istendiği iddia edildi.

Burak Özçivit'in başrolündeki Güneşin Doğduğu Yer'de set ekibinden yüzde 20 indirim istendiği iddia edildi.

Dizi yorumcusu Deniz Tural, ATV dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in kamera arkası ekibinden ücretlerinde yüzde 20 indirim istendiğini öne sürdü. İddiaya göre konuyla ilgili toplantı sürüyor ve indirimi kabul etmeyen ekip üyeleriyle yola devam edilmeyecek. Kararın oyuncu kadrosunu kapsayıp kapsamadığı bilinmezken yapımdan ve kanaldan henüz açıklama gelmedi.

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Set ekibinden indirim istendiği konuşulurken gözler Burak Özçivit'in bölüm başı ücretine çevrildi.

Set ekibinden indirim istendiği konuşulurken gözler Burak Özçivit'in bölüm başı ücretine çevrildi.

Güneşin Doğduğu Yer'deki indirim iddiasının ardından akıllara ilk gelen, dizinin başrolü Burak Özçivit'in ücreti oldu. Ağustosta ortaya atılan iddiaya göre Özçivit, diziden bölüm başına 4,5 milyon TL alıyor. Aynı dönemde eşi Fahriye Evcen'in ATV'nin yeni dizisi Hamal'dan bölüm başına 2,5 milyon TL alacağı da konuşulmuştu.

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"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ndeki repliğinin 8 Mart'ta pankarta dönüştüğü günü anlattı.

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ndeki repliğinin 8 Mart'ta pankarta dönüştüğü günü anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin RTÜK cezası getiren 18. bölümünden bir hafta sonra, 8 Mart 2023'teki Feminist Gece Yürüyüşü'nde 'O evdeki huzurun bozulsun anne' yazan bir pankart açılmıştı. Oksijen TV'de o günleri anlatan Ceren Karakoç, pankartı ertesi sabah gördüğünü söyledi ve 'Benim hayatım bir gecede değişti' dedi. Oyuncu, o dönemde kendisini destekleyen seyircinin diziye dönüş sürecinde de yanında olduğunu ekledi.

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Tuzlu Kahve'nin Hatun'u Binnur Kaya da slime akımına katıldı.

Tuzlu Kahve'nin Hatun'u Binnur Kaya da slime akımına katıldı.

TikTok canlı yayınlarını saran slime akımı Tuzlu Kahve setine de ulaştı. Dizide Hatun Aydınoğlu'nu canlandıran Binnur Kaya'nın setten paylaşılan videoda slime benzeri bir karışımı yoğurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin kamera arkası bir eğlence mi yoksa dizide yer alacak bir sahne mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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