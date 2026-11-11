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Murat Özdemir Uzun Zamandır Görünmüyordu: MasterChef'in Tartışmalı İsmi Şırdancı Mehmet'te Ortaya Çıktı!

Murat Özdemir Uzun Zamandır Görünmüyordu: MasterChef'in Tartışmalı İsmi Şırdancı Mehmet'te Ortaya Çıktı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 15:04
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MasterChef Türkiye'nin tartışmalı isimlerinden Murat Özdemir, bir süredir görünmediği için nerede olduğu merak edilirken Şırdancı Mehmet'in paylaşımıyla yeniden karşımıza çıktı. Mehmet'in sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerde Özdemir'in işletmeye misafir olarak gelmesi, takipçilerin hem şaşkınlığına hem de eski olayların yeniden hatırlanmasına yol açtı. Ceza davasının ardından tahliye edildiği belirtilen ismin bu görüntüleri sosyal medyada hızla konuşulmaya başladı.

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Murat Özdemir, MasterChef ile ünlendi ama papağan olayıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.

Murat Özdemir, MasterChef ile ünlendi ama papağan olayıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.

Murat Özdemir, TV8'de yayımlanan Yemekteyiz ve MasterChef Türkiye programlarıyla tanınan, sert çıkışları ve tartışmalı tavırlarıyla da yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yarışmanın ardından papağanına kötü muamele ettiği görüntüler ortaya çıkınca büyük tepki topladı ve gözaltına alındı; haberlerde ayrıca polise rüşvet teklif ettiği de aktarılmıştı. Bu olayların ardından bir dönem lokma ve pilav sattığı da yansıyan Özdemir'in hikâyesi, sonraki yıllarda çok daha ağır bir dava dosyasıyla devam etti.

Şırdancı Mehmet'in paylaşımıyla Murat Özdemir, bir süredir görünmediği halde Şırdancı Mehmet'in işletmesinde ortaya çıktı.

Şırdancı Mehmet'in paylaşımıyla Murat Özdemir, bir süredir görünmediği halde Şırdancı Mehmet'in işletmesinde ortaya çıktı.

Şırdancı Mehmet, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Özdemir'in işletmelerine misafir olarak geldiğini duyurdu ve takipçilerine kendisini tanıyıp tanımadıklarını sordu. Görüntülerde ikilinin birbirini kolları açarak karşılaması, ardından aynı masada yemek yiyip kameraya poz vermesi dikkat çekti. Paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar ise Murat Özdemir'i bu karelerden çok geçmişte hayvanlara yönelik şiddet içeren olaylarla anımsadıklarını yazdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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