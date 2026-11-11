Murat Özdemir Uzun Zamandır Görünmüyordu: MasterChef'in Tartışmalı İsmi Şırdancı Mehmet'te Ortaya Çıktı!

Murat Özdemir, TV8'de yayımlanan Yemekteyiz ve MasterChef Türkiye programlarıyla tanınan, sert çıkışları ve tartışmalı tavırlarıyla da yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yarışmanın ardından papağanına kötü muamele ettiği görüntüler ortaya çıkınca büyük tepki topladı ve gözaltına alındı; haberlerde ayrıca polise rüşvet teklif ettiği de aktarılmıştı. Bu olayların ardından bir dönem lokma ve pilav sattığı da yansıyan Özdemir'in hikâyesi, sonraki yıllarda çok daha ağır bir dava dosyasıyla devam etti.