Murat Özdemir Uzun Zamandır Görünmüyordu: MasterChef'in Tartışmalı İsmi Şırdancı Mehmet'te Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye'nin tartışmalı isimlerinden Murat Özdemir, bir süredir görünmediği için nerede olduğu merak edilirken Şırdancı Mehmet'in paylaşımıyla yeniden karşımıza çıktı. Mehmet'in sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerde Özdemir'in işletmeye misafir olarak gelmesi, takipçilerin hem şaşkınlığına hem de eski olayların yeniden hatırlanmasına yol açtı. Ceza davasının ardından tahliye edildiği belirtilen ismin bu görüntüleri sosyal medyada hızla konuşulmaya başladı.
Murat Özdemir, MasterChef ile ünlendi ama papağan olayıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.
Şırdancı Mehmet'in paylaşımıyla Murat Özdemir, bir süredir görünmediği halde Şırdancı Mehmet'in işletmesinde ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın