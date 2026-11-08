MasterChef İspanya'da Tüylü Kekliği Jüriye Sunan Yarışmacı Anında Yarışmadan Gönderildi

Asıl öfke patlaması ise Jordi Cruz'dan geldi. Ünlü şef, Saray'ın jüriye, yarışmacılara, programa ve seçmelere katılan 28 bin adaya saygısızlık ettiğini söyledi.

'Pes edip yemek yapmak istememeni anlarım ama bu ürüne yaptığının hiçbir açıklaması yok' diyen Cruz, söze girmeye çalışan Saray'ı da susturdu: 'Sözümü bitirmedim. Ağzını açmayı aklından bile geçirme, bugün söyleyecek hiçbir şeyin yok.'

Cruz, sekiz yıldır süren yarışmada bir yarışmacı konusunda hiç bu kadar yanılmadıklarını da ekledi. Saray, jüri değerlendirmesi beklenmeden doğrudan yarışmadan gönderildi.