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MasterChef İspanya'da Tüylü Kekliği Jüriye Sunan Yarışmacı Anında Yarışmadan Gönderildi

MasterChef İspanya'da Tüylü Kekliği Jüriye Sunan Yarışmacı Anında Yarışmadan Gönderildi

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 15:31
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MasterChef İspanya’nın 2020'de yayınlanan 8. sezonunda yaşanan “tüylü keklik” skandalı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Eleme turunda kutusundan çıkan kekliği temizlemeyi de pişirmeyi de reddeden yarışmacı Saray, kuşu kiraz domatesleriyle süsleyip jüriye sundu. Jüri üyesi Jordi Cruz bunu jüriye, yarışmacılara ve programa saygısızlık olarak nitelendirdi. Saray, jüri değerlendirmesi beklenmeden yarışmadan gönderildi.

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Kutudan çıkan tüyleri yolunmamış keklik, Saray'ın 20 dakikalık eleme turunu kabusa çevirdi

Kutudan çıkan tüyleri yolunmamış keklik, Saray'ın 20 dakikalık eleme turunu kabusa çevirdi

MasterChef İspanya'nın 8. sezonu, Mayıs 2020'de yayınlanan 4. bölümüyle yarışma tarihine geçti.

Bölümün ilk turunda Fas gezisinden esinlendiği kurabiyeleri hazırlayan Saray, jüriyi ikna edemedi ve siyah önlüğü giyerek eleme turuna kaldı.

Eleme turunda her yarışmacı kendisine verilen sürpriz kutudaki malzemelerle yemek yapacaktı. Saray'ın kutusundan ise tüyleri yolunmamış bir İskoç kırmızı kekliği çıktı. Üstelik elinde yalnızca 20 dakika vardı.

Kekliği görür görmez geri çekilen Saray, 'Çok iğreniyorum. Hem de tüyleriyle. Yapamam' diyerek kuşa dokunmayacağını açıkça söyledi.

Pepe Rodríguez uyardı ama Saray kekliği kiraz domatesleriyle süsleyip jüriye sundu

Pepe Rodríguez uyardı ama Saray kekliği kiraz domatesleriyle süsleyip jüriye sundu

Jüri üyesi Pepe Rodríguez, Saray'dan bu tabağı sunmamasını istedi. Ancak Saray geri adım atmadı.

Kekliği temizlemeden ve pişirmeden kiraz domatesleriyle süsleyip yeşil sos yatağının üzerine yerleştiren Saray, tabağına 'Bir tabağın üstünde ölü bir kuş' adını verdi.

Pepe Rodríguez'in tepkisi sert oldu: 'Akıllı olmadığını gösterdin. Kendini komik sanarak buraya gelip bu aptallığı yapıyorsun.'

Jordi Cruz, Saray için "Seninle ilgili tamamen yanıldık" diyerek 28 bin adaya saygısızlık edildiğini söyledi

Jordi Cruz, Saray için "Seninle ilgili tamamen yanıldık" diyerek 28 bin adaya saygısızlık edildiğini söyledi

Asıl öfke patlaması ise Jordi Cruz'dan geldi. Ünlü şef, Saray'ın jüriye, yarışmacılara, programa ve seçmelere katılan 28 bin adaya saygısızlık ettiğini söyledi.

'Pes edip yemek yapmak istememeni anlarım ama bu ürüne yaptığının hiçbir açıklaması yok' diyen Cruz, söze girmeye çalışan Saray'ı da susturdu: 'Sözümü bitirmedim. Ağzını açmayı aklından bile geçirme, bugün söyleyecek hiçbir şeyin yok.'

Cruz, sekiz yıldır süren yarışmada bir yarışmacı konusunda hiç bu kadar yanılmadıklarını da ekledi. Saray, jüri değerlendirmesi beklenmeden doğrudan yarışmadan gönderildi.

Elendikten sonra da sessiz kalmayan Saray, iki yıl sonra jüriden özür diledi

Elendikten sonra da sessiz kalmayan Saray, iki yıl sonra jüriden özür diledi

Elenmesinin ardından RTVE'ye konuşan Saray, diğer yarışmacıların 'hata yapmanı bekleyip seni batırmaya çalıştığını' öne sürdü. Kekliği, jüriye 'o zevki tattırmamak için' temizlemediğini söyleyen Saray, Jordi Cruz'un kendisine 'damak zevkin kanalizasyon gibi' dediğini de anlattı.

Hikâye burada da bitmedi. Saray, sezonun finalist sıralamasını finalden iki hafta önce Instagram'da paylaşınca sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle büyük bir para cezasıyla karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

2022'de sosyal medyadan özür dileyen Saray, jüri ve yapım ekibi hakkında söylediklerinin 'asılsız ve haksız suçlamalar' olduğunu kabul etti. Aradan yıllar geçse de tüylü keklik tabağı, MasterChef tarihinin en çok konuşulan anlarından biri olmayı sürdürüyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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