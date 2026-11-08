MasterChef İspanya'da Tüylü Kekliği Jüriye Sunan Yarışmacı Anında Yarışmadan Gönderildi
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MasterChef İspanya’nın 2020'de yayınlanan 8. sezonunda yaşanan “tüylü keklik” skandalı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Eleme turunda kutusundan çıkan kekliği temizlemeyi de pişirmeyi de reddeden yarışmacı Saray, kuşu kiraz domatesleriyle süsleyip jüriye sundu. Jüri üyesi Jordi Cruz bunu jüriye, yarışmacılara ve programa saygısızlık olarak nitelendirdi. Saray, jüri değerlendirmesi beklenmeden yarışmadan gönderildi.
Kutudan çıkan tüyleri yolunmamış keklik, Saray'ın 20 dakikalık eleme turunu kabusa çevirdi
Pepe Rodríguez uyardı ama Saray kekliği kiraz domatesleriyle süsleyip jüriye sundu
Jordi Cruz, Saray için "Seninle ilgili tamamen yanıldık" diyerek 28 bin adaya saygısızlık edildiğini söyledi
Elendikten sonra da sessiz kalmayan Saray, iki yıl sonra jüriden özür diledi
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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