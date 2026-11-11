article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef'te Atatürk'ün Sevdiği Yemekler Oyununu Mavi Takım Kazandı: Kırmızıda Potaya Giden İsim Belli Oldu!

MasterChef'te Atatürk'ün Sevdiği Yemekler Oyununu Mavi Takım Kazandı: Kırmızıda Potaya Giden İsim Belli Oldu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
11.11.2026 - 10:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TV8'de dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye bölümü, Atatürk'ün sevdiği yemekler temasıyla yarışmacıları mutfağa çağırdı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ile kırmızı takım karşı karşıya geldi. Oyunun ardından kırmızı takımın tek tek bireysel dokunulmazlık için tezgâha geçmesi, eleme potasında kimin yer alacağı sorusunu da izleyicinin gündemine taşıdı. Takımların performansı, dokunulmazlığı alan isimler ve potanın ilk adayı yazının devamında.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'te Atatürk'ün sevdiği yemekler temasıyla yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşılaştı.

MasterChef'te Atatürk'ün sevdiği yemekler temasıyla yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşılaştı.

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım Salı bölümü, geçen yıl 29 Ekim'de de izleyicinin karşısına çıkan Atatürk'ün sevdiği yemekler etabını bu kez haftanın ilk takım oyunu olarak mutfağa taşıdı. Mavi takımda Tolga, Eyüp Can, Armağan-Burçin, Enes, Şadi ve Ayşe, kırmızı takımda ise Tolgahan, Muhammed, Bahar, Şükran, Nurten ve Nilay yarıştı. Mavi takımın kadrosundaki Şadi ile Ayşe, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları tartışmayla sosyal medyanın gündemine oturan iki isimdi.

Karşılaşmanın sonunda dokunulmazlığın sahibi mavi takım oldu. Bu sonuçla mavi takımın altı yarışmacısı da haftanın ilk eleme tehlikesinden kurtulurken, dokunulmazlığı kaçıran kırmızı takım eleme potası için sıraya girmek zorunda kaldı. Böylece haftanın ilk dokunulmazlık oyunu tamamlanmış, eleme sürecinin ilk adımı da kırmızı takımın tezgâhında atılmış oldu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Nilay kazandı, günün eleme adayı Nurten oldu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Nilay kazandı, günün eleme adayı Nurten oldu.

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım, elemeden kurtulmak için bu kez bireysel dokunulmazlık oyununda tek tek mutfağa girdi ve bu yarışı MasterChef Türkiye 2026'nın ikinci ana kadro yarışmacısı olan Nilay kazandı. Bolu'nun Mengen ilçesinden yarışmaya katılan 24 yaşındaki Elif Nilay Özgen, gecenin birincisi seçilerek ana kadroya girmişti ve bu galibiyetle birlikte kırmızı takımda eleme potasına girmeyecek ilk isim oldu. Nilay'ın dışında kalan Tolgahan, Muhammed, Bahar, Şükran ve Nurten ise bireysel dokunulmazlığı kaçırarak potaya aday isimler arasında kaldı.

Dokunulmazlık oyununun ardından kırmızı takımda yapılan oylamada günün eleme adayı olarak Nurten belirlendi. Aslen Malatyalı olan ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Nurten Ocak Tamer, yaklaşık 35 yıllık ev hanımlığı deneyimiyle yarışmaya katılmış ve sekizinci önlüğü kazanarak ana kadroya girmişti. Bölümle ilgili haberlerde 1. ve 2. eleme adayının belirlendiği yazılsa da potadaki ikinci ismin kim olduğu açıkça belirtilmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın