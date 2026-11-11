MasterChef'te Atatürk'ün Sevdiği Yemekler Oyununu Mavi Takım Kazandı: Kırmızıda Potaya Giden İsim Belli Oldu!
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TV8'de dün akşam yayınlanan MasterChef Türkiye bölümü, Atatürk'ün sevdiği yemekler temasıyla yarışmacıları mutfağa çağırdı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ile kırmızı takım karşı karşıya geldi. Oyunun ardından kırmızı takımın tek tek bireysel dokunulmazlık için tezgâha geçmesi, eleme potasında kimin yer alacağı sorusunu da izleyicinin gündemine taşıdı. Takımların performansı, dokunulmazlığı alan isimler ve potanın ilk adayı yazının devamında.
MasterChef'te Atatürk'ün sevdiği yemekler temasıyla yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşılaştı.
Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Nilay kazandı, günün eleme adayı Nurten oldu.
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