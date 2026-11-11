MasterChef'te Atatürk'ün Sevdiği Yemekler Oyununu Mavi Takım Kazandı: Kırmızıda Potaya Giden İsim Belli Oldu!

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım Salı bölümü, geçen yıl 29 Ekim'de de izleyicinin karşısına çıkan Atatürk'ün sevdiği yemekler etabını bu kez haftanın ilk takım oyunu olarak mutfağa taşıdı. Mavi takımda Tolga, Eyüp Can, Armağan-Burçin, Enes, Şadi ve Ayşe, kırmızı takımda ise Tolgahan, Muhammed, Bahar, Şükran, Nurten ve Nilay yarıştı. Mavi takımın kadrosundaki Şadi ile Ayşe, geçtiğimiz günlerde yaşadıkları tartışmayla sosyal medyanın gündemine oturan iki isimdi.

Karşılaşmanın sonunda dokunulmazlığın sahibi mavi takım oldu. Bu sonuçla mavi takımın altı yarışmacısı da haftanın ilk eleme tehlikesinden kurtulurken, dokunulmazlığı kaçıran kırmızı takım eleme potası için sıraya girmek zorunda kaldı. Böylece haftanın ilk dokunulmazlık oyunu tamamlanmış, eleme sürecinin ilk adımı da kırmızı takımın tezgâhında atılmış oldu.