Haftanın En Uzun Dizisi Belli Oldu: 18 Dizinin Hiçbiri 130 Dakikanın Altına İnmedi
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2-8 Kasım haftasında yayınlanan 18 yeni dizi bölümünün süreleri tek tek ölçüldü. Zirvede 2 saat 36 dakika 56 saniyelik bölümüyle Sevdan Bir Ateş yer aldı. Listenin sonundaki dizi ise aynı akşam Sevdan Bir Ateş’le yarışan Yeraltı oldu. Yapımcılar bölümleri 110 dakikaya indirmeyi konuşurken 18 dizinin hiçbiri 130 dakikanın altına inmedi.
Sevdan Bir Ateş, 4 Kasım'daki bölümüyle 2 saat 36 dakika 56 saniyeye ulaşarak haftanın en uzun dizisi oldu.
Listenin en kısası Yeraltı oldu; Sevdan Bir Ateş'le aynı akşam yarışan dizinin bölümü 2 saat 10 dakika 47 saniye sürdü.
Yapımcıların masaya getirdiği 110 dakika önerisine göre listedeki 18 dizinin tamamı 20 dakikadan fazla uzun kaldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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