Haftanın En Uzun Dizisi Belli Oldu: 18 Dizinin Hiçbiri 130 Dakikanın Altına İnmedi

Asıl çarpıcı ayrıntı listenin iki ucunda saklı. Her çarşamba akşamı kıyasıya rekabet eden Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı, süre sıralamasında birinci ve sonuncu oldu. İki dizinin 4 Kasım bölümleri arasındaki fark tam 26 dakika 9 saniye.

Alt sıralarda Kanal D dizileri öne çıktı. Uzak Şehir 2 saat 17 dakika 46 saniyeyle 16., Daha 17 ise 2 saat 15 dakika 34 saniyeyle 17. sırada yer aldı. Kızılcık Şerbeti 2 saat 20 dakika 41 saniyeyle 13. sırada kaldı, Altı Üstü İstanbul da onu yalnızca 2 saniye farkla takip etti. Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın bölümleri ise 2 saat 18 dakika ile 2 saat 23 dakika arasında sürdü.