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Haftanın En Uzun Dizisi Belli Oldu: 18 Dizinin Hiçbiri 130 Dakikanın Altına İnmedi

Haftanın En Uzun Dizisi Belli Oldu: 18 Dizinin Hiçbiri 130 Dakikanın Altına İnmedi

Show tv yerli dizi Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 15:00
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2-8 Kasım haftasında yayınlanan 18 yeni dizi bölümünün süreleri tek tek ölçüldü. Zirvede 2 saat 36 dakika 56 saniyelik bölümüyle Sevdan Bir Ateş yer aldı. Listenin sonundaki dizi ise aynı akşam Sevdan Bir Ateş’le yarışan Yeraltı oldu. Yapımcılar bölümleri 110 dakikaya indirmeyi konuşurken 18 dizinin hiçbiri 130 dakikanın altına inmedi.

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Sevdan Bir Ateş, 4 Kasım'daki bölümüyle 2 saat 36 dakika 56 saniyeye ulaşarak haftanın en uzun dizisi oldu.

Sevdan Bir Ateş, 4 Kasım'daki bölümüyle 2 saat 36 dakika 56 saniyeye ulaşarak haftanın en uzun dizisi oldu.

Show TV'de yayınlanan Sevdan Bir Ateş, 4 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümüyle listenin zirvesine yerleşti. Kanalın resmi video kaynağında bölümün süresi 2 saat 36 dakika 56 saniye olarak görünüyor.

Hemen arkasında atv'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisi 2 saat 33 dakika 38 saniyeyle yer aldı. Üçüncü sıradaki dizi ise dikkat çekti. Final kararı alınan Sevdam Karadeniz'in 2 Kasım'da NOW'da yayınlanan veda bölümü 2 saat 32 dakika 2 saniye sürdü. 2,5 saati aşan dördüncü ve son dizi ise 2 saat 30 dakika 16 saniyelik bölümüyle Ömür Usta oldu.

TRT 1'in Evlilik Güzeldir dizisi 2 saat 27 dakika 47 saniyeyle beşinci sıraya yerleşti. Muhtemel Aşk ile Gönül Dağı arasındaki fark ise yalnızca 1 saniyede kaldı. Güller ve Günahlar ile Başkalarının Hayatı da 2 saat 24 dakikayı geçerek haftanın ortalamasının üzerine çıktı.

Listenin en kısası Yeraltı oldu; Sevdan Bir Ateş'le aynı akşam yarışan dizinin bölümü 2 saat 10 dakika 47 saniye sürdü.

Listenin en kısası Yeraltı oldu; Sevdan Bir Ateş'le aynı akşam yarışan dizinin bölümü 2 saat 10 dakika 47 saniye sürdü.

Asıl çarpıcı ayrıntı listenin iki ucunda saklı. Her çarşamba akşamı kıyasıya rekabet eden Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı, süre sıralamasında birinci ve sonuncu oldu. İki dizinin 4 Kasım bölümleri arasındaki fark tam 26 dakika 9 saniye.

Alt sıralarda Kanal D dizileri öne çıktı. Uzak Şehir 2 saat 17 dakika 46 saniyeyle 16., Daha 17 ise 2 saat 15 dakika 34 saniyeyle 17. sırada yer aldı. Kızılcık Şerbeti 2 saat 20 dakika 41 saniyeyle 13. sırada kaldı, Altı Üstü İstanbul da onu yalnızca 2 saniye farkla takip etti. Taşacak Bu Deniz, Teşkilat, Sevdiğim Sensin ve Halef: Köklerin Çağrısı'nın bölümleri ise 2 saat 18 dakika ile 2 saat 23 dakika arasında sürdü.

Yapımcıların masaya getirdiği 110 dakika önerisine göre listedeki 18 dizinin tamamı 20 dakikadan fazla uzun kaldı.

Yapımcıların masaya getirdiği 110 dakika önerisine göre listedeki 18 dizinin tamamı 20 dakikadan fazla uzun kaldı.

Haftanın ortalama bölüm süresi 2 saat 24 dakika 4 saniye olarak hesaplandı. Bu süre, yapımcıların kriz toplantısında gündeme getirdiği 110 dakikalık bölüm önerisinin yaklaşık 34 dakika üzerinde.

Üstelik listenin en kısası olan Yeraltı bile önerilen sürenin 20 dakikadan fazla üzerinde kaldı. Zirvedeki Sevdan Bir Ateş için bu fark 47 dakikaya yaklaşıyor.

Analizdeki süreler, kanalların resmi tam bölüm videolarından ve resmi YouTube yüklemelerinden alındı. Ancak bu videolar özet, jenerik ya da sponsorluk bölümleri de içerebiliyor. Yani rakamlar saf sahne süresini değil, tam bölüm videosunun uzunluğunu gösteriyor. Televizyondaki yayın süresine ise reklam kuşakları da ekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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