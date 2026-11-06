Dizileri Bitiren Kriz Nasıl Başladı? 140 Dakikalık Bölümlerden Kaşe Tartışmasına Uzanan Perde Arkası!

Dizi sektöründeki daralma aslında birkaç sezondur sürüyordu; sektör analisti Burak Sakar'ın değerlendirmesine ve Yamaç Okur'un derlediği istatistiklere göre 2022-2023 sezonunda 57 olan dizi sayısı, 2025-2026 sezonunda 36'ya kadar geriledi. Aynı dönemde ekrana gelen bölüm sayısı 860'tan 712'ye inerken bölüm başı ortalama bütçe 14 milyon liradan 22,5 milyon liraya fırladı.

İlk ciddi sinyal mayıs ayında geldi ve Akşam'ın haberine göre kanallar, 20-30 milyon lira arasındaki bölüm bütçelerinin 15-18 milyon lira bandına çekilmesini istedi; yeni sezona da oyunculara zam yapılmadan girildi. Asıl sarsıntı ise ekimde yaşandı, çünkü Odatv'ye konuşan televizyon yöneticilerine göre reklam piyasası normalde ocakta yavaşlarken bu yıl kriz ekimde patlak verdi ve gazeteci Birsen Altuntaş ekimin son 30 yılın en düşük reklam gelirine sahne olduğunu aktardı.

29-31 Ekim arasında Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk, Kızılcık Şerbeti, Başkalarının Hayatı ve Güller ve Günahlar'ın yeni bölümleri yayın akışından çıkarıldı, Tuzlu Kahve'nin 3 Kasım'daki bölümü de ertelenen yapımlar arasına katıldı. Ertelemelerin reklam gelirleriyle bağlantılı olduğu öne sürülse de kanallardan resmi bir doğrulama gelmedi; Gold Film ise Kızılcık Şerbeti'ndeki aranın Cumhuriyet Bayramı haftasından kaynaklandığını açıkladı. Çirkin, Aşk ve Taht, Mercan Köşk ve A.B.İ. sezonun ilk haftalarında final kararı alırken Sevdam Karadeniz de 2 Kasım'da yayınlanan dördüncü bölümüyle ekrana veda etti.