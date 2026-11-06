Dizileri Bitiren Kriz Nasıl Başladı? 140 Dakikalık Bölümlerden Kaşe Tartışmasına Uzanan Perde Arkası!
Ekim ayında son 30 yılın en düşük reklam gelirini gören kanallar, dizilerin yeni bölümlerini art arda yayın akışından çıkarınca ekran başındaki izleyiciler de krizin tam ortasında kaldı. Kanalların yapımcılardan bütçe indirimi istemesiyle top oyunculara geçti ve milyonluk kaşeler bir anda sektörün en çok konuşulan başlığına dönüştü. Oyuncular Sendikası'ndan sert bir açıklama gelirken ünlü isimler de ikiye bölündü; kimi herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi, kimi faturanın oyunculara kesilmesine kesinlikle karşı çıktı. Dizilerin nasıl bu kadar uzadığından krizin ilk sinyallerine, şimdi masada duran senaryolara kadar tüm perde arkasını derledik.
Dizi sektöründeki krizin ilk sinyali mayıs ayında gelmişti. Ekimde ise altı dizinin yeni bölümü ertelenerek kendini iyiden iyiye gösterdi.
Türk dizilerinin bölüm süreleri 90 dakikadan 140 dakikaya uzadı, yapımcılar şimdi 110 dakikayı konuşuyor.
Atakan Özkaya ve Bergüzar Korel, krizde herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.
İlker Aksum, Hazar Ergüçlü ve Zuhal Olcay oyunculardan istenen kaşe indirimine karşı çıktı.
Oyuncular Sendikası krizin faturasının oyunculara kesilemeyeceğini açıkladı, bölüm süreleri ve kaşeler yeniden masada.
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