'Cry Me a River', Justin Timberlake'in NSYNC'in sevimli pop yıldızı imajını sonsuza dek silip attığı, olgunlaştığı ve rüştünü ispatladığı devasa bir hit oldu. Şarkı ona En İyi Erkek Pop Vokal Performansı dalında bir Grammy kazandırarak solo kariyerini stratosfere fırlattı. Britney Spears ise bu ağır müzikal darbeye, kendi kırılganlığını ve pişmanlığını anlattığı o meşhur kalp kırıklığı marşı 'Everytime' ile cevap verecekti. Ancak müzik tarihi, intikam yemeğinin soğuk değil, Timbaland imzalı bir hit şarkıyla yendiğinde ne kadar etkili olduğunu o gün sonsuza dek öğrenmiş oldu.