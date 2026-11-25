Motive'nin pVg şarkısı zaten çok güzeldi. Ama manifestle yaptıkları bu düzenleme ayrı bir güzel oldu. Kendini yorgun ve bitkin hissettiğin bir günde açtığında bir anda için enerji dolacak. Motive'nin yazdığı sözlere kızların enerjik sesi eklenince şarkı bir başka oluyor!