Günün Yorgunluğunu Atmaya Yardımcı Olan Şarkılar
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Günün koşuşturmacası bittiğinde insan kendini çok yorgun hissedebiliyor. Böyle anlarda müzik dinleyip kafayı dağıtmak gibisi yok! Yorgun günlerde dinleyebileceğin bir çalma listesi hazırladık!
manifest - Tralala
Mark Ronson & Bruno Mars - Uptown Funk
Pharrell Williams - Happy
Candan Erçetin - Gamsız Hayat
Eypio - Şahidim
Miley Cyrus - Flowers
manifest & Motive & Pango - pVg
Shakira - Hips Don't Lie
Justin Timberlake - Can't Stop the Feeling!
Sıla - Kafa
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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