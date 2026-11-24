Bazı filmleri kapatsanız bile müziği zihninizde dönmeye devam eder; hatta bazen tek bir şarkı, bir film sahnesini sinema tarihinin en unutulmaz anına dönüştürür! Peki izlerken tüylerimizi diken diken eden o kült film müziklerinin ve sahnelerin arkasında ne gibi tesadüfler ve ilginç hikayeler yatıyor?