Sinema Tarihinin En Kült Sahnelerini Ölümsüzleştiren Unutulmaz Film Müziklerinin Ortaya Çıkış Hikayeleri
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Bazı filmleri kapatsanız bile müziği zihninizde dönmeye devam eder; hatta bazen tek bir şarkı, bir film sahnesini sinema tarihinin en unutulmaz anına dönüştürür! Peki izlerken tüylerimizi diken diken eden o kült film müziklerinin ve sahnelerin arkasında ne gibi tesadüfler ve ilginç hikayeler yatıyor?
Fight Club & Pixies – "Where Is My Mind?"
Pulp Fiction & Dick Dale – "Misirlou"
Interstellar & Hans Zimmer – Bilim Kurgu Olduğunu Bilmeden Yazılan Başyapıt
Trainspotting & Iggy Pop – "Lust for Life"
द (The) Godfather & Nino Rota – İtirazlara Rağmen Değişmeyen Melodi
Stranger Things (4. Sezon) & Kate Bush – "Running Up That Hill"
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