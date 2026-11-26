Dalgıçlar Tekneden Neden Sırtüstü Atlıyor? Sebebi Teknenin Kendisinde Saklı
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Belgesellerde ya da tatil videolarında dalgıçların botun kenarında oturup sırtüstü suya bırakıldığını çoğumuz görmüşüzdür. Yöntem ilk bakışta tuhaf, hatta tehlikeli görünebilir. Oysa dalgıçlar suya her zaman böyle girmiyor. Sırtüstü girişin tercih edilmesi, binilen teknenin türüyle yakından ilgili.
Sırtüstü giriş küçük ve şişme botlarda en güvenli yöntem
Doğru girişte dalgıç takla atmıyor, yalnızca geriye doğru bırakılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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