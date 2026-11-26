Dalgıçlar suya sırtüstü girişi özellikle küçük teknelerden ve şişme botlardan dalarken kullanıyor. Giriş ve çıkış için ayrı bir platformu olmayan teknelerde sırtüstü giriş, dalışa başlamanın en güvenli ve en pratik yolu.

Platformlu büyük dalış teknelerinde ise dalgıçlar genellikle büyük adım denen yöntemle suya giriyor. Tekneden ileriye doğru kocaman bir adım atıp kendilerini suya bırakıyorlar.

Küçük bir bottan bu şekilde adım atmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Dalgıçlar bu yüzden botun kenarına oturup sırtları suya dönük şekilde geriye doğru düşüyor.

Sırtüstü giriş genellikle temel dalış eğitiminde öğretilmiyor. Büyük adıma alışkın dalgıçlar ilk kez küçük bir bota bindiklerinde bu girişi biraz ürkütücü bulabiliyor.