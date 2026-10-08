Reytingde Birinci Oldu Ama YouTube'da Fark Yedi: Sevdan Bir Ateş'in Tahtı Yeraltı Karşısında Sallantıda!

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak buluşturan Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de Show TV'de başladı. Nikahtan saatler önce ortadan kaybolan Leyla'nın yedi yıl sonra Halep'te karşısına çıkmasıyla açılan hikâye, Kapadokya'da çekilen sahneleriyle kısa sürede çarşamba akşamlarının favorisi oldu.

Rakibi ise yabancı bir isim değil. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu Medyapım imzalı NOW dizisi Yeraltı, 28 Ocak'ta başlamış, 16 bölümlük ilk sezonunu 20 Mayıs'ta noktalamıştı. Uzun yaz arasının ardından 7 Ekim akşamı 17. bölümüyle seyircisine kavuştu ve yeni sezon, Sultan ile Haydar Ali'nin düğünüyle açıldı.