Reytingde Birinci Oldu Ama YouTube'da Fark Yedi: Sevdan Bir Ateş'in Tahtı Yeraltı Karşısında Sallantıda!
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Çarşamba akşamının reyting yarışında Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş, 5. bölümüyle yine zirveye oturdu. Ama sevinç kısa sürdü: yeni sezona dönen Yeraltı hem reytingde ensesinde nefes aldı hem de YouTube'da ortalığı kasıp kavurdu. İki dizinin dijital karnesi yan yana gelince zirvedeki koltuğun hiç de sağlam olmadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Dizi Dünyası
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Sevdan Bir Ateş eylülde başladı, Yeraltı ise dört buçuk ay sonra ikinci sezonla döndü.
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Sevdan Bir Ateş reytingde birinci oldu ama Yeraltı karşısındaki fark 1 puanın altına indi.
Yeraltı'nın 17. bölümü YouTube'da 11 saatte 3 milyon izlendi, Sevdan Bir Ateş 1,3 milyonda kaldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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