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Reytingde Birinci Oldu Ama YouTube'da Fark Yedi: Sevdan Bir Ateş'in Tahtı Yeraltı Karşısında Sallantıda!

Reytingde Birinci Oldu Ama YouTube'da Fark Yedi: Sevdan Bir Ateş'in Tahtı Yeraltı Karşısında Sallantıda!

yerli dizi Reyting Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 12:21
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Çarşamba akşamının reyting yarışında Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş, 5. bölümüyle yine zirveye oturdu. Ama sevinç kısa sürdü: yeni sezona dönen Yeraltı hem reytingde ensesinde nefes aldı hem de YouTube'da ortalığı kasıp kavurdu. İki dizinin dijital karnesi yan yana gelince zirvedeki koltuğun hiç de sağlam olmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: Dizi Dünyası

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Sevdan Bir Ateş eylülde başladı, Yeraltı ise dört buçuk ay sonra ikinci sezonla döndü.

Sevdan Bir Ateş eylülde başladı, Yeraltı ise dört buçuk ay sonra ikinci sezonla döndü.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla olarak buluşturan Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de Show TV'de başladı. Nikahtan saatler önce ortadan kaybolan Leyla'nın yedi yıl sonra Halep'te karşısına çıkmasıyla açılan hikâye, Kapadokya'da çekilen sahneleriyle kısa sürede çarşamba akşamlarının favorisi oldu.

Rakibi ise yabancı bir isim değil. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolde olduğu Medyapım imzalı NOW dizisi Yeraltı, 28 Ocak'ta başlamış, 16 bölümlük ilk sezonunu 20 Mayıs'ta noktalamıştı. Uzun yaz arasının ardından 7 Ekim akşamı 17. bölümüyle seyircisine kavuştu ve yeni sezon, Sultan ile Haydar Ali'nin düğünüyle açıldı.

Sevdan Bir Ateş reytingde birinci oldu ama Yeraltı karşısındaki fark 1 puanın altına indi.

Sevdan Bir Ateş reytingde birinci oldu ama Yeraltı karşısındaki fark 1 puanın altına indi.

7 Ekim reyting sonuçlarında Sevdan Bir Ateş, Total'de 7,81, AB'de 7,25, ABC1'de 8,16 alarak üç listenin de tepesine yerleşti. Peki sorun ne? Bir hafta önce 4. bölümüyle ABC1'de 10,06'ya, Total'de 9,68'e ulaşan dizi, bu hafta 2 puana yakın kayıp yaşadı.

Bir hafta önce yayınlanan kısacık ön izlemesiyle Total'de 3,89 alan Yeraltı, sezon açılışında bu rakamı neredeyse ikiye katladı: Total'de 6,98, AB'de 5,99, ABC1'de 7,24 aldı. Böylece iki dizi arasındaki fark Total'de 0,83'e, ABC1'de 0,92'ye indi. Üstelik Yeraltı'nın özeti bile ABC1'de 5,56 ile üçüncü sıraya kuruldu.

Yeraltı'nın 17. bölümü YouTube'da 11 saatte 3 milyon izlendi, Sevdan Bir Ateş 1,3 milyonda kaldı.

Yeraltı'nın 17. bölümü YouTube'da 11 saatte 3 milyon izlendi, Sevdan Bir Ateş 1,3 milyonda kaldı.

Asıl bomba YouTube'dan geldi. Dizi Dünyası'nın paylaştığı verilere göre Yeraltı'nın sezon açılışı olan 17. bölüm, yüklendikten sonraki 11 saatte 3 milyon izlenmeye ulaştı. Sevdan Bir Ateş'in 5. bölümü ise aynı sürede 1,3 milyonda kaldı.

Yani reytingde ikinci olan dizi, internette rakibinin iki katından fazla izlendi. YouTube izlenmeleri reyting ölçümüne girmiyor; yine de bölümün televizyon dışında ne kadar merak edildiğini açıkça gösteriyor. Televizyonda farkı 1 puanın altına indiren Yeraltı'nın bu dijital gücü, çarşamba akşamlarının liderlik yarışının daha yeni başladığını düşündürüyor. Önümüzdeki hafta tahtın kimde kalacağı şimdiden merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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