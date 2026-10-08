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Yeraltı Döndü, Sevdan Bir Ateş 2 Puana Yakın Kaybetti: 7 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Yeraltı Döndü, Sevdan Bir Ateş 2 Puana Yakın Kaybetti: 7 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

yerli dizi Reyting Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 10:37
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7 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 

Çarşamba akşamının dengesi tek gecede değişti: Yeraltı ikinci sezonuyla ekrana döndü, Aşk ve Taht ise finaliyle veda etti. Zirvedeki Sevdan Bir Ateş yerini korudu ama bunun bedeli ağır oldu. 

İşte 7 Ekim Çarşamba reyting sonuçları...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sevdan Bir Ateş üç listede de zirvede kaldı ama Total'de 2 puana yakın kaybetti.

Sevdan Bir Ateş üç listede de zirvede kaldı ama Total'de 2 puana yakın kaybetti.

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın Mirza ve Leyla olarak başrollerini paylaştığı Show TV dizisi Sevdan Bir Ateş, 5. bölümünde Total'de 7,81, AB'de 7,25, ABC1'de ise 8,16 reytingle üç kategoride de birinci oldu.

Ancak tablo geçen haftadan çok farklı. 4. bölümünde ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini alan dizi, bu hafta 8,16'ya geriledi. Total'de 9,68'den 7,81'e inen Sevdan Bir Ateş 1,87 puan, ABC1'de ise 1,90 puan kaybetti. AB'deki düşüş daha sınırlı kaldı: 8,36'dan 7,25'e.

Yeraltı, 2. sezonun ilk bölümüyle üç listede de ikinci sıraya yerleşti.

Yeraltı, 2. sezonun ilk bölümüyle üç listede de ikinci sıraya yerleşti.

Gecenin asıl sürprizi NOW'dan geldi. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerini paylaştığı Yeraltı, yaklaşık dört buçuk aylık aranın ardından 17. bölümüyle ekrana döndü. Dizi Total'de 6,98, AB'de 5,99, ABC1'de ise 7,24 reyting aldı.

Bir hafta önce yayınlanan kısacık ön izleme, Total'de 3,89 ile ilk beşe girmişti. Sezon açılışı bu rakamı neredeyse ikiye katladı. Üstelik Yeraltı, Total'de Sevdan Bir Ateş'in yalnızca 0,83 puan gerisinde kaldı. ABC1'deki fark da 1 puanın altında: 0,92.

Öte yandan yeni sezonun ilk bölümü kadroda da sürpriz bir vedaya sahne oldu. İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer'in katıldığı dizide, Şakir Paşa Ailesi'nin Emin'i olarak tanınan Cem Avnayim daha ilk bölümde hikâyeye veda etti.

Final yapan Aşk ve Taht, Total'de 0,85 reytingle ancak 30. sıraya tutunabildi.

Final yapan Aşk ve Taht, Total'de 0,85 reytingle ancak 30. sıraya tutunabildi.

Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı ATV dizisi Aşk ve Taht, yalnızca 5 bölümle ekrana veda etti. Final bölümünün izleyiciyi yeniden ekran başına toplayıp toplayamayacağı merak ediliyordu. Cevap rakamlarla geldi: Dizi Total'de 0,85 ile 30., AB'de 0,57 ile 35., ABC1'de ise 0,77 ile 31. oldu.

Yani Aşk ve Taht yalnızca Total listesinde ilk 30'a girebildi. Geçen hafta Total'de 1,18 ile 20. sırada yer alan dizi, finalinde 10 basamak birden geriledi. AB'de 0,86'dan 0,57'ye, ABC1'de ise 1,13'ten 0,77'ye indi.

Aşk ve Taht'ın vedasıyla çarşamba akşamları Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı arasındaki ikili bir yarışa dönüşüyor. Aradaki farkın önümüzdeki haftalarda kapanıp kapanmayacağı ise şimdiden merak konusu.

7 Ekim Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Sevdan Bir Ateş

TOTAL: 7,81 (1)

AB: 7,25 (1)

ABC1: 8,16 (1)

Yeraltı

TOTAL: 6,98 (2)

AB: 5,99 (2)

ABC1: 7,24 (2)

Aşk ve Taht (Final)

TOTAL: 0,85 (30)

AB: 0,57 (35)

ABC1: 0,77 (31)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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