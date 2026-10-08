Yeraltı Döndü, Sevdan Bir Ateş 2 Puana Yakın Kaybetti: 7 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu
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7 Ekim Çarşamba reyting sonuçları açıklandı.
Çarşamba akşamının dengesi tek gecede değişti: Yeraltı ikinci sezonuyla ekrana döndü, Aşk ve Taht ise finaliyle veda etti. Zirvedeki Sevdan Bir Ateş yerini korudu ama bunun bedeli ağır oldu.
İşte 7 Ekim Çarşamba reyting sonuçları...
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Sevdan Bir Ateş üç listede de zirvede kaldı ama Total'de 2 puana yakın kaybetti.
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Yeraltı, 2. sezonun ilk bölümüyle üç listede de ikinci sıraya yerleşti.
Final yapan Aşk ve Taht, Total'de 0,85 reytingle ancak 30. sıraya tutunabildi.
7 Ekim Çarşamba TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Sevdan Bir Ateş
TOTAL: 7,81 (1)
AB: 7,25 (1)
ABC1: 8,16 (1)
Yeraltı
TOTAL: 6,98 (2)
AB: 5,99 (2)
ABC1: 7,24 (2)
Aşk ve Taht (Final)
TOTAL: 0,85 (30)
AB: 0,57 (35)
ABC1: 0,77 (31)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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