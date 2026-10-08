Yeraltı Döndü, Sevdan Bir Ateş 2 Puana Yakın Kaybetti: 7 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın Mirza ve Leyla olarak başrollerini paylaştığı Show TV dizisi Sevdan Bir Ateş, 5. bölümünde Total'de 7,81, AB'de 7,25, ABC1'de ise 8,16 reytingle üç kategoride de birinci oldu.

Ancak tablo geçen haftadan çok farklı. 4. bölümünde ABC1'de 10,06 ile sezonun ilk çift haneli reytingini alan dizi, bu hafta 8,16'ya geriledi. Total'de 9,68'den 7,81'e inen Sevdan Bir Ateş 1,87 puan, ABC1'de ise 1,90 puan kaybetti. AB'deki düşüş daha sınırlı kaldı: 8,36'dan 7,25'e.